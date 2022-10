Warum im russischen Kamtschatka die geselligsten Bären der Welt zu Hause sind (FOTO)

Um dem Bären zu entkommen, muss man einander an den Händen halten und singen. Und um ein interessantes Foto zu machen, gibt man dem Tier eine Kamera in die Pfoten.

Igor Schpiljonok ist einer der berühmtesten Tierfotografen der Welt. In den 1980er Jahren, als er noch nicht einmal 30 Jahre alt war, wurde er zum Gründer des Waldreservats „Brjanskij.“ Damals entwickelte er auch eine Leidenschaft für das Fotografieren von Tieren. Kürzlich erzählte er Geschichten über Füchse, und jetzt wird er die Fans von Bären begeistern.

Die dunkle Seele des Waldes

Das Tal der Geysire, Kamtschatka Igor Schpiljonok

Auf den ersten Blick scheinen Bären weniger emotional zu sein als andere Tiere. „Der Bär ist die dunkle Seele des Waldes“, zitiert Igor Schpiljonok den sowjetischen Schriftsteller Nikolai Sladkow. „Sie haben keine entwickelten Gesichtsmuskeln und können nicht wie Hunde lächeln. Wenn man sich einem Bären nähert, schaut man nicht auf sein Gesicht, sondern auf seine Ohren und seine Körperhaltung. Bären können unterschiedlich reagieren, z. B. nehmen sie eine unterwürfige Pose ein, wenn sich ein Dominanter nähert, und jeder, der kleiner ist, setzt sich in diese Pose. Ein Hund zeigt ein ähnliches Verhalten, wenn sein Herrchen ihn anschreit.“

Herbststurm auf dem See. Igor Schpiljonok

Bären haben eine strenge Hierarchie, bei der vieles von der Größe abhängt, sagt der Fotograf. „Der Mensch kann ihn nicht immer mit seiner Größe beeindrucken. Aber er kann auch tricksen.“

Die Schauspieler stehen im Vordergrund, das Filmteam in der Mitte und das Publikum im Hintergrund. Igor Schpiljonok

„Wenn ich mit Bären arbeite, trage ich eine Schwimmweste unter einer weiten Jacke. Manchmal packe ich eine zusammengerollte Isomatte aus Schaumstoff in meinen leeren Rucksack. Alle Bären in der Gegend laufen weg, weil sie ihn für einen muskulösen Buckel halten. Es kommt ihnen nicht einmal in den Sinn, zu überprüfen, ob er echt ist.“

Ein Blick aus dem Dickicht. Igor Schpiljonok

„Es geht auch viel um Selbstvertrauen. Sie kommen auf dich zu und wollen sehen, ob du nachgibst oder nicht. Im wirklichen Leben unterliegt das kleinere Tier dem größeren, aber man kann unverfroren sein, vor allem, um einige unerwartete Techniken zu zeigen. Sie können zum Beispiel Ihre Jacke weit öffnen, das heißt, Sie können sich vor dem Bären stark vergrößern. Das überrascht sie immer“, sagt Igor.

Wozu braucht ein Bär eine Kamera?

Bitte lächeln! Igor Schpiljonok

Einmal hat ein Bär die Kamera von Touristen in den See fortgeschleppt. Und die kamen dann auf die Idee, die Bären selbst fotografieren zu lassen, da sie die Technik so sehr mögen. „Wir haben GoPro kontaktiert und sie haben uns 10 Action-Kameras mit Selfie-Sticks geschickt“, so der Fotograf. „Die Bären fingen an, sie mitzunehmen, sie herumzutragen und sich selbst und andere zu filmen.“ Nicht alle Fotoapparate haben es zurückgeschafft.

Jetzt werden wir Content erstellen. Igor Schpiljonok

„Es stellte sich heraus, dass sie zwar Fotos machen können, aber nicht wissen, wie man die Kamera richtig hält. Alles steht entweder auf dem Kopf oder ist schräg. Aber sie sind großartige Kameraleute, die Videos aufnehmen, die kein Mensch je machen könnte.“

Blondinen unter Bären

Sieht aus, als hätte jemand einen Sonnenbrand bekommen. Igor Schpiljonok

Ein Braunbär wird zwar Braunbär genannt, aber seine Farbe kann von hell strohfarben bis dunkelbraun reichen. Manchmal denkt man, der Bär sei hell, aber sein Fell ist einfach nur ausgebleicht.

Bär und Geysir, Kamtschatka. Igor Schpiljonok

„Bären kommen in der Aprilsonne nach Kamtschatka – überall liegt Schnee. Sie laufen auf diesem Schnee und ihre Augen tränen vom Sonnenbrand, sie blinzeln die ganze Zeit. Ein Mensch setzt sich eine Sonnenbrille auf, aber Bären haben diese Möglichkeit nicht. Und ihre Augen werden schlechter und ihr Fell bleicht aus. Und dann mausern sie sich und werden wieder dunkel.“

Die glücklichsten Bären

Ein Bärenjunges am Kurilensee. Igor Schpiljonok

Warum ist Kamtschatka so verlockend für Bärenfotografen? Es gibt große Naturschutzgebiete, in denen sie von niemandem verfolgt werden, weder von Wilderern noch von Jägern. Und sie haben das ganze Jahr über Zugang zu Nahrung – manchmal halten sie nicht einmal Winterschlaf.

Ein Bär und ein Lachs. Igor Schpiljonok

„Kamtschatka ist die Heimat der glücklichsten Bären der Welt!“, sagt Igor Schpiljonok. „Die Nahrung ist reichhaltig – es gibt Nüsse, Beeren und Lachs. Die Bären verbringen nicht viel Zeit mit der Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse und haben dadurch viel Zeit für soziale Kontakte. Die geselligsten und verspieltesten Bären sind dabei sogar die Erwachsenen.“

„Die höchste Bärendichte der Welt hat das Südkamtschatka-Schutzgebiet, in dessen Zentrum der Kurilensee liegt. Dort gibt es etwa zweitausend von ihnen in einem relativ kleinen Gebiet. Aber es gibt noch ein anderes Phänomen: Viele dieser Bären haben gelernt, in der Nähe von Menschen zu leben, und sie haben keine Angst vor ihnen, wie es an anderen Orten der Fall ist. Deshalb ist es sinnvoll, sie dort zu beobachten.“

Bitte füttern Sie die Bären nicht!

Begegnung mit Bären auf einem Wanderweg. Igor Schpiljonok

Im Naturschutzgebiet gibt es keine andere Möglichkeit, sich zu Fuß fortzubewegen als auf Bärenpfaden. Und am sichersten ist es, in Gruppen zu gehen, laut zu reden und Lieder zu singen. „Wenn sich ein Bär nähert, muss man zusammenstehen, sich an den Händen halten und Lärm machen, damit er denkt, dass es sich um einen einzigen großen Organismus handelt.“

„Komm raus und geh spazieren!“ Igor Schpiljonok

Das Wichtigste ist, dass der Bär nicht merkt, dass der Mensch Futter hat, denn wenn er einmal davon gekostet hat, wird er in Zukunft nach ähnlichen Dingen suchen. Im Kronotskij-Naturreservat in Kamtschatka müssen sogar Krümel, die nach dem Mittagessen der Touristen übrig bleiben, entweder verbrannt oder ins Wasser geworfen werden. Alle Lebensmittel müssen vom Lager ferngehalten werden. „Die kalorienreiche menschliche Nahrung zieht sie unheimlich an. Sie haben zwar kein gutes Sehvermögen, aber einen ausgezeichneten Geruchssinn. Sie können Lebensmittel riechen, die sogar in einer Konservendose sind.“

