Die majestätischen Kaskaden in Peterhof bei St. Petersburg gehörten zu den ersten, die eröffnet wurden.

Majestätische Springbrunnen im Schloss Peterhof

In Moskau wurden allein in den letzten 10 Jahren mehr als 60 neue Springbrunnen in der WDNCh, im Zarizyno-Park und auf dem Poklonnaja Gora installiert und wiedereröffnet.

Neben den üblichen Springbrunnen können Sie in Moskau auch die schwimmenden Springbrunnen auf dem Wasserumleitungskanal in der Nähe der Tretjakowskij-Brücke bewundern. Sie bestehen aus 17 Modulen, die jeweils 300 kg wiegen. Am Abend sind die Fontänen hell erleuchtet.

In Wladiwostok wurden die Springbrunnen am 1. Mai in Gang gesetzt. Man kann dieses Schauspiel auf der Sportiwnaja-Promenade, der Admiral-Fokin-Straße und in der Nähe der Universität bewundern. Sie werden bis zum 1. Oktober in Betrieb sein.

Und in Nowosibirsk wurde traditionell der erste Springbrunnen im Zoo (ja, genau dort, wo die geselligsten Pallaskatzen der Welt leben!) in Gang gesetzt.

Russlands Urlaubsorte im Kaukasus und am Schwarzen Meer sind bereits auf eine große Zahl von Besuchern vorbereitet. Sie werden von gutem Wetter und beleuchteten Springbrunnen begrüßt, in deren Nähe man sich in der Hitze abkühlen kann.

