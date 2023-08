7 beliebte Tiere in Russland, die ihren eigenen Blog haben

1. Der LKW-Fahrer-Kater Jew

Danila Borodin ist ein Lastwagenfahrer aus der sibirischen Stadt Kemerowo. Ihn begleitet sein Partner, ein pelziger Kater namens Jew (kurz für Jewgenij), um seine Fahrten lustiger zu gestalten.

Zuerst wollte Danila einen Hund als Begleiter mitnehmen, um den LKW zu bewachen, aber er dachte, dass es ihm in der Kabine zu eng werden würde. Und dann sah er eine Anzeige, in der ein kleines Kätzchen, eine Mischung aus Thaikatze und Britisch Kurzhaar, verschenkt wurde. Er nannte es Jewgenij, nach seinem Freund. In ein paar Tagen hat sich der Kleine an das Führerhaus des LKWs gewöhnt und beobachtet nun aufmerksam die Straße und das Verladen der Waren. Zusammen mit seinem Menschen betreibt er einen beliebten Blog über das Leben auf der Straße.

2. Der verblüffte Kater Fedja

Der ewig verblüffte und sehr anhängliche Kater Fedja ist einer der berühmtesten Blogger Russlands.

Er wurde als Kätzchen in einem Gemüsegarten im Süden der Region Rostow, in der Stadt Salsk, aufgegriffen. Eine Hinterhofkatze, die wie eine Mischung aus einer Britisch Kurzhaar und einem Streuner aussah, kam mit zwei Jungen zu den Menschen, einem Kätzchen und einem Kater. Das Kätzchen war gesund, aber der Kater hatte nicht so viel Glück. Er dreht sich ständig um die eigene Achse und hatte aufgrund von Koordinationsproblemen und einer abnormalen Gelenkentwicklung Schwierigkeiten beim Laufen. Außerdem konnte er nicht richtig sehen.

All dies konnte durch die Beharrlichkeit seiner Besitzer und eine lange Behandlung überwunden werden. Obwohl er immer noch Medikamente benötigt, geht es dem Kater jetzt gut. Und dank seiner Popularität im Internet hilft Fedja seinen Besitzern, ein Tierheim für 50 Tiere zu betreiben!

3. Die Füchsin Alisa

Füchse sind sehr intelligente Tiere, die problemlos mit Menschen zusammenleben können. Die 2016 geborene Füchsin Alisa lebt im Hinterhof eines Privathauses, und ihr Mensch Iwan Kulakow hilft ihr bei ihrem Blog Li Xiao / Alisa the Fox.

Das Video zeigt, wie Alisa sich über den ersten Schnee freut, Leckereien vor Iwan versteckt und gemein ist, wenn sie schlechte Laune hat. Iwan nennt sie liebevoll Kampf-Brot – sie ist sehr wild und aktiv, aber sehr charismatisch und kommuniziert sowohl mit Iwan als auch mit den anderen Bewohnern des Hauses.

4. Der Labrador Danny und die Sphinx Manny

Das Duo Danny und Mannywurde im Jahr 2023 zu den Lieblingen in den russischen sozialen Netzwerken! Der Labrador ist verspielt und zappelig, die Sphynx dagegen brutal und gelassen.

Sie wurden im Abstand von zwei Wochen von den Moskauern Viktoria und Ruslan adoptiert und kommen gut miteinander aus und schlafen sogar eng aneinander gekuschelt! Und wenn Manny auf Danny schläft, darf dieser sich überhaupt nicht bewegen, um sie nicht zu wecken. Wenn sie kein Nickerchen machen, spielen sie Streiche und sorgen für Chaos. Einmal haben sie sogar einen Umschlag mit Geld, das für die Miete gedacht war, zerstört. Um ihre Erfahrungen mit den beiden zu teilen, haben ihr Herrchen und Frauchen einen Blog über sie gestartet.

5. Goscha, der zahme Rabe

Der klügste Rabe lebt in der Region Perm! Alexander Tschugajnow fand Goschaim Mai 2020 in einem Nest in einer umgestürzten Fichte. Das Tier war etwa zwei Wochen alt. Alexander beschloss, den Vogel zu retten, und begann, ihn zu trainieren. Bereits im ersten Jahr seines Lebens hatte Goscha etwa 30 Kommandos gelernt. Es ist kaum zu glauben, aber der Rabe kann seine Stimme verstellen, Farben unterscheiden, auf verschiedene Finger einer Hand zeigen, Gegenstände bringen und sich Zahlen merken.

Und Alexander dreht Videos über den Lernprozess des Raben aus dem Wald.

6. Die emotionalen Katzen Mjata und Alaska

Wenn Sie eine Katze haben, sprechen Sie wahrscheinlich mit ihr und beraten sich mit ihr in wichtigen Fragen. Nun stellen Sie sich vor, Sie haben zwei und jede hat eine eigene Meinung. Die junge Frau Irina (sie nennt den Namen der Stadt nicht) hat zwei Katzen namens Mjata (dt.: Pfefferminze) und Alaska, die ständig in irgendwelche Abenteuer verwickelt sind. Irina ist Künstlerin und die Katzen helfen ihr bei ihrer Arbeit, indem sie bunte Autogramme auf Papier hinterlassen, und im Alltag, indem sie darauf achten, dass sie oft genug gefüttert werden.

Mehr als 4 Millionen Menschen haben diesen Blog abonniert!

7. Die lebensfrohe Katze Tusja

Tusja, eine Katze aus Woronesch, hat über 8 Millionen Follower. Jedes Video ist ein echtes Meme. Hier liegt Tusja und ist traurig, weil sie nicht arbeiten will, und hier springt sie mit einem Menschen zu trendiger Musik. Als Gewichtheberin hilft sie ihren Menschen sogar bei den Liegestützen. Die witzigen Kurzvideos werden von Tusjas Besitzerin Tatiana und deren Ehemann gedreht.



