Was ist das neue russische elektronische Visum und wie bekommt man es?

Was ist ein elektronisches Visum?

Das ist ein normales Visum, mit dem Sie jede Region Russlands besuchen können. Sie füllen den Antrag online aus und speichern das Visum auf Ihrem Smartphone, anstatt es physisch in Ihren Reisepass eintragen zu lassen. Das E-Visum ist 60 Tage lang gültig. In diesem Zeitraum können Sie einmal in das russische Hoheitsgebiet einreisen und bis zu 16 Tage bleiben. Das E-Visum ist für viele Zwecke geeignet: Tourismus, Geschäftsreisen, Teilnahme an wissenschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen usw. Wenn der Zweck Ihres Besuchs davon abweicht (z. B. eine bestimmte Arbeit oder ein Studium), sollten Sie dies dem Konsulat bzw. dem Visazentrum mitteilen.

grinvalds/Getty Images grinvalds/Getty Images

Wie bekommt man das E-Visum?

Trotz der Bequemlichkeit gibt es einige Bedingungen:

1. Der Besucher muss eine für die gesamte Dauer des Aufenthalts gültige Reiseversicherung haben.

2. Der Besucher muss Staatsbürger eines der folgenden Länder sein: Österreich, Andorra, Bahrein, Belgien, Bulgarien, Vatikan, Ungarn, Deutschland, Griechenland, Dänemark, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Island, Spanien, Italien, Zypern, China und Taiwan, Nordkorea, Kuwait, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mexiko, Monaco, Niederlande, Norwegen, Oman, Polen, Portugal, Rumänien, San-Marino, Saudi-Arabien, Nordmazedonien, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Türkei, Philippinen, Finnland, Frankreich, Kroatien, Tschechien, Schweiz, Schweden, Estland, Japan, Myanmar, Vietnam oder Kambodscha.

3. Der Reisepass des Besuchers muss noch mindestens sechs Monate über das Ende der Gültigkeitsdauer des Visums hinaus gültig sein.

Das Verfahren selbst ist recht einfach. Sie müssen auf diese Website gehen (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist sie noch nicht in Betrieb), das Formular ausfüllen und die folgenden Scans herunterladen: die Seite mit Ihren Passdaten, persönliche Informationen und ein biometrisches Foto. Sie sollten den Antrag nicht früher als 40 Tage und nicht später als vier Tage vor Ihrem Besuch ausfüllen. Die Bearbeitungsgebühr beträgt 40 US-Dollar. Für Kinder unter sechs Jahren ist das E-Visum kostenlos, aber sie müssen trotzdem einen Antrag stellen, egal wie alt das Kind ist.

Sie brauchen auch keine Hotelreservierung oder Einladung, um den Grund ihrer Reise nachzuweisen.

Wenn ein Visum genehmigt wird, sollte der Besucher die Benachrichtigung über die Ausstellung ausdrucken und an der Grenze vorzeigen.

Tero Vesalainen/Getty Images Tero Vesalainen/Getty Images

Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu



Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.