6 berühmte Bewunderer von Lew Tolstoi

Gustave Flaubert jauchzte vor Freude, als er Krieg und Frieden las

Der französische Schriftsteller Gustave Flaubert. Ullstein bild/Getty Images Ullstein bild/Getty Images

Die Übersetzung von Tolstois Roman-Epos an den französischen Schriftsteller schickte Iwan Turgenjew, der viel zur Popularisierung der russischen Literatur in Europa beitrug. In einem Brief an Tolstoi gab er auch Flauberts Rezension wieder:

„Das ist ein erstklassiges Werk! Was für ein Künstler und was für ein Psychologe! Die ersten beiden Bände sind fabelhaft“, schrieb Flaubert. „Es scheint mir, dass es Stellen gibt, die Shakespeare würdig sind! Ich habe während der Lektüre zufällig vor Vergnügen gejauchzt, und es ist lang! Ja, es ist stark! Sehr stark!“

Übrigens war Tolstoi selbst stark von Flauberts Frau Bovary beeinflusst und viele Kritiker fanden später Anklänge daran in Anna Karenina.

Theodore Dreiser wurde dank Tolstoi ein Schriftsteller

Der amerikanische Schriftsteller Theodore Dreiser. Ullstein bild/Getty Images Ullstein bild/Getty Images

„Die bleibende Größe von Tolstoi“ sah Dreiser nicht in dessen sozialen und moralischen Theorien, sondern gerade in seinen Romanen. „In ihnen leuchtet mehr als irgendwo sonst seine ungeheure Menschlichkeit – sein Wunsch nach einem besseren Leben für alle“, schrieb der amerikanische Schriftsteller in einem Artikel zum hundertsten Geburtstag Tolstois im Jahr 1928.

In Dawn, seinem autobiografischen Buch über seine Jugend, gibt Dreiser außerdem zu, dass er besonders von Tolstois späteren Werken, Die Kreutzersonate und Der Tod des Iwan Iljitsch, beeinflusst wurde.

„Ich war so entzückt und schockiert von der Lebendigkeit der Bilder, die sich mir in ihnen offenbarten, dass mir plötzlich ein Gedanke kam, der mir völlig neu war: Wie wunderbar es doch wäre, Schriftsteller zu werden. Wenn man wie Tolstoi schreiben und die ganze Welt zum Zuhören bringen könnte!“

Thomas Mann war ein echter Bewunderer

Der deutsche Schriftsteller Thomas Mann. Gamma-Keystone/Getty Images Gamma-Keystone/Getty Images

Laut Manns russischem Übersetzer Solomon Apt fühlte sich der deutsche Schriftsteller in seinen reifen Jahren zu Tschechow hingezogen, während Tolstoi die „Gottheit seiner Jugend“ war.

„Die Welt hat vielleicht keinen anderen Künstler gekannt, in dem der ewig-epische, homerische Anfang so stark war wie bei Tolstoi“, schrieb Mann in einem Artikel zu Tolstois 100. Geburtstag.

„Die beeindruckende Kraft seiner Erzählkunst ist mit nichts zu vergleichen“, und die moralische Kraft von Tolstois Werk vergleicht Mann mit der gespannten Muskulatur von Michelangelos Atlantis.

Der deutsche Schriftsteller phantasiert sogar, dass der Erste Weltkrieg vielleicht nicht ausgebrochen wäre, „wenn im vierzehnten Jahr noch die scharfen und durchdringenden grauen Augen des Alten aus Jasnaja Poljana auf die Welt geblickt hätten. Tolstoi ist ein Mann der großen Epoche des 19. Jahrhunderts, „ein Titan, dessen Schultern sich nicht unter dem Gewicht einer epischen Last beugten, die die Menschen der dünnen und asthmatischen heutigen Generation erdrücken könnte.“

Mahatma Gandhi war ein „demütiger Anhänger“ Tolstois

Der indische Denker und Politiker Mahatma Gandhi. Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Der indische Denker stand im Briefwechsel mit Tolstoi. Gandhi war der erste, der Tolstoi schrieb, dass dessen Werke einen tiefen Eindruck auf seine Weltanschauung hinterlassen hätten. Er schickte Tolstoi auch Übersetzungen seiner Werke: „Unnötig zu sagen, dass Ihre Kritik an diesem Werk für mich von höchstem Wert sein wird.“ Er unterzeichnete seine Briefe wie folgt: Ihr demütiger Anhänger.

Gandhis Lehren zum Satyagraha (passiver, gewaltloser Widerstand) wurden unter anderem von Tolstoi und seiner Idee des „gewaltlosen Widerstands gegen das Böse“ inspiriert.

In seiner Autobiographie gibt Gandhi zu, dass die Lektüre von Tolstois erstem Traktat, Das Reich Gottes in uns, ihn so „erschütterte“, dass ihm die anderen Bücher „unbedeutend erschienen im Vergleich zu Tolstois Unabhängigkeit des Denkens, seiner tiefen Moral und Aufrichtigkeit“. Gandhi bezog sich in seinen Schriften wiederholt auf Tolstoi und dessen „höchste moralische Autorität“.

Thomas Edison wollte Tolstois Sprüche verewigen

Der amerikanische Ingenieur und Erfinder Thomas Edison. Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Im Jahr 1908 schrieb der Erfinder des Phonographen einen Brief aus New York nach Jasnaja Poljana. Er bat Tolstoi um die Erlaubnis, eine Aufnahme seiner Stimme auf Englisch und Französisch anzufertigen. Er versprach, ihm das Gerät und Assistenten zu schicken.

„Sie sind weltberühmt, und ich bin sicher, dass Ihre Worte von Millionen von Menschen mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden, die sich der unmittelbaren Wirkung der Worte, die Sie selbst gesprochen haben, nicht entziehen können, und dank eines solchen Mittlers wie des Phonographen werden sie für immer erhalten bleiben.“

Und so geschah es: 1909 nahmen Vertreter der Firma Graphophone Tolstois Stimme in Russisch, Englisch, Französisch und Deutsch auf. Das Gerät wurde Tolstoi als Geschenk überlassen und er war von der Aufnahme sehr angetan, diktierte Märchen für Kinder und weise Sprüche.

Orhan Pamuk las Anna Karenina von der ersten bis zur letzten Seite

Der türkische Schriftsteller Orhan Pamuk. Spencer Platt/Getty Images Spencer Platt/Getty Images

„Ich halte Anna Karenina für den besten Roman, der je geschrieben wurde“, sagte der türkische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger bei einem Vortrag in Moskau, nachdem er mit dem Literaturpreis Jasnaja Poljana ausgezeichnet worden war.

Pamuk hat Anna Karenina viele Male gelesen, gibt zu, dass er es fast auswendig kennt und an der Columbia University unterrichtet. „Ich liebe die Szene, in der Oblonskij mit Lewin im Restaurant speist. Ich habe sie viele Male gelesen: Sie liest sich so wahrhaftig, klingt so natürlich und nicht prätentiös.“

Pamuk hält Tolstoi für den Goldstandard der Literatur. „Er gibt uns eine Vorstellung davon, worum es im Leben geht, lehrt uns, was im Leben wichtig ist.“ Pamuk stellt insbesondere fest, dass Tolstoi seinen Romanen höhere Werte einhaucht.



