Die zehn schönsten Brücken von St. Petersburg (FOTOS)

Pittoreske Fußgängerbrücken im Stadtzentrum und majestätische Zugbrücken, durch die nachts große Schiffe fahren… In der Stadt an der Newa gibt es mehr als 400 Brücken und viele von ihnen sind echte architektonische Meisterwerke!

10. Die Palastbrücke

Eine der berühmtesten Brücken verbindet das Stadtzentrum (in der Nähe des Winterpalastes) mit der Wassiljewskij-Insel (wo sich die Kunstkamera befindet). Diese Ansicht ist oft auf Postkarten zu sehen. Diese zeigen die Brücke oft nachts im Sommer, wenn sie geöffnet ist und sich dort Menschenmassen versammeln, um die durchfahrenden Schiffe zu beobachten. Die moderne Palastbrücke wurde 1916 als erste feste Brücke über die Newa erbaut. Sie besteht aus fünf Feldern und ist für Autos und Fußgänger zugänglich.

9. Ägyptische Brücke

Eine schlichte Schönheit in den Tiefen des Zentrums. Die Ägyptische Brücke verbindet Teile der Lermontowskij-Allee über den kleinen Fluss Fontanka. Sie ist nach dem alten Ägypten benannt - so spiegelt sich das Interesse der Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts an den Geheimnissen dieser Zivilisation in der Architektur wider. Auf einer der Newa-Böschungen findet man echte Sphinxen, die aus dem alten Ägypten mitgebracht wurden. Die eisernen Sphinxen, die die ägyptische Brücke bewachen, wurden jedoch erst 1826 in einer örtlichen Fabrik gegossen. Auch die Säulen und andere architektonische Details wurden im ägyptischen Stil verziert und mit historisch anmutenden Ornamenten versehen.

8. Anitschkow-Brücke

Die Anitschkow-Brücke über die Fontanka befindet sich direkt am Newski-Prospekt, umgeben von den ehemaligen kaiserlichen Palästen. Sie ist schon von weitem an ihren riesigen Skulpturen zu erkennen, die „Zu zähmenden Pferde“ genannt werden. Wenn Sie genau hinschauen, können Sie auf dem Geländer Muster mit Meerjungfrauen und Seepferdchen erkennen.

Die Skulpturen, die in Richtung Wosstanija-Platz (zum Moskauer Bahnhof) blicken, haben im Gegensatz zu denen, die Richtung Admiralität blicken, keine Hufeisen. Historiker erklären dies auf unterschiedliche Weise. Nach einer Version handelt es sich bei den „beschlagenen" Pferden um solche, die bereits gezähmt worden sind. Nach einer anderen Version befanden sich früher viele Hufschmieden am Liteyny Prospekt (die nächste Straße nach der Anitschkow-Brücke); dies symbolisiert, dass die wilden Pferde zum Schmied „gehen“, während die zurückkehrenden beschlagen und gezähmt sind.

7. Lomonossow-Brücke

Flussabwärts der Fontanka befindet sich eine weitere prächtige Brücke, die zu Ehren des russischen Wissenschaftlers Michail Lomonossow benannt wurde - allerdings erhielt sie diesen Namen erst 1948. Davor war die Brücke nach Katharina der Großen und dann nach dem Grafen Tschernyschew benannt. Bis zu ihrem Umbau im Jahr 1913 war es eine Zugbrücke. Sie wird von monumentalen Granittürmen flankiert, die mit Ketten verbunden sind - die Zugmechanismen waren in ihnen versteckt.

6. Austauschbrücke

Dies ist eine der wichtigsten Autobrücken von St. Petersburg, die die Wassiljewskij- und Petrogradskij-Inseln verbindet. Von hier aus hat man die schönste Aussicht auf das Schlossufer, die Peter-und-Paul-Festung und die Eremitage. Die Austauschbrücke ist mit einem Neptun-Dreizack geschmückt. Außerdem ist sie nachts wunderschön beleuchtet.

5. Dreifaltigkeitsbrücke

Dies ist eine der ungewöhnlichsten Brücken in St. Petersburg! Es handelt sich um eine Zugbrücke aus dem Jahr 1903, die die Petrogradskij- und die Admiraltejskij-Insel miteinander verbindet. Der Zugmechanismus ist jedoch „einflügelig“, d.h. es wird nur eine Seite angehoben. Ein weiteres auffälliges Merkmal der Dreifaltigkeitsbrücke sind die Laternen, die wie riesige Kandelaber aussehen, sowie die Granitobelisken mit zweiköpfigen Adlern.

4. Bolschewoschtinskij-Brücke

Diese Brücke über die Newa verbindet den Norden des historischen Zentrums mit dem Stadtteil Malaja Ochta. Vor 1917 wurde sie Peter-der-Große-Brücke genannt. Sie ist leicht an den Granittürmen in Form von Türmen im römischen Stil zu erkennen, die nachts beleuchtet sind. Der originelle Mechanismus ermöglicht es, die mittlere Platte in nur 30 Sekunden anzuheben.

3. Dreiteilige Brücke

Drei Brücken an einem Ort. „Dreiteilige Brücke" ist der Name, den die Einheimischen und jetzt auch die Reiseführer einer Komposition aus drei kleinen Brücken geben, die sich in der Nähe der Kreuzung des Flusses Moika und des Gribojedow-Kanals befinden, nicht weit von der Kathedrale des Erlösers auf vergossenem Blut. Offiziell heißen diese Brücken Theaterbrücke, Malo-Konjuschennij-Brücke und Lipkin-Brücke. Alle sind im Stil des Klassizismus gehalten und mit interessanten Details verziert - einem Medusenhaupt, Palmenblättern und Vergoldungen.

2. Die Löwenbrücke (Brücke der vier Löwen)

St. Petersburg ist die Stadt der Löwen! Sie schmücken Paläste, Straßen und Böschungen. Und natürlich haben die Löwen ihre eigene Brücke - sie befindet sich in der Nähe des Mariinskij-Theaters am Gribojedow-Kanal. Sie wird von vier riesigen gusseisernen Löwen bewacht, in deren Innerem sich Brückenstützen befinden. Und natürlich gibt es die Legende, dass man sich etwas wünschen muss, wenn man die Pfoten zweier benachbarter Löwen gleichzeitig berührt. Eine kleinere Kopie dieser Brücke befindet sich im Tiergarten in Berlin.

1. Uferbrücke

Diese bei Stadtbewohnern und Touristen gleichermaßen beliebte Brücke befindet sich in der Nähe des Gribojedow-Kanals. Sie wurde 1826 eröffnet und regt noch immer die Fantasie an. Ihre mythischen Greifen - oder geflügelten Löwen - verkleiden auch die Brückenpfeiler. Nach altgriechischen Legenden waren es die Greifen, die das Gold im Land der Hyperboreer bewachten. Man nannte sie auch die „Hunde des Zeus“. Sie bewachten auch die Geldreserven des russischen Reiches.

