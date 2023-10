Können Sie russischer Staatsbürger werden, indem Sie einen Russen heiraten?

Wollen Sie einen russischen Staatsbürger heiraten oder haben Sie dies vielleicht schon getan? Jetzt haben Sie die Möglichkeit, eine Aufenthaltsgenehmigung in Russland und sogar eine vereinfachte Staatsbürgerschaft zu erhalten. Dies wird durch das Föderale Gesetz Nr.138-FG Über die Staatsbürgerschaft der Russischen Föderation vom 28.04.2023 geregelt.

Wo und wie sollten Sie Ihre Ehe registrieren lassen?

In Russland gilt nur eine eingetragene Ehe (nicht das Zusammenleben) als offizielle Verbindung von Mann und Frau.

Wenn Sie Ihre Ehe in Russland registrieren lassen möchten, müssen Sie sich an das örtliche Standesamt (ЗАГС) wenden. Alle fremdsprachigen Dokumente müssen in einer notariell beglaubigten Übersetzung ins Russische vorliegen. Sie können Ihre Ehe auch bei der diplomatischen Vertretung (Konsulat) des Landes, aus dem Sie stammen, registrieren lassen. Dies bedeutet, dass für Ihre Beziehung die Gesetze Ihres Landes gelten.

Und natürlich werden auch im Ausland geschlossene Ehen in Russland anerkannt. Um die Staatsbürgerschaft zu erhalten, muss die Eheurkunde ins Russische übersetzt und notariell beglaubigt werden.

Wie erhält man die Staatsbürgerschaft?

In Russland gibt es drei Stufen, um die Staatsbürgerschaft zu erhalten: eine Aufenthaltsgenehmigung, einen Daueraufenthalt und schließlich die Staatsbürgerschaft. Im normalen Fall dauert es etwa zehn Jahre, aber viele Menschen erhalten die Staatsbürgerschaft in einer vereinfachten Reihenfolge. Durch eine Heirat verkürzt sich dieser Prozess auf fünf (oder sogar weniger) Jahre, aber Sie müssen trotzdem alle Schritte durchlaufen. Und Sie können dies nur in Russland tun.

Sie müssen Ihre Dokumente bei den örtlichen Migrationszentren einreichen (hier ist zum Beispiel die Website des Moskauer Zentrums mc.mos.ru). Weitere Informationen erhalten Sie bei jedem Multifunktionalen Zentrum für staatliche Dienstleistungen (Moi Dokumenty, dt.: Meine Dokumente).

1. Eine Aufenthaltsgenehmigung ist ein Stempel in Ihrem Pass, der Ihnen das Recht gibt, drei Jahre lang in Russland zu bleiben, legal zu arbeiten und eine kostenlose russische Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig dürfen Sie nicht an Wahlen teilnehmen oder das Land für mehr als sechs Monate im Jahr verlassen.

Sie können diese Genehmigung direkt nach der Heirat beantragen, allerdings nur in der russischen Region, in der Ihr russischer Ehepartner registriert ist. Außerdem müssen Sie eine russische Sprachprüfung ablegen, sich einer medizinischen Untersuchung unterziehen und sich die Fingerabdrücke abnehmen lassen. Der Zeitraum für die Erteilung einer solchen Genehmigung beträgt höchstens vier Monate.

2. Die zweite Stufe ist die Daueraufenthaltsgenehmigung, die in Form eines blauen, reisepassähnlichen Dokuments ausgestellt wird. Sie berechtigt Sie dazu, fünf Jahre lang in Russland zu leben und zu arbeiten und ohne Visum ein- und auszureisen. Gleichzeitig dürfen Sie das Land nicht länger als sechs Monate verlassen, da das Dokument sonst für ungültig erklärt wird.

Es kann beliebig oft verlängert werden. Um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, müssen Sie mindestens ein Jahr lang ununterbrochen in Russland leben und eine Aufenthaltsgenehmigung besitzen. Und diese kann in jeder Region des Landes beantragt werden, nicht nur dort, wo Sie Ihre Aufenthaltsgenehmigung erhalten haben.

3. Die dritte Stufe – die Erlangung der Staatsbürgerschaft – ist die schwierigste. Zu diesem Zweck müssen Sie im Normalfall mindestens fünf Jahre lang mit einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung in Russland leben und dürfen Russland nicht länger als drei Monate im Jahr verlassen, sonst wird das Jahr nicht angerechnet.

Für einen Ausländer, der verheiratet ist, reicht es aus, nur drei Jahre in Russland zu leben (im Gegensatz zu den oben genannten fünf Jahren). Der Antrag auf die russische Staatsbürgerschaft wird in diesem Fall bis zu drei Monate lang berücksichtigt. Nach Erhalt eines russischen Passes gibt es keine Einschränkungen bei der Ein- und Ausreise.

Müssen Sie Ihre Staatsbürgerschaft aus Ihrem Heimatland aufgeben?

Das hängt von den Gesetzen in Ihrem Land ab. In einigen Ländern ist wird nur eine Staatsangehörigkeit zugelassen. In Russland ist es nicht mehr verboten, eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben, d.h. Sie müssen Ihren ersten Pass nicht aufgeben. Russland wird Sie jedoch nur als seinen Staatsbürger betrachten und Sie werden die gleichen Pflichten haben wie andere russische Staatsbürger (einschließlich des Wehrdienstes in der Armee, der Zahlung von Steuern usw.).

Was ist mit Kindern?

Kinder, die in einer Familie mit mindestens einem russischen Staatsbürger geboren werden, können die russische Staatsbürgerschaft ohne die ersten beiden Schritte erhalten. Im Gegensatz zu Erwachsenen kann ein Kind (bis zum 18. Lebensjahr) die russische Staatsbürgerschaft auch im Ausland in einem Konsulat erhalten.

Wenn sie älter sind, müssen sie nach Russland reisen und alle drei Stufen durchlaufen, allerdings in einem vereinfachten Verfahren.



