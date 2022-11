Die 5 berühmtesten Kinder-Models aus Russland

Kristina Pimenowa

Das schönste Mädchen der Welt – das ist Bezeichnung, die die Moskauerin Kristina Pimenowa 2014 von Journalisten der Daily Mail verliehen wurde.

Kristina wurde 2005 in die Familie des Fußballspielers Ruslan Pimenow geboren. Das Mädchen mit den großen blauen Augen hatte schon in jungen Jahren eine so auffällige Erscheinung, dass sich sogar Passanten bei ihrer Mutter erkundigten, ob sie nicht zufällig als Model arbeite.

Schließlich beschloss ihre Mutter, Fotos von Kristina an eine Model-Agentur zu schicken – und sie begann, Werbespots für Burberry, Prada und andere große Marken zu drehen.

Das Mädchen begeisterte sich für rhythmische Sportgymnastik und machte große Fortschritte, aber sie entschied sich gegen den Profisport und zog eine Karriere als Model vor. Sie hat sich auch in kleinen Rollen für Kinofilme versucht.

Anna Pawaga

Ihr erstes Fotoshooting hatte sie im Alter von drei Jahren, und als sie neun Jahre alt war, war sie bereits das Gesicht des französischen Modehauses Chloé geworden. Ihr Porträt zierte die Titelseiten von Elle, L'Officiel, Harper's Bazaar und anderen Modemagazinen, die sie immer wieder zum berühmtesten und begehrtesten weiblichen Model aus Russland kürten.

Anna wurde 2009 in St. Petersburg geboren und als sie zwölf Jahre alt war, hatte sie bereits mit Modemarken wie Givenchy, Little Marc Jacobs, Dolce & Gabbana, Dsquared und DKNY gearbeitet.

Die Mutter des Mädchens behauptet jedoch, dass sie ein „normales“ Mädchenleben führe und keine Starallüren habe. Im Jahr 2021 wurde Anna in die renommierte Waganowa-Ballettakademie aufgenommen.

Alisa Samsonowa

Bereits im Alter von neun Jahren war Alisa aus Sibirien das Gesicht der Kinderkollektionen von Armani Junior und Monnalisa. Alisa Samsonowa wurde 2007 in Krasnojarsk geboren. Ihre Eltern hatten keine Ambitionen, ein Model von Weltniveau zu schaffen – Alisa betrieb rhythmische Sportgymnastik und ging auf eine normale Schule.

Doch eines Tages sah ihr Vater eine Anzeige für einen Schönheitswettbewerb für Kinder und dachte sich Warum es nicht einmal ausprobieren? Alice gewann den Wettbewerb und wurde sofort zu einem Fotoshooting eingeladen. Im folgenden Jahr gewann das Mädchen den Wettbewerb Little Top Model of Russia.

Die junge Alisa begann, sich ein professionelles Portfolio zuzulegen und erhielt mehr und mehr Einladungen zu Fotoshootings von Kinderkleidung, nicht nur in Russland, sondern auch in Italien.

In Anbetracht ihres vollen Terminkalenders sind die Aufnahmen für das Mädchen wie ein Urlaub, an dem sie in ihrer Freizeit und in den Ferien teilnimmt, sagt ihr Vater.

Violetta Antonowa

Das Mädchen mit dem Gesicht eines Engels – so nennen die Medien die achtjährige blonde Violetta mit den blauen Augen.

Antonowa wurde im Jahr 2014 geboren. Und es scheint, dass sie, kaum dass sie laufen konnte, schon den Laufsteg der Moskauer Modewoche erobert hat. Heute nimmt sie an Fotoshootings für Marken aus der ganzen Welt teil.

Auch ihre Mutter war in ihrer Jugend als Model tätig, konnte jedoch keine ernsthaften Erfolge erzielen. Dafür ist sie jetzt oft auf Fotos mit ihrer Tochter zu sehen.

Violettas älterer Bruder, der blonde Dima, mit den gleichen strahlenden Augen, nimmt ebenfalls an Fotoshootings teil. Es heißt jedoch, dass das Modeln für ihn nur ein Ausweichplan ist – eigentlich will er studieren.

Anastasia Besrukowa

Im Jahr 2014 wurde der aufstrebende Star Besrukowa als größte Rivalin des „schönsten Mädchens“ (Pimenowa) bezeichnet.

Im Alter von zehn Jahren schaffte es Anastasia auf das Cover der italienischen VogueBambini und wirkte in Werbekampagnen für Benetton, Pinko und Moschino mit.

Das Mädchen wurde 2004 in Moskau geboren. Durch ihre turbulente Modelkarriere wurde Anastasia berühmt und erhielt eine Einladung, in Filmen mitzuspielen. In zwei Streifen spielte sie eine der Hauptrollen – beide Male die Tochter einer Figur, die von dem Schauspieler Sergej Besrukow verkörpert wurde (der entgegen Gerüchten nur ein Namensvetter des Mädchens ist).

