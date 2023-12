Russlands neues e-Visum: Erste Ergebnisse

Trotz dieser beeindruckenden Zahl sind bestimmte Aspekte des elektronischen Visums nach wie vor problematisch. Offenbar ist das Antragsformular für einige Antragsteller schwer zu verstehen. Außerdem behauptete ein Reiseveranstalter, dass sieben von elf Touristen ihre Antragsformulare zur Korrektur zurückschicken müssen.

Was ist so schwierig am Antragsformular?

Wir haben einen ausführlichen Leitfaden zum Antragsformular erstellt, der Screenshots aller Fragen enthält, die der Antragsteller beantworten muss. Das Ausfüllen des Formulars selbst ist allerdings nicht ganz so einfach. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, da es viele Fragen enthält, von denen einige vielleicht seltsam erscheinen. So müssen Sie beispielsweise angeben, ob Sie über besondere Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit Waffen, Sprengstoffen, nuklearen, biologischen oder chemischen Waffen verfügen und jedes Land nennen, das Sie in den letzten drei Jahren besucht haben. Der Präsident des russischen Verbands der Reiseindustrie schätzte sogar, dass das russische E-Visum-Formular im Vergleich zu anderen Ländern fast doppelt so viele Fragen enthält.

Einige Antragsteller behaupten auch, dass sie Probleme mit dem Foto hatten: „Ich habe aufgegeben, nachdem ich acht verschiedene Fotos eingereicht hatte, die ich in zwei Tagen aufgenommen hatte. Alle wurden vom System abgelehnt, weil sie entweder ,unscharfʻ (Frontkamera eines High-End-Handys) oder ,zu nah aufgenommenʻ (aber auf das richtige Verhältnis 1:0,77 zugeschnitten) waren, einen ,zu belebten Hintergrundʻ (vor einer weißen Tapete aufgenommen) bzw. ,Reflexionen und Schattenʻ (vor einer weißen Tür aufgenommen) hatten sowie ein biometrisches Passbild aus einem Fotoautomaten waren!“

Dennoch haben angeblich 120.000 Personen die Anwendung erfolgreich abgeschlossen. Halten Sie sich an alle Regeln der Anwendung und lesen Sie die Anforderungen sorgfältig!

Warum kann ein e-Visum verweigert werden?

Offiziell kann ein e-Visum aufgrund von Unstimmigkeiten im Antragsformular verweigert werden. Die Entscheidung kann auch aus offensichtlichen Gründen negativ ausfallen, z. B. aufgrund von Einreiseverboten, rechtswidrigem Verhalten bei früheren Besuchen, unbezahlten Gebühren und Strafen in Russland oder weil sich das Land des Antragstellers im Krieg befindet oder eine Pandemie ausbricht.

Nach Angaben eines der Vorsitzenden des russischen Verbands der Reisebranche wird sieben von elf Antragstellern das Visum verweigert. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass einige von ihnen wegen kleinerer Fehler in ihrem Antragsformular abgelehnt werden und ihr Antrag nach einer Korrektur genehmigt werden sollte. Das Problem bei der Korrektur ist, dass der Antragsdienst die Fehler nicht hervorhebt und man erraten muss, was genau korrigiert werden muss.

