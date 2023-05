Wie Pallaskatzen aus Nowosibirsk zu Helden der sozialen Netzwerke wurden (VIDEO)

Bärbeißig, selten vorkommend und sehr flauschig – so könnte man Pallaskatzen (auch als Manul bekannt) beschreiben. Es ist praktisch unmöglich, sie in freier Wildbahn zu sehen: Sie bewohnen die menschenleeren Steppen von Transbaikalien und einigen Teilen Zentralasiens.

Dieses Kätzchen wurde im Jahr 2015 geboren. Alexander Krjaschew/Sputnik Alexander Krjaschew/Sputnik

Nur 150 Pallaskatzen werden in Zoos auf der ganzen Welt gehalten und fast alle von ihnen sind miteinander verwandt. Viele von ihnen wurden im Nowosibirsker Zoo geboren, der nach Rostislaw Schilo benannt ist. Lassen Sie uns mehr über die Manuls erfahren!“

Wie sich Pallaskatzen ihre Pfoten aufwärmen

Ein Video, in dem zu sehen ist, wie ein Manul aus Nowosibirsk seine Pfoten auf seinem flauschigen Schwanz ausruht, wurde sofort zum Hit im Internet. Erstens ist es unglaublich niedlich. Zweitens ist es rätselhaft – nicht viele Menschen wussten, dass die Pallaskatzen sich in kalten Wintern auf diese Weise wärmen. Und drittens stellt sich heraus, dass Pallaskatzen für die Kamera posieren können.

Die größte Manul-Liebhaber sind wahrscheinlich die hiesigen Anwohner Sergej Iltjakow, Anna Nowikowa und Roman Paulow mit seiner Frau Viktoria, die regelmäßig den Zoo besuchen, um interessante Momente im Leben dieser Katzen auf Video-Clips festzuhalten. Hier ist zum Beispiel Sneschinka (dt.: Schneeflocke) zu sehen, die einen Zooangestellten um einen Snack bittet.

Warum gehen diese Wildkatzen den Menschen nicht aus dem Weg? Der Zoo erforscht die Pallaskatzen seit drei Jahrzehnten und hat komfortable Bedingungen für sie geschaffen. Der Nowosibirsker Zoo ist sehr groß und grün und von sibirischem Wald umgeben. Die Pallaskatzen leben im hinteren Teil des Zoos, wo es sehr ruhig ist und es keine Menschenmassen gibt. Außerdem haben sie ein sehr schwaches Immunsystem und vertragen keine Hitze, da sie an kalte Bedingungen gewöhnt sind (wo sich Bakterien nicht so leicht vermehren können). Nowosibirsk ist eine recht kalte Stadt in Sibirien und die Katzen sind an dieses Klima gewöhnt.

Wie unterscheiden sich Pallaskatzen?

Mia, die Manul, mit ihrem Kätzchen. Sie ist die Mutter von sechs Kätzchen! Kirill Kuсhmar/TASS Kirill Kuсhmar/TASS

Insgesamt gibt es nur ein paar Dutzend Manuls im Tierpark: In der Regel leben Mütter und Jungtiere in einem Gehege, erwachsene Männchen und Weibchen leben getrennt, aber nebeneinander, um miteinander zu kommunizieren, und „Teenager“ leben in Paaren.

„Eine der ältesten Pallaskatzen in unserem Zoo ist der Kater Karaganda, er ist etwa zehn Jahre alt. Er ist normalerweise sehr zurückhalten, aber die Menschen verschrecken ihn nicht“, berichtete Roman.

Selenogórsk ist am fotogensten. „Wenn Sie ein Foto oder ein lustiges Video von einer Pallaskatze aus dem Zoo Nowosibirsk sehen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um Selenogórsk handelt. Er war es, der allen gezeigt hat, wie man Pfoten auf dem Schwanz wärmt!

Neben ihnen leben im Zoo die anmutige Eva, die schüchterne Emma, die unabhängige Lastotschka, die introvertierte Adele, der kämpferische Earl, der ständig erstaunte Tschip, der ruhige Atschi und der ewig nicht ausgeschlafene Schora. Im letzten Sommer wurde Mia Mutter von sechs Kätzchen, darunter Sneschinka.

Auch in diesem Jahr planen mehrere Paare, im Zoo zu „heiraten“.

Atschi und Emma leben zusammen und rekeln sich in der Sonne. Emma streckt ihre Pfoten, stolziert herum oder blickt romantisch umher, während Atschi unglücklich grummelt – ist er eine Pallaskatze oder was?

Die Pallaskatzen Selenogórsk und Adele planen, in diesem Jahr eine Familie zu gründen und lassen einander nicht aus den Augen.

Und Lastotschka gilt als die schüchternste der Gruppe. Sie ist übrigens die Mutter von Timofej aus Moskau, der sich ebenfalls nur selten den Zoobesuchern zeigt.

Seit 1995 sind hier mehr als 60 Manul-Kätzchen geboren worden. Im Jahr 1999 gab es im Nowosibirsker Zoo den seltenen Fall eines Weibchens namens Solda, das neun Jungtiere zur Welt brachte.

Nowosibirsker Katzen leben in den Zoos von Zürich, Poznan, Tallinn, Barnaul, Ischewsk und anderen Städte.

Ein Kätzchen mit seiner Mutter, 2018. Alexander Krjaschew/Sputnik Alexander Krjaschew/Sputnik

Das Jahr 2020 war besonders produktiv – drei Katzen wurden auf einmal Mutter und gleichzeitig gab es 16 (!) bärbeißige blauäugige Kätzchen im Zoo. Über sie wurde im Internet gewitzelt: So klein und schon ein Manul.

Drei von diesen 16 Kätzchen. Alexander Krjaschew/Sputnik Alexander Krjaschew/Sputnik

Jede Pallaskatze hat einen Namen. Man kann nicht sagen, dass sie in irgendeiner Weise auf sie reagieren, aber er dient zu ihrer Unterscheidung.

Und hier sind alle Pallaskatzen des Nowosibirsker Zoos in einem Video zu sehen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.