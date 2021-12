Was sind die Vorteile der russischen Staatsbürgerschaft?

Russia Beyond hat mit Ausländern in Russland über die Vorteile der russischen Staatsbürgerschaft gegenüber der ständigen Aufenthaltsgenehmigung gesprochen. Die meisten schätzen die vielfältigeren Möglichkeiten und die Sicherheit, die die Staatsbürgerschaft bietet.

„Willkommen zu Hause“

Eine Mitarbeiterin überprüft die Dokumente des Passagiers am Check-in-Schalter am Flughafen Sheremetjewo außerhalb von Moskau, Russland. Die Flüge zu ägyptischen Resorts wurden wieder aufgenommen: Auf jeder der Strecken werden fünf Flüge pro Woche nach Hurghada und Sharm el-Sheikh durchgeführt. Maksim Blinow/Sputnik Maksim Blinow/Sputnik

Wenn ein russischer Staatsbürger von einer Reise ins Ausland nach Russland kommt, hat er die Garantie, dass er einreisen darf.

„Es steht jedem frei, die Russische Föderation zu verlassen. Ein Bürger der Russischen Föderation hat das Recht, frei in die Russische Föderation zurückzukehren“, heißt es in der Verfassung.

Russische Bürger wissen also, dass sie jederzeit von jedem Ort der Welt nach Hause kommen können. Ausländern steht dieses besondere Privileg jedoch nicht zu, selbst wenn sie eine gültige Aufenthaltsgenehmigung haben. Dieser Aspekt ist besonders wichtig für ausländische Bürger, die für einen längeren Aufenthalt nach Russland kommen, denn wenn es um Bürokratie und Reisebestimmungen geht, steckt der Teufel immer im Detail.

„Wenn Sie Russland als Ihr ständiges Zuhause betrachten, bietet nur die Staatsbürgerschaft die Garantie, dass Sie nicht wegen einer Formalität rausgeschmissen werden und dass Sie immer an der Grenze einreisen dürfen. Es ist so leicht, mit Verwaltungsvorschriften in Konflikt zu geraten, da sich die Gesetze ständig ändern und die Änderungen nicht bekannt gemacht werden", sagt Ken Whaley, der in St. Petersburg lebt.

Dieses Problem wurde für viele Ausländer besonders akut, als mehrere Länder auf der ganzen Welt begannen, Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit Covid einzuführen.

„Wenn es zu Reisebeschränkungen kommt [und] Sie kein Staatsbürger sind, haben Sie kein Recht, in das Land einzureisen, während ein Staatsbürger immer das Recht hat, zurückzukehren", sagt George Selinsky, Mitglied der Gruppe Moscow Expats auf Facebook.

Fairerweise muss man sagen, dass nur wenige Menschen mit einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung ohne Grund ausgewiesen werden, aber das Vertrauen in den eigenen Rechtsstatus im Land ist unbezahlbar. Das Leben eines Ausländers, der einen russischen Pass erhält, kann auch in vielerlei anderer Hinsicht einfacher werden als mit einer langfristigen Aufenthaltsgenehmigung.

Patienten im Register des mobilen Beratungs- und Diagnosezentrums. Ilya Naymuschin / Sputnik Ilya Naymuschin / Sputnik

„Ein VNZH (eine Aufenthaltsgenehmigung, Anm. d. Red.] zu haben, ist in Ordnung, aber es gibt einige kleine und nicht so kleine Unannehmlichkeiten. Zum Beispiel ist es lästig, sich jedes Jahr neu anmelden zu müssen (vor allem dort, wo ich gemeldet bin). Es gibt viele Dinge auf der Gosuslugi-Webseite [eine föderale Webseite für öffentliche Dienstleistungen in Russland, Anm. d. Red.], die ich nicht tun kann, z. B. mich für viele Dinge online anmelden, so dass ich stunden- und tagelang in der Schlange warten muss", sagt Christina Fam, die vor kurzem die russische Staatsbürgerschaft erhalten hat, nachdem sie elf Jahre lang mit einer Aufenthaltsgenehmigung in Russland gelebt hat.

„Außerdem kann man sich mit einem VNZH nur zwei Ordnungswidrigkeiten erlauben, sonst erfolgt die Ausweisung, während man sich mit einem russischen Pass so viele Verstöße erlauben kann, wie man will", fügt sie hinzu.

Nur für Staatsbürger

Ein Mitarbeiter besucht einen Kunden in der Filiale Nr. 4 der Russischen Post im Bezirk Schelesnodoroschny. Kirill Kuchmar/TASS Kirill Kuchmar/TASS

Einige Ausländer, die mit einer Aufenthaltsgenehmigung in Russland leben, haben es schwer, begehrte Jobs zu bekommen.

„Es ist eine Sache, wenn ein Fachmann von einem lokalen Unternehmen nach Russland eingeladen wird, um dort zu arbeiten. In diesem Fall erledigt der Arbeitgeber den gesamten Papierkram für ihn. Aber als Seniorstudent an einer russischen Universität muss ich mich selbständig um Stellen bewerben. In meinem Lebenslauf lasse ich die Angaben zu meiner Staatsangehörigkeit immer weg, um potenzielle Arbeitgeber nicht zu verschrecken, und gebe erst bei Vorstellungsgesprächen die vollständigen Fakten preis. Obwohl ich persönlich nie mit offener Diskriminierung konfrontiert wurde, machen sich manche Unternehmen, die noch nie einen Ausländer eingestellt haben, nicht die Mühe, sich mit den Einzelheiten des Einstellungsverfahrens und allen einschlägigen Vorschriften zu befassen. Für sie ist es so viel einfacher, einen russischen Staatsbürger einzustellen", sagte Julia, eine kasachische Staatsbürgerin, die im Jahr 2022 ihren Abschluss an einer Moskauer Universität machen wird.

Ähnliche Probleme treten oft auf, wenn es darum geht, das verdiente Geld auszugeben. Für Nicht-Staatsbürger kann es schwierig sein, einen Bankkredit oder eine Hypothek zu erhalten oder ein Anlagekonto bei einer russischen Bank zu eröffnen. Der Moskauer Auswanderer Nathan Finch fasst zusammen, was die russische Staatsbürgerschaft für einen Ausländer, der in Russland lebt, bedeutet:

„Kredite, Kreditkarten, Krankenversicherungskarten, ein voll funktionsfähiges Gosuslugi, bei dem man fast alles online beantragen oder Termine vereinbaren kann. Das Recht, hier alles zu tun, keine Abschiebungsdrohungen, keine Visaverfahren, keine jährliche Erneuerung der Anmeldung, keine Angaben zu Einkommen oder Steuern. Man kann ohne Probleme nach Weißrussland ein- und ausreisen. Es ist ein viel besserer Weg, ein dauerhaftes Leben hier zu verbringen.“

opel_ru/Getty Images opel_ru/Getty Images

Darüber hinaus haben russische Staatsbürger im Gegensatz zu ausländischen Staatsbürgern, die im Land leben, einen gesetzlichen Anspruch auf viele staatliche Leistungen, wie z. B. Gesundheitsversorgung durch das System der allgemeinen kostenlosen Krankenversicherung, Kindergeld zum Zeitpunkt der Geburt - kann z.B. als Anzahlung für eine Hypothek verwendet werden - und Steuerrückzahlungen auf Hypotheken, die als Teilkompensation für Immobilienausgaben dienen.

Russische Staatsangehörige haben das Recht, auf russischem Territorium Unternehmen zu gründen und sich als Einzelunternehmer oder in einigen Regionen als selbständige Unternehmer registrieren zu lassen, ein Rechtsstatus, der mit Steuervorteilen verbunden ist und es ihnen erlaubt, in Russland geschäftlich tätig zu werden.

Auch die Kandidatur für ein öffentliches Amt und eine Karriere im Zivil- oder Militärdienst ist für russische Staatsangehörige wesentlich einfacher als für Ausländer, obwohl es auch für Nicht-Staatsangehörige Möglichkeiten gibt.

Ein staatliches Programm, das in bestimmten Regionen des Landes einen kostenlosen Hektar Land verspricht, gilt ebenfalls nur für russische Staatsangehörige, ebenso wie einige lokale Dienstleistungen, wie z. B. die Angebote einiger Carsharing-Unternehmen in Moskau und St. Petersburg.

Generell eröffnet die russische Staatsbürgerschaft einem Ausländer, der dauerhaft in Russland lebt, viele Möglichkeiten, vor allem aber bietet sie die unumstößliche Garantie, dass Sie nicht des Landes verwiesen werden.

