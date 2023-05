5 moderne Weingüter in Südrussland, die Sie besuchen sollten

Abrau Djurso: der beste Schaumwein

Das Weingut am Abrau-See wurde unter Zar Alexander II. gegründet, überlebte die deutsche Besatzung und eine Fabrikexplosion und ist heute ein wichtiges Zentrum der Schaumweinherstellung und des Tourismus.

Die erste Partie Sekt wurde 1898 in der Kelterei am Fuße des Nawagir-Gebirges in der Nähe des Schwarzen Meeres hergestellt. Seitdem hat sich das Sortiment allmählich erweitert und umfasst auch klassische Weine, alkoholfreie Weine sowie Spirituosen.

In Abrau-Djurso können Sie nicht nur die Geschichte der Fabrik und den Herstellungsprozess der Weine kennenlernen und diese verkosten, sondern auch an ungewöhnlichen Führungen teilnehmen. Auf einer davon werden die Touristen in die Geheimnisse von Abrau-Djurso eingeweiht. Auf dem Programm stehen ein Spaziergang durch die halb beleuchteten Tunnel der Weinkellerei, die „Bekanntschaft“ mit einheimischen Geistern, eine Prüfung auf der „betrunkenen Treppe“ und die Legende einer unglücklichen tscherkessischen Frau, deren Tränen für alle Zeiten von einem Bach auf einem Felsen hinterlassen werden.

Inmitten der 3.300 Hektar großen Abrau-Djurso-Weinberge gibt es zwei Aussichtsplattformen, von denen Sie die Weinreben und gleichzeitig das Schwarze Meer und den smaragdfarbenen Abrau-See sehen können. Die Besucher kommen hierher, um die atemberaubenden Sonnenuntergänge mit einem Glas Sekt in der Hand zu genießen.

Abrau-Djurso ist ein Ferienort mit einem Segelclub, einem Strand, Hotels und Campingplätzen. Es gibt einen Campingplatz für Reisende mit Zelten, einen Öko-Campingplatz mit Hütten im Wald und einen Autocampingplatz am Runden See für Touristen, die mit dem Wohnmobil anreisen.

Region Noworossijsk, Noworossijsk, Abrau-Djurso, Industrialnaja uliza 19.

visitabrau.ru

Juschnaja winnaja kompanija (Südliches Weinunternehmen): Ein Whirlpool mit Wein

Am Südufer der Taman-Halbinsel, zwischen zwei Flussmündungen – des Kisiltasch und des Zokur – liegen die Weinberge der Südlichen Weinunternehmens, das zur Otschakowo-Gruppe gehört.

Die Weinberge nehmen 1.500 Hektar ein – hier werden klassische europäische und einheimische Sorten angebaut, wie zum Beispiel der Schwarze Simljanskij, der Nördliche Saperawi und der Zitronen-Magaratscha.

Touristen kommen hierher, um das Weingut und die Weinberge zu besichtigen und den Wein in einem Pavillon mit Blick auf die Flussmündungen zu verkosten. Während der Erntezeit können Sie auch Trauben mit Ihren Füßen in einem Holzzuber zerstampfen und ein Weinbad nehmen. Der Whirlpool ist mit Wein, Beeren- und Traubenblattextrakten, aromatischen Ölen und Blüten gefüllt. Sie können diesen Wein mit jeder Zelle Ihres Körpers genießen.

Sastanitschnaja uliza 4a, Dorf Wyscheblijewskaja, Region Krasnodar

swcrussia.com

Skalístyj Béreg: Wein und Sterne

Das moderne Weingut Skalístyj Béreg fügt sich perfekt in die örtliche Landschaft ein – es ist wie ein hellgrauer Kieselstein geformt. Der untere Teil des Weinguts, der in die Felsen des Semisamskij-Kamms eingelassen ist, beherbergt die Werkstätten, im oberen Teil befindet sich der Verkostungsraum und ein Weinladen. Von der Panoramaterrasse aus haben Sie einen herrlichen Blick auf die Weinberge und das Meer.

Die ersten Weinberge wurden im Jahr 2011 angelegt. Es wurden drei weiße Sorten gepflanzt: Riesling, Sauvignon Blanc und Chardonnay sowie fünf schwarze Sorten: Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Mahogany.

Die Weinberge liegen an der felsigen Küste, auf einer Höhe zwischen 150 und 250 Metern über dem Meeresspiegel. Sie sind von alten Kiefern- und Wacholder-Pistazienwäldern umgeben.

Das Weingut ist einen Besuch wert, am besten mit der Tour Wein und Sterne, die sowohl ein romantisches Date als auch ein wissenschaftlicher Vortrag ist. Wenn das Wetter gut ist und kein Wölkchen am Himmel zu sehen ist, können Sie auf der Aussichtsplattform des Weinguts durch ein modernes Teleskop blicken und Mondkrater, Nebel und Sternhaufen am Nachthimmel beobachten.

Region Krasnodar, Anapa, Dorf Warwarowka

skbereg.ru

Das Sikora-Gut: Abendessen und Wein

Das Familienweingut von Alexander Sikorskij im Semigorje-Tal keltert einige der besten Rieslinge des Landes. Die Weinberge umfassen 47 Hektar: Bordeaux Blend, Burgunder, Riesling und Crus.

Eine Tour durch das Weingut Sikora beinhaltet einen Spaziergang durch die malerischen Weinberge, einen Einblick in die Geheimnisse der Weinherstellung und natürlich eine Verkostung der lokalen Weine. Die Betonkugeln des Weinkellers, die in Russland einzigartig sind, sind einen Besuch wert. Durch ihre Form und die Außentemperaturen helfen die Kugeln dem Wein, auf natürliche Weise zu reifen.

Das Weingut ist auch einen Besuch wert, wenn Sie ein kulinarisches Erlebnis in der Grillhütte und einen Abend in den Weinbergen genießen möchteb. Beim Abendessen werden die Gerichte des Küchenchefs von perfekt abgestimmten Weinen begleitet.

Gebiet Krasnodar, Noworossijsk, Dorf Semigorskij, Kilometer 24 km auf der Landstraße Noworossijsk-Kertsch

sikory.ru

Mys'chako: ein modernes Weingut mit Geschichte

Der Cabernet Mys'chako galt im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert als einer der besten Rotweine des Russischen Reiches – die erste Rebe wurde dort 1869 gepflanzt. In den Jahren der Sowjetunion war die Mys'chako-Anlage ein beliebter Rastplatz der Parteielite und in den frühen 2000er Jahren offizieller Lieferant des Kremls.

Ein Weinberg der Weinkellerei Myskhako in der Nähe des gleichnamigen Dorfes. Alexander Rjumin/TASS Alexander Rjumin/TASS

Im Jahr 2013 geriet die Produktion jedoch in finanzielle Schwierigkeiten. Im Jahr 2021 wurde der Betrieb wiederbelebt, indem er erheblich modernisiert wurde. Im Jahr 2022 wurden 14 Hektar neue Weinberge – Chardonnay und Marcellin – angepflanzt. Insgesamt verfügt Mys'chako über 227 Hektar Weinberge.

Neben einem Rundgang durch die Weinberge und die Produktionsstätten sind die Gäste eingeladen, den historischen Verkostungsraum zu besuchen, der 1973 anlässlich des Besuchs von Leonid Breschnew in Noworossijsk eröffnet wurde.

Lange Zeit wurden hier nur Regierungsdelegationen und Prominente empfangen. Jetzt kann jeder, nicht nur Politiker oder Schauspieler, in den Verkostungsraum kommen.

Noworossijsk, Region Krasnodar. Mys'chako, ul. Zentralnaja 1

myskhako.ru

Führungen müssen im Voraus gebucht werden.

