Das neblige Russland: 17 märchenhafte Fotos

Nebel verwandelt jede Stadt in einen geheimnisvollen Ort, besonders im Herbst. Sehen Sie, wie russische Städte und die Natur in dichten Nebel gehüllt sind.

Aufgrund des Temperaturunterschieds zwischen Tag und Nacht kam es Ende September 2022 in Moskau und anderen Regionen Russlands zu starkem Nebel. Die Sicht auf den Straßen war am Morgen schlecht, verbesserte sich aber ein bisschen am Nachmittag.

Sergej Karpuchin/TASS Sergej Karpuchin/TASS

Das neblige Kolomna, eine alte russische Stadt in der Oblast Moskau.

Ruslan Schamukow/TASS Ruslan Schamukow/TASS

In der sibirischen Metropole Nowosibirsk war der Nebel im September so dicht, dass die Bewohner in den oberen Etagen der Hochhäuser das Gefühl hatten, über den Wolken zu schweben. Und so sah das Wohngebiet von unten betrachtet aus.

Alexander Krjaschew/Sputnik Alexander Krjaschew/Sputnik

Nebel in den Bergen ist ein atemberaubender Anblick, vor allem, wenn man sich orientieren muss. Dieses Foto wurde in der Nähe des Ferienortes Sotschi in der Region Krasnodar aufgenommen.

Sabine Kriesch / EyeEm / Getty Images Sabine Kriesch / EyeEm / Getty Images

Ein weiteres Foto aus der Region Krasnodar. Eine Seilbahn im nebligen Wald, Esto-Sadok.

Cavan Images /Getty Images Cavan Images /Getty Images

So sieht die Seilbahn am Hang des Elbrus in Kabardino-Balkarien aus.

Alexej Danitschew/Sputnik Alexej Danitschew/Sputnik

Zwei Touristen in Bergnebel gehüllt, Dagestan, Nordkaukasus.

Cavan Images/Getty Images Cavan Images/Getty Images

Blick auf eine neblige Berglandschaft in Adygeja.

Jelena Lebedewa / 500px / Getty Images Jelena Lebedewa / 500px / Getty Images

Ein Schwenk auf die andere Seite des Landes: So sieht die Stadt Wladiwostok im Nebel aus. Dies sind die Spitzen der Pylone der Goldenen Brücke.

Legion Media Legion Media

Der alte, verfallene Leuchtturm auf der Insel Askold im Ostmeer in der Region Primorje verwandelt sich in ein mystisches Objekt!

Legion Media Legion Media

Morgennebel in der Stadt Blagoweschtschensk, Oblast Amur. Diese russische Stadt grenzt an die chinesische Stadt Heihe, die direkt am Amur liegt.

Legion Media Legion Media

Nächtlicher Nebel in Petropawlowsk-Kamtschatskij, der Hauptstadt von Kamtschatka.

Jelena Wereschtschaka/TASS Jelena Wereschtschaka/TASS

Jetzt geht's nach Norden: Karelien lockt Touristen mit seinen zahlreichen Seen und Wäldern an... und hier sehen Sie, wie ein Urlaub dort bei Nebel aussieht.

Legion Media Legion Media

Ein nebliges Dorf in der Oblast Wologda.

Legion Media Legion Media

Dies ist eines der markantesten modernen Gebäude in St. Petersburg, das in Nebel gehüllt ist.

Legion Media Legion Media

Neblige Landschaft in der Oblast Wladimir.

Kirill Kallinikow /Sputnik Kirill Kallinikow /Sputnik

Nebliger Blick auf Susdal, eine der meistbesuchten Städte des Goldenen Rings.

Wladimir Smirnow/TASS Wladimir Smirnow/TASS

