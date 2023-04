Die Ostsee-Robbe: ein Meeresräuber mit großen Augen

Mitte Juli 2022 wurde in einem sozialen Netzwerk in St. Petersburg ein Video von einer Robbe aufgenommen, die aus dem Wasser zu den Menschen kam und sich auf die Uferstufen legte, um die abendliche Stadt zu bewundern. Plüschtier, Stern und sogar Symbol der Stadt – so lauteten die Kommentare der Einwohner von St. Petersburg. Es handelt sich um eine Ostseerobbe, eine Art Ringelrobbe (lat.: Pusahispida), die in den Gewässern des Finnischen Meerbusens lebt. Sie sind sehr selten.

1. Ringelrobben aus dem Roten Buch

Legion Media Legion Media

Im Finnischen Meerbusen gibt es 200-300 Ostsee-Robben, die meisten davon in Russland (einige auch in Estland und Finnland). Ihr Bestand begann Ende des 20. Jahrhunderts stark abzunehmen, und sie sind im Roten Buch von St. Petersburg aufgeführt.



Die genaue Ursache ist noch nicht geklärt: Einige Wissenschaftler glauben, dass dies auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist, andere, dass es an den zu warmen und schneereichen Wintern liegt. Die Robbe braucht mindestens einen Monat lang Küsteneis, um zu gebären und ihre Jungen zu säugen, und wegen der warmen Winter hat sie oft keine Zeit, aufzustehen.

Hin und wieder werden winzige abgemagerte Robben von Fischern und Urlaubern an den Ufern des Finnischen Meerbusens gefunden. Bis vor kurzem wusste niemand, was man mit ihnen machen sollte. Erst Anfang der 2000er Jahre begannen die Zoologen Wjatscheslaw Alexejew und Jelena Andrijewskaja, die Robben zu retten und wieder einzugliedern. Seit 2014 arbeitet die Stiftung Freunde der Ostseerobbe unter ihrer Leitung in St. Petersburg. Das städtische Wasserversorgungsunternehmen hat im Dorf Repino Platz für ein Rehabilitationszentrum zur Verfügung gestellt. Dort werden die verlorenen Jungtiere auf ein Leben in freier Wildbahn vorbereitet. Inzwischen haben sie mehr als 130 gerettete Robben auf ihrem Konto.

2. Über die Kanäle nach Sankt-Petersburg

Legion Media Legion Media

Sankt Petersburg liegt an der Newa (die den Ladogasee mit dem Finnischen Meerbusen verbindet), und die ganze Stadt ist von Kanälen durchzogen, dank derer die Robben in die Stadt gelangen. So hat beispielsweise ein Anwohner im November 2022 ein Video von eine Ringelrobbe aufgenommen, die im Fluss in der Nähe der Metro-Station Narwskaja jagte.

Auch im Stadtzentrum am Gribojedow-Kanal und in der Nähe der Peter-Paul-Festung wurden Robben gesichtet. Heute wissen viele St. Petersburger, dass man nicht sofort in Panik geraten muss, wenn eine Robbe gesund und wohlgenährt aussieht. Das Tier kann sich einfach am Ufer ausruhen, den Sonnenuntergang bewundern und dann weiter seiner Arbeit nachgehen. Aber wenn es ihr nicht gut geht, muss man sie unbedingt den Zoologen melden.

Aber noch gibt es nicht so viele städtische Robben – normalerweise meiden die wilden Tiere die Menschen und schwimmen ein wenig westlich von der Insel Kotlin davon.

3. Schwer und rund

Legion Media Legion Media

Die Ostseerobben gehören zu den größten Vertretern ihrer Art: Sie werden bis zu eineinhalb Meter lang und wiegen etwa 120-130 kg. Sie brauchen viel Speck, um in den kalten Gewässern der Ostsee zu überleben.

Am niedlichsten sind die hellen Ringe auf dem dunklen Fell (daher der Name Ringelrobbe) und die riesigen schwarzen Augen, die jedes Herz zum Schmelzen bringen.

Solch einen ausdrucksstarken Blick bekommen die Robben, wenn sie lange an der Luft sind – ihr Organismus sondert ein spezielles Sekret ab, um die Schleimhäute zu befeuchten.

4. Vergessen Sie nicht, dass es ein Raubtier ist

Legion Media Legion Media

Trotz ihres charmanten Aussehens sind die Ostseerobben, wie alle Robben, in erster Linie Raubtiere. Sie sind nicht freundlich zueinander, sondern ruhen sich nur regelmäßig nahe beieinander auf den Felsen aus, weil es so leichter ist, Gefahren zu erkennen.

Eine Robbe kann glitschige und dicke Fische in ihren Zähnen halten, da sie einen sehr kräftigen Biss hat. Man sollte die Ostseerobben also besser nicht streicheln.

5. Tägliche Routine

Legion Media Legion Media

Im Jahr 2017 haben russische Zoologen Ostseerobben mit Hilfe von Kamerafallen beobachtet und festgestellt, dass sie eine klare Routine haben.

Morgens um 7:30 Uhr gehen sie auf die Jagd und kehren nach 15:30 Uhr zu ihren bevorzugten Schlafplätzen zurück. Sie gehen alle gemeinsam los, kommen aber einzeln zurück. Den Wissenschaftlern ist auch aufgefallen, dass es abends mehr Robben gibt, was bedeutet, dass einige von ihnen bereits vor dem Morgengrauen aufbrechen.

6. Mit dem Menschen auskommen

Legion Media Legion Media

Der nächste Verwandte der Ostseerobbe ist die Ladoga-Ringelrobbe, die im Ladogasee lebt. Sie ist etwas kleiner als die Ostseerobbe, aber genauso freundlich. Zu dieser Unterart gehören die berühmtesten Robben von St. Petersburg - Kroschik und Schlissik, die vor einigen Jahren von Anwohnern gerettet und zur Stiftung Freunde der Ostseerobbe gebracht wurden.

Es wurde wiederholt versucht, sie in die Freiheit zu entlassen, aber nachdem sie in den „wilden“ Gewässern geschwommen waren, kamen sie wieder zu den Menschen zurück. Daraufhin wurden sie im Becken des Rehabilitationszentrums zurückgelassen. Die Experten des Zentrums vermuten, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass sie in einem sehr frühen Alter zu ihnen gebracht wurden.

Sehen Sie nur, wie sie zum Frühstück eilen!

