19 deutsche Wörter, die es im Russischen nicht gibt (TEIL 2)

Wir fahren fort, über deutsche Wörter, die es im Russischen nicht gibt, zu erzählen. Den ersten Teil des Textes können Sie hier lesen.



verschwägert sein

Im Russischen gibt es keinen Unterschied zwischen verschwägert sein und verwandt sein. Für uns sind sie auch verwandt, nur eben po múschu (über den Ehemann) oder po schenjé (über die Ehefrau).

Großeltern

Um beim Thema Verwandtschaft zu bleiben: Im Russischen gibt es keine Großeltern, wir sagen bábuschka (Großmutter) und djéduschka (Großvater). Das ist ziemlich seltsam, weil es im Russischen so viele Wörter für alle möglichen Verwandten gibt. So haben wir zum Beispiel ein eigenes Wort für die Schwester des Ehemannes (solówka), den Bruder des Ehemannes (déwer), den Bruder der Ehefrau (schúrin) und die Schwester der Ehefrau (swojátscheniza)... und das ist nicht die ganze Liste!

P.S.: Das Wort Geschwister gibt es im Russischen auch nicht.

fremdschämen

Aus dem Englischen kommt der heute im Russischen populäre Begriff Spanish shame, der das Gefühl der Verlegenheit oder der Beschämung über das Verhalten anderer Menschen bezeichnet. Man kann auch einfach sagen stydítsa sa kawó-libo – sich für jemanden schämen.

Schienenersatzverkehr

In Moskau werden von Zeit zu Zeit die U-Bahn- oder Straßenbahnlinien wegen Reparaturarbeiten geschlossen, und die Passagiere kostenlos mit Bussen befördert. Im Russischen gibt es jedoch kein spezielles Wort dafür. Es wäre aber sehr praktisch.

Zeitgeist

Man kann duch wrémeni sagen – das ist die wörtliche Übersetzung. Aber im Russischen gibt es kein spezielles Wort dafür.

Herzschmerz

Eine russische Person wird sagen, dass sie ein gebrochenes Herz (rasbítoe serdze) hat. Zum Beispiel bei unerwiderter Liebe.

Brückentag

Dieses erstaunliche deutsche Wort beschreibt kurz und bündig, was im Russischen ein Tag zwischen einem Feiertag und einem Wochenende (djen mjéschdu prásdnikom i wychodnými) genannt wird.

Erklärungsnot

In einer Situation, in der jemand jemanden nicht versteht, sagt ein Deutscher: Jetzt haben wir Erklärungsnot, während ein Russe sagt: pará wysywátj pojasnítelnuju brigádu (Es ist Zeit, die Erklärungsbrigade zu rufen).

Fingerspitzengefühl

Auf Russisch sagen wir einfach obladátj tónkim tschutjóm – über ein feines Gespür verfügen.

Torschlusspanik

Dieses deutsche Wort wurde im russischsprachigen Internet dank einer Korrespondenz in einem Forum berühmt:

Die Userin assignedtwinkabirth fragt: „Es muss doch ein zusammengesetztes deutsches Wort geben, das beschreibt, wie man sich nachts um 2 Uhr fühlt, wenn man in seinen Zwanzigern allein ist und entsetzt darüber, dass man seine einzige Liebe nicht kennengelernt hat, als man die Chance dazu an der Uni hatte, und jetzt ist es zu spät.“

goddamngeckogirl antwortet: „Das deutsche Wort, das du suchst, ist Torschlusspanik.“

So kann ein Russe in einem fast tolstoischen Satz beschreiben, wofür ein Deutscher nur ein Wort benötigt..

