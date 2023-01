10 einzigartige Ansichten von Russland aus dem Weltraum (FOTO)

Obwohl es schon eine Weile her ist, dass die Menschheit mit der Erforschung des Weltraums begonnen hat, bleibt es für die meisten Menschen auf der Welt ein Traum, unseren Planeten mit eigenen Augen „von außen“ zu sehen.

Der berühmte Kosmonaut Juri Gagarin hatte keine Kamera, als er zum ersten Mal ins All flog, aber heute gehört die Fotografie zu den Dingen, mit denen die Raumfahrer sich regelmäßig beschäftigen, entweder als Teil ihrer Arbeit oder als Hobby. Hier finden Sie einige der erstaunlichsten Bilder von Russland, die in den letzten zwei Jahren aus dem All aufgenommen wurden. Viel Spaß!

Moskau. Sergej Rischikow/ Roskosmos Sergej Rischikow/ Roskosmos

Tschita. Sergej Korsakow/ Roskosmos Sergej Korsakow/ Roskosmos

Vulkan Kljutschewskaja Sopka. Sergej Rischikow/ Roskosmos Sergej Rischikow/ Roskosmos

Astrachan. Sergej Rischikow/ Roskosmos Sergej Rischikow/ Roskosmos

Pereslawl-Salesskij. Sergei Kud-Swertschkow/ Roskosmos Sergei Kud-Swertschkow/ Roskosmos

Orenburg. Sergej Kud-Swertschkow/ Roscosmos Sergej Kud-Swertschkow/ Roscosmos

Wladiwostok. Denis Matwejew/ Roskosmos Denis Matwejew/ Roskosmos

Irkuzk. Denis Matwejew/ Roskosmos Denis Matwejew/ Roskosmos

Tjatja, ein aktiver Vulkan im nordöstlichen Teil der Kunashir-Insel, Kurilen-Inseln. Sergej Prokopjew/ Roskosmos Sergej Prokopjew/ Roskosmos

Berg Elbrus. Sergej Prokopjew/ Roskosmos Sergej Prokopjew/ Roskosmos

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.