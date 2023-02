Zum ersten Mal wurde eine Russin zur „Mrs. Universe“ gekürt – wer ist sie? (FOTO)

Die russische Schönheitskandidatin Jelena Maximowa hat den internationalen Schönheitswettbewerb Mrs. Universe gewonnen, der vom 30. Januar bis 5. Februar in Sofia (Bulgarien) stattfand. Dies ist der erste Sieg einer russischen Teilnehmerin seit 15 Jahren – der Wettbewerb wird seit 2007 ausgetragen.

Laut den Wettbewerbsregeln haben 120 Teilnehmerinnen aus der ganzen Welt – verheiratete, geschiedene oder verwitwete Frauen im Alter von 18 bis 55 Jahren – um den Titel gekämpft. Jelena ist 34 Jahre alt und Mutter von zwei Kindern. Es ist nicht das erste Mal, dass sie auf dem Laufsteg vor einer Jury steht, aber sie ist keine typische Teilnehmerin eines Schönheitswettbewerbs.

Eine Frau vom Lande

Sie wurde in einer großen Familie in Udmurtien geboren und wuchs in der 10.000 Einwohner zählenden Provinz-Siedlung Gyja auf. Ihr Vater war der Direktor einer örtlichen Fabrik.

Laut ihrem Klassenkameraden und Namensvetter Igor Maximow war Jelena in der Schule sehr zurückhaltend und unauffällig, „wie eine graue Maus“, so dass ihr Sieg alle Bewohner Gyjas sehr überraschte. „Soweit ich weiß, hat sie weder getanzt noch gesungen oder gemodelt. Es ist nur so, dass sie und ich aus einem Dorf in der Provinz kommen, in dem es im Grunde genommen keine solchen Möglichkeiten gibt“, erzählte er.

„Jelena war immer sehr einfach angezogen, ihre Kleider betonten nie ihre Figur, sie war so locker. Und es gab auch keine Scharen von Männern, die sie verfolgten...“, fügte er hinzu.



In der Schule lernte das bescheidene Mädchen auch ihren zukünftigen Ehemann Ilja kennen. Sie ist seit acht Jahren verheiratet und das Paar zieht einen Sohn und eine Tochter auf.

„Ihr Ehemann Ilja war in der Parallelklasse. Niemand weiß, wie sie sich kennengelernt haben, es war alles unter dem Schleier der Verschwiegenheit, weil sie sehr bescheiden ist und ihr Privatleben nicht bekannt machen wollte“, sagt ein Klassenkamerad.

Ein eigenes Geschäft und eine große Allgemeinbildung

Die Wahl zur Mrs. Universe ist kein klassischer Modelwettbewerb. Die Juroren wählen die Finalistinnen aus, nachdem die Kandidatinnen sich als Individuen und Mütter vorgestellt und gezeigt haben, wie sie im Leben stehen. Jelenas Hintergrund ist in dieser Hinsicht beeindruckend.

Sie hat drei Universitätsabschlüsse (davon einen Master in London). Heute lebt sie in Ischewsk, der Hauptstadt von Udmurtien, wo sie ein Netz von Sprachschulen eröffnet hat und Kinder in Englisch unterrichtet.

Auch ihre Interessen sind vielfältig: Jelena liebt Outdoor-Aktivitäten und Reisen. Sie hat bereits 34 Länder besucht und wurde sogar Berufstaucherin in Australien. Schönheitswettbewerbe sind, wie sie zugibt, auch zu einem dieser angenehmen Hobbys geworden.

„Fast jedes kleine Mädchen träumt davon, an einem Schönheitswettbewerb teilzunehmen. Aber ich bin kein kleines Mädchen mehr. Ich bin Mutter von zwei wunderbaren Kindern, Ehefrau und Führungskraft. Aber das hat mich nicht davon abgehalten“, sagt Jelena.

Um Kandidatin von Mrs. Universe zu werden, gewann Jelena vorher den Titel Mrs. Udmurtia und den Titel Zweite Vize-Mrs. Russland – Universum.

Pressedienst Mrs.World.Russia/TASS Pressedienst Mrs.World.Russia/TASS

