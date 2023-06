Der Samojede: Sechs Fakten über die älteste Hunderasse der Welt

Der Samojede ist die älteste einheimische Hunderasse, die seit Jahrtausenden die einheimischen Völker im Norden Russlands begleitet und auch heute noch sowohl bei den Russen als auch im Ausland sehr beliebt ist. Schließlich ist er der freundlichste und geselligste Hund.

Der Schlitten, der von selbst fährt

Seinen Namen hat der Samojedenhund zu Ehren der samojedischen Völker – der Vorfahren der Nenzen, Enzen, Nganasen und anderer Völker des Urals und Sibiriens – erhalten. Das Wort Samojede bedeutet nach einer Version Land der Sami (samoe-edne), nach einer anderen – in Isolation lebende Menschen (samo unity). Manchmal trifft man jedoch auf die (wissenschaftlich nicht belegte) Aussage, dass Samojedenhunde so heißen, weil ihr weißes Fell mit dem Schnee verschmilzt, wenn sie vor Schlitten gespannt werden, und es so aussieht, als würden die Schlitten von alleine fahren (samo jechatj, dt.: selbst fahren).

Aber rein weiße Hunde sind in der Tat modern und werden von Hundeliebhabern gezüchtet. Ursprünglich hatten Samojeden auch braune und schwarze Flecken, sie ähnelten den Schlittenhunden der Nenzen, die ebenfalls die Begleiter der nomadischen Rentierzüchter in der Taiga und Tundra waren. Einer Version zufolge gelang es den alten samojedischen Völkern noch während der Eiszeit (vor mehr als 12.000 Jahren), weiße Polarwölfe zu domestizieren, die in arktischen Breiten lebte. In der Folgezeit assimilierten sie sich und gewöhnten sich an den Menschen, wobei sie ihre wilden Züge verloren.

Die modernen Samojedenhunde als Rasse wurden um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus Schlittenhunden von der Jamal-Halbinsel (nördlich von Westsibirien) gezüchtet. Es war die Zeit der internationalen Expeditionen in die Arktis. Die ersten drei Hunde, die der Zoologe Ernest Kilburn-Scott nach England mitnahm, wurden zu den Begründern der offiziellen Rasse. Scott gründete 1909 den ersten Samojeden-Club, in dem der Rassestandard angenommen wurde. In der Folgezeit haben sich Samojeden in Europa, Russland und anderen Kontinenten verbreitet. Das liegt vor allem an ihrer unglaublichen Freundlichkeit.

Eine Amme für das Kind

Heute ist es üblich, Hunde nach ihrem Verwendungszweck zu klassifizieren: Einige Rassen bewachen das Haus, andere helfen bei der Jagd, einige sind Diensthunde und andere sind Zierhunde. Der Samojede wird gemeinhin als Schlittenhund bezeichnet, aber das stimmt nur zum Teil. Im Altertum, insbesondere im Hohen Norden, wurden Hunde buchstäblich für alles gebraucht. Sie wurden an Karren gespannt und in die Tundra mitgenommen, um Hirsche aufzuspüren und vor wilden Tieren zu warnen.

Samojedenhunde fungierten auch als Babysitter für Kinder. Sie schliefen über Nacht im Zelt und ließen die Kinder direkt auf sich schlafen, wie auf einem Kopfkissen. Wenn man einen Samojeden umarmt, scheint er zu erstarren, um die ruhende Person nicht zu stören. Samojeden sind sehr selten aggressiv und eignen sich daher nicht als Wachhund, können aber schmerzhaft zubeißen, wenn das Kind des Besitzers in Gefahr ist.

Kann das Alleinsein nicht ertragen

Der Samojede ist ein geselliger Hund und von jeher an das Leben in einer großen Familie mit Erwachsenen, Kindern und anderen Hunden gewöhnt. Die Einsamkeit ist seine größte Angst. Aus diesem Grund sind Samojeden für Menschen, die nicht ständig zu Hause sind, absolut ungeeignet. Wie der Husky kánn ein Samojede laut und sehnsüchtig heulen, wenn sein Herrchen oder Frauchen (auch nur für ein paar Stunden) abwesend ist.

Wenn man einen Samojeden ansieht, könnte man meinen, er lächelt die ganze Zeit. Das liegt daran, dass er von Natur aus hochgezogene Mundwinkel hat.

Samojeden verstehen sich in der Regel sehr gut mit anderen Tieren im Haus, nicht nur mit Hunden, sondern auch mit Katzen. Besonders junge Kätzchen gefallen ihnen, sie dürfen viel, sogar auf ihnen schlafen (und das ist alles, was Katzen brauchen).

Sie dürfen nicht zu oft baden

Samojeden haben ein dickes weißes Fell mit Unterwolle, aber das bedeutet nicht, dass sie sich nur im Winter wohlfühlen. Ja, es schützt vor hartem Frost, bewahrt sie aber auch bei heißem Wetter vor Überhitzung.

Das eigentliche Kopfzerbrechen bereitet den Besitzern bei Spaziergängen nicht die Sommerhitze, sondern der Schmutz. Wie viele andere Tiere lieben es auch schneeweiße Samojeden, sich im Schlamm zu wälzen (dies ist auf ihren Raubtierinstinkt zurückzuführen, um ihren eigenen Geruch zu verbergen). Sie sollten jedoch nicht oft gewaschen werden, da das Wasser die Schutzschicht ihrer Haut abwäscht und sie krank werden können. Züchter empfehlen, nicht öfter als zweimal im Jahr zum Hundefriseur zu gehen (oder zu Hause zu baden).

Die gute Nachricht ist, dass er hypoallergen ist!

Samojeden, wie jeder andere flauschige Hund auch, haaren natürlich. Manchmal ist das sehr auffällig, und die Besitzer scherzen, dass es einfacher ist, die Garderobe und die Polstermöbel weiß zu färben, als zu versuchen, die Haare loszuwerden. Ein Samojede sollte regelmäßig mit einer Hundebürste ausgekämmt werden.

Übrigens haben einige Samojeden-Besitzer die Angewohnheit, die Wolle zu sammeln und daraus Garn zu spinnen. Die daraus gefertigten Schals sind sehr warm.

Aber trotz der vielen Wolle riechen Samojeden fast nicht und lösen keine Allergien aus. Und das ist in der Tat eine große Seltenheit für solch flauschige Tiere.

Bewegung muss sein

Die Gesundheit des Samojeden ist, wie bei allen einheimischen Rassen, ausgezeichnet! Sie werden 12-14 Jahre alt und sind bis ins hohe Alter aktiv. Aber man darf nicht vergessen, dass ein Samojede viel Auslauf benötigt.

Ein Samojede braucht unbedingt 2-3 Stunden Spaziergänge pro Tag. Wenn Sie in der Stadt leben, ist es ratsam, den Samojeden mehrmals im Monat für einen ganzen Tag ins Grüne zu bringen.

