Fakt des Tages: Die russische Kaiserin Katharina II. schrieb Komödien

Zu ihren Werken gehörten Opern, Dramen und Komödien – die Zahl der Stücke der Kaiserin geht in die Dutzende. In ihnen machte sie sich über die Vorurteile und Laster der russischen Gesellschaft lustig. Die Stücke wurden im Hoftheater der Eremitage in St. Petersburg unter der Aufsicht der Kaiserin aufgeführt – sie wohnte den Proben persönlich bei.

Eine der Komödien der Zarin war dem Besuch des berühmten italienischen Abenteurers Graf Cagliostro in Russland gewidmet, den viele für einen Magier und Alchemisten hielten. In Russland freundete er sich mit dem Liebling der Kaiserin, Fürst Grigorij Potjomkin, an.

Cagliostro soll Potjomkin angeboten haben, seine Goldreserven um das Dreifache zu vermehren, unter der Bedingung, dass der Magier selbst ein Drittel erhalten würde. Es ist nicht bekannt, was Cagliostro getan hat, aber Potjomkins Goldreserve hat sich angeblich tatsächlich verdreifacht.

Der Schwindler führte in Russland noch viele andere Tricks vor, wurde aber bei einem grausamen Schwindel ertappt. Angeblich ließ er den kleinen Sohn des Grafen Gagarin wieder auferstehen, aber die Menschen in seiner Umgebung vermuteten einen Kindstausch. Cagliostro musste Russland in aller Eile verlassen. Katharina die Große, die über diese Geschichte zutiefst verärgert war, schrieb darüber eine Komödie: Der Betrüger.

