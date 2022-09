Sowjetische und russische Raumschiffe in Filmen und Fernsehserien (FOTOS)

Russia Beyond

Viele Filmemacher haben darüber nachgedacht, wie die Weltraumforschung und die Raumfahrtindustrie aussehen könnten. Manchmal waren diese Visionen naiv (und die Raumschiffe sahen aus wie die Kinderkarusselle auf dem Rummel), und manchmal waren sie ihrer Zeit weit voraus. Welche Raumschiffe flogen die UdSSR und Russland in den Filmen und Fernsehserien?

Sirius aus Planet der Stürme (1961).

Leningrad Popular Science Film Studio Leningrad Popular Science Film Studio

Dies war eine recht primitive Vorstellung von Reisen zu anderen Planeten. In dem sowjetischen Film Planet der Stürme von Pawel Kluschanzew werden drei identische Schiffe – die Capella, die Vega und die Sirius – auf eine Expedition zur Venus geschickt. Die Landung ist erfolgreich, wirkt aber ehrlich gesagt aus heutiger Sicht recht komisch – dieses Raumschiff sieht eher aus wie eine Spielzeugrakete.

Tantra aus Der Andromeda-Nebel (1967)

Kiewer Filmstudio. A. P. Dovzhenko Kiewer Filmstudio. A. P. Dovzhenko

Die Tantra, für deren Aufnahmen eines Passagierflugzeug genutzt wurden, war war wohl das erste grandiose Raumschiff im sowjetischen Kino, das nicht wie eine triviale Rakete aussah. In der Story landet das Schiff auf einem unbekannten Planeten und kämpft gegen feindliche Lebensformen.

Sarjá aus Moskau – Kassiopeia (1973)

Das Gorki-Filmstudio Das Gorki-Filmstudio

Die Sarjá, in der eine Gruppe von Schulkindern interplanetarische Flüge unternimmt, war eine Fantasie über eine mögliche Zukunft: Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten waren sowohl das Design als auch die Ausrüstung des Raumschiffs dem tatsächlich Möglichen um etwa zwei Jahrzehnte voraus.

Astra aus Per aspera ad astra (1980)

Das M. Gorki Film Studio, Dritte Kreativvereinigung Das M. Gorki Film Studio, Dritte Kreativvereinigung

Der zweiteilige Film unter der Regie von Richard Wiktorow spielt auf dem Raumschiff Astra. Diese rast durch das Universum, um verschiedene Zivilisationen vor von Menschen verursachten Katastrophen zu retten und sieht aus wie eine fliegende Untertasse.

Pepelaz aus Kin-dza-dza! (1986)

Mosfilm Mosfilm

Das Raumschiff aus der sowjetischen surrealistischen Dystopie sieht aus wie eine alte Blechdose, aber es fand beim sowjetischen Publikum sehr großen Anklang.

Pegasus aus Die lila Kugel (1987)

M. Gorki Film Studio, Erste Kreativvereinigung M. Gorki Film Studio, Erste Kreativvereinigung

Die Hauptfiguren in Kir Bulytschows Science-Fiction-Film, das unerschrockene Mädchen Alice und ihre Freunde, reisen in dem futuristischen Raumschiff Pegasus durch den Weltraum.

Alexej Leonow aus 2010: Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen (1984)

Metro-Goldwyn-Mayer Metro-Goldwyn-Mayer

In der Fortsetzung von Stanley Kubricks Kultfilm 2001: Odyssee im Weltraum fliegt das interplanetarische sowjetische Raumschiff Alexej Leonow (benannt nach dem sowjetischen Kosmonauten, der als erster Mensch im Weltall spazieren ging) mit einer sowjetisch-amerikanischen Besatzung zum Jupiter. Das Schiff sieht aus wie eine vollwertige Station und ist viel „dicker“ als sein filmischer Vorgänger, das Raumschiff Discovery aus der Odyssee.

Das Schiff aus Stellare Vernunft (engl. Titel: Project Gemini) (2022)

KD Studios KD Studios

In der nahen Zukunft befällt ein Virus die Erde und droht sie für immer zu zerstören. Um sich selbst zu retten, fliegt eine Weltraummission zu einem fernen Planeten – und zwar in einem Schiff, das dem sowjetischen Shuttle Buran verblüffend ähnlich ist. Die echte Buran ist in Wirklichkeit nirgendwo hingeflogen (und wäre wohl für intergalaktische Reisen auch sicher nicht geeignet gewesen).

