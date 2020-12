Gekrönte Häupter: Warum tragen europäische Monarchen russische Kokoschnik-Diademe? (FOTOS)

Bei offiziellen Veranstaltungen sieht man europäische Könige oft Diademe tragen, die einem alten russischen Kopfschmuck namens Kokoschnik ähneln. In Russland trugen Kaiserinnen und Großherzoginnen diese Art von Tiara, beginnend mit der Herrschaft Katharinas der Großen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Außerhalb Russlands entwickelte sich die Mode für die russische Tiara durch Königin Alexandra, der Frau von König Edward VII. und der Schwester der russischen Kaiserin Maria Fjodorowna, der Frau von Alexander III. Einige dieser Diademe enthalten immer noch das Wort „Kokoschnik“ in ihren offiziellen Namen, obwohl sie eigentlich keinem Mitglied der russischen Königsfamilie gehörten.

Königin Alexandras Kokoschnik-Tiara

Ein berühmtes Schmuckstück von Königin Elizabeth II. ist die diamantene Kokoschnik-Tiara mit ihren einzigartigen der Sonne nachempfundenen Strahlen aus Weiß- und Gelbgold. Es war dieses Ornament, das den „russischen Stil“ bei Schmuck auch außerhalb Russlands inspirierte.

Königin Alexandra und Maria von Teck in der Kokoschnik-Tiara gemeinfrei gemeinfrei

Die Tiara hat eine faszinierende Ursprungsgeschichte. Als Königin Alexandra und König Edward VII. 1888 ihren silbernen Hochzeitstag feierten, wollten ihre Hofdamen ihr ein besonders bemerkenswertes Geschenk machen. Alexandra bat sie um eine genaue Kopie der Diamant-Tiara, die ihre Schwester in Russland trug. Die Damen gaben ihre Diamanten für eine Tiara, die vom Schmuckhaus Garrard & Co gefertigt wurde. Wie die meisten russischen Diademe kann es auch als Halskette getragen werden - diese Art von Ornament wird als Reif-Tiara bezeichnet. Alexandra war begeistert von dem Geschenk und trug es oft bei offiziellen Veranstaltungen und nannte es ihre russische Kokoschnik.

Königin Elizabeth ll. Getty Images Getty Images

Die Tiara wurde von einer britischen Königin zur nächsten weitergegeben und gehört heute Elizabeth II. Wie ihre Mutter, Großmutter und Urgroßmutter hat die Königin es während ihrer Regierungszeit oft bei öffentlichen Auftritten getragen.

Getty Images Getty Images

Übrigens hat Elizabeth II. eine weitere Reif-Tiara aus dem 19. Jahrhundert in ihrer Sammlung. Sie trug diese bei ihrer Hochzeit im Jahr 1947 und verlieh sie kürzlich ihrer Enkelin Beatrice für deren Hochzeit im Jahr 2020.

Getty Images; Reuters Getty Images; Reuters

Obwohl es aus der Ferne wie eine Kokoschnik-Tiara aussieht, hat sie tatsächlich eine etwas andere Form und ein bescheideneres Design.

Greville Smaragd-Kokoschnik

AP AP

Eine weitere Enkelin von Elizabeth II., Prinzessin Eugenie, trug zu ihrer Hochzeit im Jahr 2018 ebenfalls eine Kokoschnik-Tiara. Diese Tiara aus Platin mit weißen und rosa Diamanten und riesigen Smaragden wurde 1919 vom französischen Juwelier Boucheron für Margaret Greville, der Tochter des Abgeordneten William McEwan, geschaffen.

Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie Reuters Reuters

Sie vermachte die Tiara 1942 zusammen mit ihrem anderen Schmuck der königlichen Familie, und jetzt gehört die Tiara Elizabeth II.

Schwedische Aquamarin-Kokoschnik

Eines der fabelhaftesten Kokoschnik-Diademe gehört der Schwester des schwedischen Königs, Prinzessin Margaretha. Es wurde erstmals in den 1900er Jahren von Margarete von Connaught, der Frau des zukünftigen schwedischen Königs Gustaf VI. Adolf, getragen. Es ist bekannt, dass sie die Tiara aus Großbritannien mitgebracht hat, woher Margarete stammte, aber es gibt keine Informationen über den Juwelier, der sie hergestellt hat.

Prinzessin Sibylla von Saxe-Coburg und Gotha gemeinfrei gemeinfrei

Die Tiara wurde an ihre Schwiegertochter, Prinzessin Sibylla von Sachsen-Coburg und Gotha, weitergegeben.

Gegenwärtig gehört es ihrer Tochter, Prinzessin Margaretha, die es gelegentlich zu verschiedenen gesellschaftlichen Anlässen trägt, ebenso wie ihre Nichten, Prinzessin Christina und Prinzessin Madeleine.

Prinzessin Margaretha Ola Axman/Global Look Press Ola Axman/Global Look Press

Prinzessin Madeleine und Prinzessin Victoria Getty Images Getty Images

Die rumänische Tiara aus geschwärztem Stahl

Die Tiara der Königin Marie von Rumänien (Prinzessin Marie von Edinburgh bei der Geburt) wurde 1914 von Cartier hergestellt. Zu dieser Zeit experimentierte die berühmte französische Schmuckfirma mit verschiedenen Materialien, und die Basis in Form einer Kokoschnik bestand aus geschwärztem Stahl. Die Tiara ist mit Platin, Diamanten und Rubinen geschmückt.

Königin Marie von Rumänien gemeinfrei gemeinfrei

Viele der Schmuckstücke von Königin Marie gingen im Ersten Weltkrieg verloren oder wurden in den 1940er und 1950er Jahren nach dem Fall der Monarchie von ihren Kindern verkauft. Schließlich wurde die Tiara an Cartier zurückgegeben und wird nun als Museumsstück ausgestellt.

Herzogin von Westminster-Kokoschnik aus blauer Emaille

piqsels.com piqsels.com

Diese ungewöhnliche Tiara wurde 1911 von Chaumet für Constance Edwina Cornwallis-West, die Frau des Herzogs von Westminster, hergestellt. Die blaue Emaille sieht aus wie Stoff, und die Tiara besteht aus Platin und ist mit 280 Vergissmeinnicht-Diamanten verziert. Die Tiara wurde mehrmals auf Auktionen versteigert. Der jetzige Herzog brachte sie der Familie zurück.

Constance Edwina Cornwallis-West gemeinfrei gemeinfrei

Es existieren keine Bilder, auf denen der ursprüngliche Besitzer die Tiara trägt.

Die Garnet-Kokoschnik der Herzogin von Rosenborg

Diese Tiara wurde in den 1930er Jahren von einem dänischen Hofjuwelier namens Aage Dragsted für die Frau von Prinz Viggo, Enkel von König Christian IX. von Dänemark, hergestellt. Das Paar hatte keine Kinder, und so wurde die Tiara zuerst von Prinz Viggos Schwägerin, Prinzessin Margaretha von Schweden, und später von ihrer Schwiegertochter, Gräfin Ruth von Rosenborg, geerbt.

Gräfin Ruth von Rosenborg Getty Images Getty Images

Nach dessen Tod im Jahr 2010 wurde diese exquisite Tiara mit Granatblüten und Blättern zum Verkauf angeboten. Es wurde 2014 in die Schweiz an einen anonymen Käufer veräußert.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.