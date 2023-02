Die schönsten Kleider der russischen Zarinnen (FOTO)

State Hermitage Museum; Astrakhan State Art Gallery; The Alexander Palace Forums

Die Palastetikette regelte streng die Kleidung und den Wechsel der Kleidung. Die umfangreiche Garderobe war nicht nur eine Hommage an die Mode, sondern auch eine Notwendigkeit für die Zaren.

Jede Zarin kleidete sich nach der Mode ihrer Zeit. Moden, Farben und Modehäuser änderten sich, aber der Geschmack und die Raffinesse, mit denen die Gemahlinnen der russischen Herrscher ihre Kleidung auswählten, blieben konstant.



Das Hochzeitskleid von Zarin Katharina II. (1729-1796)

Das Hochzeitskleid von Jekaterina Alexejewna, der zukünftigen Kaiserin Katharina der Großen, 1745. The Armoury Chamber/Moscow Kremlin Museums The Armoury Chamber/Moscow Kremlin Museums

Katharina II. heiratete 1745, als sie 16 Jahre alt war, den Thronfolger Peter III. Es ist nicht bekannt, wer das Kleid der zukünftigen Zarin angefertigt hat, aber es ist ein typisches Beispiel für die Zeremonialkleider des 18. Jahrhunderts. Sie wurden aus Gold- oder Silberbrokat gefertigt und mit entsprechenden Fäden bestickt. Traditionell bestand das Festkleid aus einem Korsett mit großem Ausschnitt und ohne Ärmel; der Rock konnte mehr als eineinhalb Meter breit sein. Dieser Effekt wurde durch die фимбраны (fimbrány, dt.: Reifrock, vom deutschen Fischbein) erzielt, ein Rahmen für den Rock, der ihm Form und Fülle verleiht.

Katharina erinnert sich in ihren Notizen daran, dass das Kleid an allen Nähten mit Silber bestickt und „furchtbar schwer“ war.

Das Festkleid von Maria Fjodorowna (1759-1828), der Gemahlin des Zaren Paul I.

Zeremonielle Kleidung von Maria Fjodorowna. Ceremonial dress of Maria Fedorovna. State Hermitage Museum

Der Zeremonienmeister des Zaren, Graf Fjodor Golowkin, schrieb über die Zarin als eine sehr elegante Frau: „Was andere Frauen ermüdet, spielt für sie keine Rolle. Selbst während der Schwangerschaft legt sie ihr Festkleid nicht ab, und zwischen Abendessen und Ball, wenn andere Frauen eine Haube aufsetzen, ist sie, stets in ein Korsett geschnürt, mit Korrespondenz und Stickerei beschäftigt und arbeitet manchmal sogar mit dem Medailleur Lamprecht zusammen.“

Das Kleid ist eklektisch und stammt aus den 1820er Jahren, als der Empire-Stil auf dem Rückzug war und dem Biedermeier-Stil Platz machte. Die hohe Taille, das Mäander-Motiv und die kurzen Puff-Ärmel könnten darauf hindeuten, dass es sich um ein Empire-Kleid handelt, aber der Spitzenbesatz am Ausschnitt und an den Ärmeln, der Besatz am Mieder und die Farbwahl sprechen dem entgegen. Das Kleid ist aus Moiré, einem Seidenstoff mit Welleneffekt, gefertigt. Deshalb scheint es „gekräuselt“ zu sein.

Krönungsgewand von Maria Alexandrowna (1824-1880), Ehefrau des Zaren Alexander II.

Krönungskleid von Maria Alexandrowna The Armoury Chamber/Moscow Kremlin Museums; Public Domain The Armoury Chamber/Moscow Kremlin Museums; Public Domain

Maria Alexandrowna begründete die Tradition der Krönung im „russischen Kleid“. Nach ihr wurden die Zarin Maria Fjodorowna, Ehefrau von Alexander III. und Mutter von Nikolaus II., sowie die Zarin Alexandra Fjodorowna, Ehefrau von Nikolaus II., in ähnlichen, fast identischen Kleidern gekrönt. Zuvor wurden die Krönungskleider nach der Mode und dem Geschmack der Trägerin genäht, nach Marias Krönung wurden die Kleider jedoch stets in Form eines russischen Sommerkleides angefertigt. Der europäische Schnitt wurde beibehalten, aber die wogenden Ärmel und die Stickereien waren Elemente des russischen Stils, der auch bei Hofkleidern verwendet wurde.

Abend- und Besuchskleider von Maria Fjodorowna (1847-1928), der Ehefrau von Alexander III.

Die Kleider von Maria Fjodorowna von Charles Worth. State Hermitage Museum

Nach der Anzahl der erhalten gebliebenen Kleider des Engländers Charles Worth zu urteilen, war Maria Fjodorowna eine große Bewunderin dieses Couturiers. Worth war in Europa sehr beliebt, und seine Hauptkunden waren sowohl Könige als auch Damen der Oberschicht.

Maria Fjodorownas Kleider von „Morin-Blossier“ und „Fromont“. State Hermitage Museum

Maria Fjodorowna vertraute Karl so sehr, dass sie dem Modeschöpfer manchmal einfach ein Telegramm nach Paris schickte und das gesamte Outfit, von der Skizze bis zur Wahl des Stoffes, seinem Ermessen überließ.

Abendkleider von Alexandra Fjodorowna (1872-1917), Ehefrau des Zaren Nikolaus II.

Alexandra Fjodorownas Kleider von Nadeschda Lamanowa. State Hermitage Museum

Die letzte russische Zarin bevorzugte im Gegensatz zu ihrer Schwiegermutter helle Farben und ließ die meisten ihrer Kleider in Russland nähen: Zu ihrer Garderobe gehörten zahlreiche Kleider von Auguste Brizac (einem gebürtigen Franzosen, der sich in Sankt Petersburg niedergelassen hatte) und Nadeschda Lamanowa (der Besitzerin eines der besten Ateliers in Moskau). Lamanowa designte auch die Kostüme einiger Gäste des Kostümballs von 1903.

Alexandra Fjodorownas Kleider von August Brizac. State Hermitage Museum

Die Kleiderordnung schrieb vor, dass sie in traditioneller russischer Kleidung erscheinen sollten. Prinzessin Warwara Dolgorukaja schrieb: „Einige der schönsten Kostüme wurden von Lamanowa geschneidert. Sie kopierten alte Gewänder bis ins kleinste Detail.

Alexandra Fjodorownas Kleider von August Brizac. State Hermitage Museum

Das Talent, der Geschmack und der Stil der berühmten Moskauer Schneiderin Nadeschda Petrowna Lamanowa waren außergewöhnlich. Sie war ein russisches Genie der Eleganz. Wir waren stolz auf sie. Niemand konnte sich mit ihr vergleichen, nicht einmal die besten Häuser der französischen Haute Couture.“

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.