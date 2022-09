Zeichentrickfilm „Rick and Morty“ bekommt eine neue, deutlich sowjetische Form (FOTO)

Die Premiere der sechsten Staffel der berühmten Zeichentrickserie über die Missgeschicke eines verrückten Wissenschaftlers und dessen Enkels fand am 4. September 2022 statt. Aus diesem Anlass hat der russische Künstler Prokopij Uljaschow eine Reihe von Werken veröffentlicht, die die beiden Figuren der Zeichentrickserie in einem untypischen Format zeigen.

Auf Uljaschows Instagram-Seite erscheinen die Figuren Rick Sanchez und Morty Smith im persönlichen Stil einiger legendärer sowjetischer Filmzeichner.

„Für die Premiere der neuen Staffel von Rick and Morty beschloss ich, mir vorzustellen, wie die Figuren aussehen würden, wenn legendäre sowjetische Filmzeichner an ihnen gearbeitet hätten. Ich habe in meiner Arbeit auf dem berühmten Meme ,Rein und raus - Ein 20-Minuten-Abenteuer‘ aufgebaut, in dem die Helden Rick Sanchez und Morty Smith vor einem grünen Portal stehen, bevor sie sich in ein Abenteuer stürzen, in dem naiven Glauben, dass es nur 20 Minuten dauern wird“, schrieb Uljaschow bei Instagram.

Insgesamt hat der Künstler die ursprüngliche Szene viermal überarbeitet, jeweils im unverwechselbaren Stil verschiedener sowjetischer Filmzeichner.

Das erste Bild wurde im Stil von Alexander Tatarski und Igor Kowaljow gemalt, die berühmte Knettrickfilme wie „Die Krähe aus Knete“ und „Es fiel der Schnee vom letzten Jahr“ geschaffen haben.

„Rick wurde vom kleinen Mann aus ,Es fiel der Schnee vom letzten Jahrʻ inspiriert und Morty von den großäugigen Helden mit großen Lippen aus ,Die Krähe aus Kneteʻ“, schrieb Uljaschow.

Die nächste Zeichnung basiert auf dem Stil der sowjetischen Filmzeichner Dawid Schtscherkasski und Radna Sachaltujewa, die Zeichentrickfilme wie „Die Rückkehr zur Schatzinsel“ und „Die Abenteuer des Kapitän Wrungel“ geschaffen haben.

Diese Zeichnung wurde durch die Arbeit von Leonid Nosyrew inspiriert, der vor allem als Regisseur des Zeichentrickfilms „Antoschka“ bekannt ist.

Der letzte Teil von Ulyashovs Projekt „Rick und Morty“ ist im Stil des sowjetischen Animators Arkadi Scher gestaltet, der den berühmten Zeichentrickfilm „Ferien in Prostokwaschino“ kreiert hat.

Das ist nicht das erste Mal, dass Prokopij Uljaschow , ein 28-jähriger Marketingspezialist bei Sojusmultfilm, einem Moskauer Animationsfilmstudio, berühmte Zeichentrickfiguren in der Tradition der sowjetischen Animation neu interpretiert. Bei seinem jüngsten Projekt interpretierte er die berühmte „Sofa-Szene“ aus den Simpsons im Stil verschiedener sowjetischer Trickfilmer.

