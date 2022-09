Blagoweschtschensk: Wie lebt es sich an der russisch-chinesischen Grenze?

Die Einwohner der beiden Länder sind seit langem aneinander gewöhnt, tauschen sich ständig aus und sind sogar befreundet. Anastasia Kuknerik wurde in Blagoweschtschensk geboren und ist dort aufgewachsen. Für Russia Beyond erzählte sie uns, wovon die Stadtbewohner leben.

Vor der Pandemie war es möglich, mit der Fähre nach Heihe zu gelangen. Einige Einwohner von Blagoweschtschensk kehrten nicht mit leeren Händen aus China zurück. Sie brachten keine Geschenke für Verwandte oder Freunde mit, sondern Waren in großen Taschen. Um nicht für die Lieferung über den Amur mit dem Motorboot zu bezahlen, wenden sich die Unternehmer an die Touristen und bitten sie gegen Bezahlung, Waren aus China für den Verkauf in Russland mitzunehmen. Die Reisenden müssen im Gegensatz zu den Geschäftsleuten keine Zölle für die Einreise nach China entrichten.

Anastasia Kuknerik Anastasia Kuknerik

In Russland werden Menschen, die Waren in solchen großen Taschen über die Grenze transportieren, кирпичи (kirpitschí, dt.: Ziegelsteine) und die Geschäftsleute, die diesen „Logistikdienst“ nutzen, фонары (fonarý, dt.: Laternen) genannt. Deshalb ist die Redewendung „Ich fahre am Wochenende als Ziegelstein nach China“ für jeden verständlich.

Blagoweschtschensk liegt 7.888 Kilometer von Moskau entfernt in der Region Amur im Fernen Osten. Die nächstgelegenen großen Nachbarstädte sind Chabarowsk und Wladiwostok. Mit dem Flugzeug dauert die Anreise acht Stunden, mit dem Zug ist man sechs Tage unterwegs! Ich ziehe das Fliegen vor – es ist nicht nur viel schneller, sondern auch preiswerter. Ein ermäßigte Studententicket kostet nur halb so viel wie ein Zugtick.

Blagoweschtschensk hat 250.000 Einwohner. Die Bevölkerung der Stadt wächst aufgrund des Kosmodroms Wostotschny, das sich in der 200 km entfernten Stadt Ziolkowski befindet. Ingenieure aus der Türkei, Belarus, Kasachstan, Usbekistan und anderen Ländern kommen dorthin. Einige der Wissenschaftler lassen sich sogar in der Amur-Region nieder.

Das Kosmodrom bietet Führungen an, aber um dorthin zu gelangen, müssen sowohl Russen als auch Ausländer mehrere Schritte absolvieren:

Zunächst schreiben Sie einen Antrag mit den Angaben zu Ihrem Reisepass oder Ihrer Geburtsurkunde. Sie schicken den Antrag für die Exkursion nach Moskau und er wird dort einen Monat lang geprüft. Es ist wichtig, dass eine Person keine Vorstrafen hat, sonst wird sie nicht zugelassen. Wenn Sie die Bestätigung erhalten haben, müssen Sie entscheiden, wie Sie nach Wostotschny kommen wollen. Es gibt Busse, die Sie direkt dorthin bringen, Sie können aber auch mit dem eigenen Fahrzeug anreisen.

Grenze zu China

In Blagoweschtschensk ist es leicht, mit der chinesischen Kultur in Kontakt zu kommen: Gehen Sie zum Ufer und Sie werden Heihe auf der anderen Seite des Amur-Flusses sehen! Abends ist alles in helle Lichter getaucht. Es werden sogar Botschaften an den Gebäuden in Heihe hinterlassen. Auf diese Weisewird den Einwohnern zu Neujahr gratuliert. Ich habe dieses Video im Januar 2022 gedreht.

Video

Diese Nähe zwischen den beiden Städten trägt erheblich zur Entwicklung des Tourismus bei. Zumindest war das vor der Covid-Epidemie so. Die Einheimischen nahmen früher eine Fähre nach Heihe. Personen, die im Gebiet Chabarowsk, in den Regionen Amur und Tschita gemeldet sind, benötigen dafür keine Genehmigung. Einwohner anderer russischer Regionen müssen jedoch ein Visum beantragen.

Eine solche Fahrt dauert 15 Minuten. Allerdings musste man an der Zollabfertigung warten – es gab lange Schlangen, vor allem an Feiertagen. Das letzte Mal war ich im Januar 2020 in Heihe – kurz vor dem Lockdown. Meine Familie und ich mussten zwei Stunden warten, um durch die Kontrollen zu gelangen – das ist noch ganz erträglich.

Außerdem gibt es eine internationale Brücke zwischen den beiden Städten, die am 10. Juni 2022 in Betrieb genommen wurde. Aber zurzeit kann sie nur noch Lastwagen passiert werden, erst in drei Jahren wird sie für Touristen geöffnet sein. Die Blagoweschtschensk-Heihe-Brücke kann von einem Touristenboot aus besichtigt werden, das dreimal täglich auf dem Fluss fährt und wieder in die Stadt zurückfährt.

Anastasia Kuknerik Anastasia Kuknerik

Wegen der Covid-Beschränkungen ist es gegenwärtig nicht mehr möglich, über Amur nach Heihe zu reisen, sondern nur noch mit dem Flugzeug über Peking oder Shanghai. Direktflüge wurden bereits 2020 eingestellt.

Interaktion und Freundschaft

Vor den Covid-Beschränkungen fanden in Blagoweschtschensk und Heihe regelmäßig Feste statt, die der internationalen interkulturellen Zusammenarbeit gewidmet waren. Das Festival Russisch-Chinesische Kultur- und Kunstmessefindet seit 2010 jährlich in den beiden Städten statt. Chinesische und russische Gruppen treten bei der Veranstaltung auf.

Ziel des Festivals ist es, die Aufmerksamkeit der Touristen auf die nationalen Eigenheiten und die ursprüngliche Kultur der Völker Chinas und Russlands zu lenken. Bis 2020 förderten die Organisatoren des Festivals die Idee, dass nicht nur Berufskünstler, sondern auch Schulkinder auftreten. Einige meiner Klassenkameraden waren zum Beispiel Mitglieder des Gesangsensembles Kolosok. Sie sangen regelmäßig auf dem Festival in Heihe und brachten von dort sogar Preise mit nach Hause.

Chinesische Stadt Heihe. Anastasia Kuknerik Anastasia Kuknerik

Auch im Jahr 2021 wurde das Festival unter Einhaltung der Covid-Beschränkungen durchgeführt, allerdings ohne die Teilnahme von Gästen aus China. Es wurden kreative Treffen und Workshops organisiert und die offizielle Zeremonie fand online statt.

China in Blagoweschtschensk

Seit 73 Jahren (Heihe wurde 1949 gegründet, Blagoweschtschensk 1858) reichen sich die beiden Städte die Hand.

In Blagoweschtschensk gibt es 42 Restaurants, in denen Sie die chinesische Küche probieren können. Die Tradition, an Feiertagen chinesisches Essen zu bestellen, ist fest in der Kultur der Stadt verankert. Unsere Familie liebt Heihe-Salat, Di San Xian und Fleisch in süß-saurer Soße, manchmal bereitet meine Mutter diese Gerichte sogar selbst zu!

Chinesische Lebensmittel sind in jedem Supermarkt zu finden. Besonders beliebt sind Instantnudeln – sie sind im Gegensatz zu ihren russischen Pendants sehr scharf. Auch chinesische Kosmetika und Haushaltschemikalien sind gefragt. „Wenn es chinesisch ist, ist es Qualität“, sagt meine Mutter.

Der chinesische Markt ist ein wahres Himmelreich für die Menschen in Blagoweschtschensk. Feilschen ist hier ein Muss, der Preis für jeden Artikel kann heruntergehandelt werden. „Wenn man mit einem Chinesen feilscht, bedeutet das, dass man ihn respektiert“, erklärte mir meine Großmutter.

Anastasia Kuknerik Anastasia Kuknerik

In den Schulen von Blagoweschtschensk wird die chinesische Sprache unterrichtet und an der Staatlichen Universität Amur und der Pädagogischen Universität gibt es Fakultäten, die Übersetzer und Lehrer ausbilden. Studenten aus China sind keine Seltenheit.

Es gibt aber auch viele Russen in Heihe. Ich selbst habe von der fünften bis zur achten Klasse Chinesisch gelernt. Ich erinnere mich an viele der Schriftzeichen – es hilft, die Inhaltsstoffe auf der Verpackung der Produkte zu lesen und sogar ein wenig mit Chinesen zu sprechen.

Russland in Heihe

Die Nähe der Grenze zu Russland wirkte sich auch auf das Leben in Heihe aus. Chinesische Supermärkte bieten russische Produkte an. Aljonka-Schokolade und Kuhmilch sind hier besonders beliebt, da sie in China einfach nicht erhältlich sind. Dort ist Sojamilch sehr beliebt.

Russische Studenten, die Chinesisch sprechen, können in Heihe eine Ausbildung absolvieren. Vor dem Lockdown gab es verschiedene Bildungsprogramme, bei denen die Schüler nicht nur die Sprache lernten, sondern auch chinesisches Qi Gong übten und die Sehenswürdigkeiten von Heihe besichtigten. Eine der berühmtesten ist der Platz des Essens. Dort kann man natürlich lecker essen, aber das Wichtigste dort ist die Puschkin-Bibliothek! Allerdings sind alle Bücher dort auf Chinesisch.

Chinesische Stadt Heihe. Anastasia Kuknerik Anastasia Kuknerik

Ein weiteres Beispiel für die kulturübergreifende Zusammenarbeit ist die Eröffnung des Alexander-Tichomirow-Museums. Dieser Künstler hat Ikonen auf alte Fensterläden gemalt. Diese Art der Malerei wird als Okonopis (abgeleitet von okno, dt.: Fenster, und ikonopis, dt:. Ikonenmalerei) bezeichnet. Tichomirow wurde 1956 in der Region Moskau geboren, lebt aber seit 1984 in Blagoweschtschensk.

Das Amur-Museum für Heimatkunde zeigt eine Ausstellung mit seinen Werken. Als Zeichen des Respekts für Tichomirows Werke wurde in Heihe ein ganzes Museum eröffnet, das ihm gewidmet ist. Dort arbeiten chinesische Reiseleiter, die ausgezeichnet Russisch sprechen.

Das Kulturleben in Blagoweschtschensk und Heihe hat sich miteinander vermischt. Bewohner aus dem Nachbarland auf den einheimischen Straßen überraschen niemanden. Und auch wenn es sich jetzt dabei vor allem um diejenigen handelt, die schon vor den Covid-Beschränkungen dauerhaft hierher gezogen sind, hoffen die Einheimischen, dass die aktiven gegenseitigen Besuche bald wieder in Gang kommt. Immerhin ist sogar eine neue Brücke gebaut worden.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.