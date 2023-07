Warum der Polarfuchs der größte Tyrann der russischen Tundra ist (FOTOS)

Erinnern Sie sich, dass wir Ihnen von wilden Füchsen erzählt haben, die den Menschen die Schnürsenkel und Taschenlampen stehlen? In Russland leben Füchse überall, von Kaliningrad bis Wladiwostok. In der Arktis dagegen lebt ihr engster Verwandter, der Polarfuchs (lat.: Vulpes lagopus, was übersetzt so viel wie hasenpfotiger Fuchs bedeutet). Trotz seines niedlichen Aussehens ist er der größte Dieb und Raufbold des Hohen Nordens.

Er nimmt sich alles, was er essen kann

Polarfuchs, Kolgujew, Barentssee, Russland.

In der Regel halten sich wilde Tiere von Menschen fern, aber Polarfüchse (wie natürlich auch Rotfüchse) haben die Verbindung zwischen Menschen und Nahrung längst erkannt. Nein, sie fressen keine Menschen, aber sie wissen, dass Menschen etwas Leckeres zum Erbeuten haben könnten.

Der Polarfuchs ist von Natur aus ein kleines Raubtier (bis zu 8 kg schwer), ähnlich wie ein Rotfuchs, nur mit weißem Fell. Er jagt kleine Nagetiere wie Mäuse und Lemminge. Und er sieht so aus:

Diese Polarfüchse leben in den Polarregionen Eurasiens und Amerikas, sind aber besonders häufig auf Inseln und sogar auf dem Treibeis des Arktischen Ozeans anzutreffen. Sie mögen die hügelige Tundra und sogar arktische Wüsten.

Ein Polarfuchs aus Workuta frisst ein Stück Kuchen, das ihm die Fahrgäste des Bahnhofs Chorota zugeworfen haben. Lana Sator/Anadolu Agency/Getty Images Lana Sator/Anadolu Agency/Getty Images

Gleichzeitig haben Polarfüchse keine Angst vor der Zivilisation. Und wenn ein Mensch in der Nähe fischt, kommen sie, um sich mit ihm bekannt zu machen. Und sie werden eine Bewirtung nicht ablehnen. Wird einem Polarfuchs hingegen kein Leckerbissen angeboten, scheut er sich nicht, ihn zu stehlen. Deshalb sagen die Bewohner der Arktis, dass alle Lebensmittel vor Polarfüchsen versteckt werden müssen, damit sie nicht durch den Geruch angelockt werden, sonst nehmen sie die ganze Tasche mit Lebensmitteln ohne mit der Wimper zu zucken. Fressen sie wirklich so viel? Nein, eigentlich legen sie meist nur einen Vorrat für schlechte Zeiten an.

Da Polarfüchse (wie Hundeartige im Allgemeinen) Rotfüchsen ähneln, versuchen die Menschen, sie durch Fütterung zu zähmen. Polarfüchse können tatsächlich „freundlich“ zu Menschen sein und sich streicheln lassen – wenn sie dafür einen Leckerbissen bekommen, versteht sich.

Polarfüchse sind nicht nur gegenüber Menschen, sondern auch gegenüber anderen Tieren unverfroren. Sie schrecken nicht einmal davor zurück, sich ihren Nachbarn, den Eisbären, zu nähern, um deren Fang zu stehlen.

Architekten der unterirdischen Tundra

Ein Polarfuchs wird auf Alexandra Land, einer Insel des Franz-Joseph-Land-Archipels, gesehen. Gawriil Grigorow/TASS Gawriil Grigorow/TASS

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in der polaren Tundra mit wenig oder gar keiner Vegetation und viel Permafrost. Wo würden Sie leben, wenn Sie ein Fuchs wären? Es hat sich herausgestellt, dass diese Tiere Gänge graben, und zwar nicht nur irgendwelche Gänge, sondern komplexe Strukturen. Sie wählen Stellen, die nicht so hoch gelegen sind (dort ist es einfacher zu graben, weil der Boden weicher und es hier weniger windig ist), oder sie besetzen bereits gegrabene Höhlen und bauen dann ein Netz aus komplizierten Gängen. Ein neu angelegter Bau hat bis zu zehn Eingänge, aber bereits vorhandene Höhlen, die Jahrzehnte alt sind, verfügen über bis zu 80 Eingänge. Polarfuchsfamilien können über Generationen hinweg denselben Bau nutzen, wenn es in der Gegend genügend Nahrung gibt.

Erhöhte Frostresistenz

Polarfuchs auf einem verschneiten Feld, Russland. Alexej Seafarer/500px/Getty Images Alexej Seafarer/500px/Getty Images

Die Natur hat sich für den Polarfuchs erstaunliche Überlebensmechanismen ausgedacht. In der Arktis ist es sehr windig, und es gibt Fröste von bis zu minus 70 °C. Aber Füchse halten keinen Winterschlaf, ihr Stoffwechsel verlangsamt sich nicht, sondern beschleunigt sich sogar. Im Gegenteil, im Winter ist er in bester Verfassung. Erstens ist der Fuchspelz sehr dick und warm (und deshalb war er schon immer eines der wichtigsten Objekte der Pelzindustrie; Polarfuchspelzmäntel gehören zu den haltbarsten und können jahrzehntelang getragen werden). Zweitens schläft oder ruht der Fuchs zu einer Kugel zusammengerollt, was den Wärmeverlust verringert. Die kurzen Pfoten und seine abgerundeten Ohren tragen ebenfalls zur Energieeffizienz bei. Und Polarfüchse benutzen ihren flauschigen Schwanz als Decke.

Polarfuchs. Spitzbergen. Legion Media Legion Media

Es gibt nicht nur weiße Polarfüchse

Das Sommerfell eines Polarfuchses unterscheidet sich von dessen Winterfell. Man könnte sagen, der Polarfuchs hat zwei Mäntel und wechselt sie je nach Jahreszeit. Im Herbst und Winter ist sein Fell weiß (am flauschigsten ist es im Januar und Februar, wenn der Frost am stärksten ist), aber im Frühling und Sommer ist es grau oder dunkelbraun und die Tiere sind um ein Drittel schlanker.

Ein Blaufuchs wird auf der Yankicha-Insel der südlichen Kurileninseln gesehen. Juri Smitjuk/TASS Juri Smitjuk/TASS

Außerdem gibt es im Fernen Osten sehr seltene Polarfüchse, die im Roten Buch Russlands aufgeführt sind. Die bekanntesten von ihnen sind die Blaufüchse, die auf mehreren abgelegenen Inseln der südlichen Kurilen im Fernen Osten leben. Auf den Kommandeurinseln gibt es eine größere Unterart dieses Blaufuchses, den Mednowskij-Blaufuchs. Seine Besonderheit ist, dass sein Fell sowohl im Winter als auch im Sommer die gleiche grau-braune Farbe hat. Nur dass auch er im Sommer etwas schlanker ist. In seltenen Fällen sind jedoch auch hellgraue Exemplare in freier Wildbahn anzutreffen.

Ein blauer Polarfuchs läuft weg. Juri Smitjuk/TASS Juri Smitjuk/TASS

Auf dem obigen Video kann man sehen, wie Blaufüchse Menschen aktiv helfen, einen Film über die Kommandeurinseln zu drehen und als Gegenleistung nur etwas Fisch verlangen.

