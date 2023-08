Russisches E-Visum: FAQ und praktischer Leitfaden

Seit dem 1. August stellt Russland neue elektronische Visa für Bürger aus 55 Ländern aus. Erfahren Sie Näheres dazu und finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen!

FAQ

Was ist der Unterschied zwischen einem herkömmlichen Visum und einem e-Visum?

Ein e-Visum wird über die offizielle Website des Außenministeriums ausgestellt. Sie müssen lediglich das Antragsformular ausfüllen und nach der Genehmigung Ihres Antrags das e-Visum ausdrucken oder auf Ihrem Mobilgerät oder Tablet speichern. Mit dem e-Visum können Sie sich insgesamt bis zu 16 Tage in Russland aufhalten. Seine Bearbeitung nimmt nicht mehr als vier Tagen in Anspruch. Sie benötigen keine Einladung, keine Hotelbuchung und keinen anderen Nachweis für den Grund Ihrer Reise. Allerdings können nur Bürger bestimmter Länder einen Antrag stellen.

Für ein herkömmliches (nicht elektronisches) Visum sind weitere Unterlagen erforderlich, die persönlich bei der russischen Botschaft vorgelegt werden müssen. Die erlaubte Aufenthaltsdauer beträgt bis zu 90 Tage und wird alle 180 Tage aktualisiert [ich bin hier nicht sicher mit der englischen Formulierung/ der Übersetzung – gemeint sind wohl die sogenannten „Multivisa“ mit Gültigkeit bis zu 180 Tagen, SH]. Die Gültigkeitsdauer hängt von der Art des Visums ab. Außerdem können Bürger aller Länder einen Antrag stellen. Es nimmt jedoch mehr Zeit in Anspruch als ein e-Visum und erfordert einen Nachweis über Ihr Reiseziel (Buchungen und Einladungen).

Ich habe ein herkömmliches Visum. Brauche ich auch ein e-Visum?

Nein, das brauchen Sie nicht. Sie können mit Ihrem herkömmlichen Visum nach Russland reisen.

Mein Land steht nicht auf der Liste der Länder, die für ein E-Visum in Frage kommen. Heißt das, dass ich nicht nach Russland reisen kann?

Sie können nach Russland reisen, aber Sie müssen ein herkömmliches Visum beantragen.

Der Grenzübergang X steht nicht auf der Liste der Kontrollstellen für Inhaber von E-Visa. Heißt das, dass ich über diesen Kontrollpunkt nicht nach Russland einreisen darf?

Sie können einreisen, aber nur mit einem nicht-elektronischen Visum. Mit einem e-Visum können Sie NUR über bestimmte Grenzkontrollstellen nach Russland einreisen.

Kann ich mit einem e-Visum länger als 16 Tage bleiben?

Nein, das können Sie nicht, es sei denn, es liegen Umstände vor, die Sie daran hindern, das Hoheitsgebiet Russlands zu verlassen. Zum Beispiel eine Notfallbehandlung oder eine Naturkatastrophe. In einem solchen Fall verlängert das Innenministerium Ihren Aufenthalt durch die Ausstellung eines regulären Visums.

Das bedeutet, dass Sie Ihre Aufenthaltstage sorgfältig planen sollten. Achtung: Sechzehn Tage sind nicht gleich 24 Stunden multipliziert mit 16. Wenn eine Person beispielsweise am 20. August in das russische Hoheitsgebiet eingereist ist (unabhängig von der Uhrzeit), muss sie am 4. September vor 23:59 Uhr ausreisen. Sie müssen unbedingt ausreisen, bevor Ihr Visum fällig ist, sonst riskieren Sie eine Geldstrafe, ein Einreiseverbot und sogar die Ausweisung. Um solche unvergesslichen Erlebnisse zu vermeiden, verwenden Sie einen speziellen Visarechner, den Sie im Antrag finden - er zeigt an, wann Sie entsprechend Ihrem Einreisetag ausreisen müssen.

Kann ich die Antragsgebühr mit einer beliebigen Kreditkarte bezahlen?

Auch wenn auf der Website angegeben ist, dass die Anmeldegebühr (40 $) mit verschiedenen internationalen Zahlungssystemen bezahlt werden kann, akzeptiert die Website zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nur Visa und Mastercard.

Die Zahlung wird über das chinesische LianLian-System abgewickelt.

Chinesische Staatsbürger können ein e-Visum beantragen. Bedeutet das, dass Bürger von Macau und Hongkong das auch können?

Bürger von Hongkong und Macau müssen keinen Antrag stellen, da sie das Recht haben, sich 14 bzw. 30 Tage ohne Visum in Russland aufzuhalten. Bevor Sie die Beantragung eines e-Visums in Erwägung ziehen, empfehlen wir Ihnen dringend, diesen Artikel zu lesen. Wir haben alle Länder aufgelistet, deren Bürger kein Visum für die Einreise nach Russland benötigen.

Serbische Staatsbürger können beispielsweise ein e-Visum beantragen und sich bis zu 30 Tage lang ohne Visum in Russland aufhalten, wenn sie einen biometrischen Reisepass besitzen (alle nach 2008 ausgestellten Pässe).

Woher weiß ich, dass die Bearbeitung meines Visums abgeschlossen ist, und was muss ich tun?

Alle Benachrichtigungen über den Fortschritt Ihres Visumantrags werden an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Sobald der Status Ihres Antrags auf „Bearbeitung abgeschlossen“ wechselt, wissen Sie, ob Ihr Antrag genehmigt wurde oder nicht. Sollte dies der Fall sein, drucken Sie die Benachrichtigung zusammen mit Ihrem Visum aus oder speichern Sie sie einfach auf Ihrem Mobilgerät oder Tablet. Sie benötigen sie beim Boarding des Flugzeugs / Einsteigen in den Zug/Bus und dann bei der Passkontrolle am Grenzübergang.

Warum kann mein Antrag abgelehnt werden?

Das Außenministerium macht keine genauen Angaben dazu, warum ein Antrag abgelehnt werden kann. Zu den naheliegendsten Gründen gehören jedoch eine Ausweisung bei einem früheren Besuch, ein Verstoß gegen die Regeln für den Aufenthalt in Russland oder nicht bezahlte Geldstrafen.

Wenn Sie einen Fehler in Ihrem Antrag machen, wird er nicht abgelehnt. Sie erhalten ihn zur Korrektur zurück und können ihn dann erneut einreichen. Allerdings können falsche Angaben dazu führen, dass das Visum an der Grenzübergangsstelle widerrufen wird.

Leitfaden

Achten Sie auf die URL der Website, um zu vermeiden, dass Sie auf betrügerische Seiten stoßen, die persönliche Daten sammeln und Geld stehlen. Besser noch: Setzen Sie ein Lesezeichen für die unten stehende Website. Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten hat nur eine Website für e-Visum-Anträge.

Außerdem gibt es bestimmte Bedingungen, auf die wir in diesem Artikel hingewiesen haben.

Der Antrag selbst wird wie folgt ausgefüllt:

1. Lesen Sie die Bedingungen sorgfältig durch, erklären Sie sich damit einverstanden und klicken Sie auf „Ein neues Antragsformular ausfüllen“.

2. Registrieren Sie ein Konto, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an und erstellen Sie ein Passwort. Geben Sie eine aktive E-Mail-Adresse an, damit Sie Benachrichtigungen über den Stand Ihrer Bewerbung erhalten können.

3. Notieren Sie sich die Antrags-ID, die Sie zu Beginn erhalten, und bewahren Sie sie gut auf.

4. Laden Sie ein Foto hoch. Die Anforderungen sind auf der Seite angegeben, aber im Allgemeinen handelt es sich um das Format eines Reisepassfotos.

5. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.

6. Tragen Sie Ihre Reiseroute ein.

7. Geben Sie Informationen zu Ihrem Familienstand an.

8. Geben Sie Ihre Kontaktdaten an.

9. Beantworten Sie zusätzliche Fragen.

Nachdem Sie die Fragen vollständig beantwortet haben, erhalten Sie eine Zusammenfassung aller Informationen. Überprüfen Sie diese und stimmen Sie allen Bedingungen am Ende der letzten Seite zu. Fahren Sie dann mit der Zahlung fort. Danach können Sie den Status Ihres Antrags in Ihrem persönlichen Konto verfolgen.



