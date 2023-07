Wie Sie als Tourist auf dem Landweg nach Russland einreisen können

Eine Frau und ein Hund auf dem Weg zum Kontrollpunkt Werchnij Lars an der russisch-georgischen Grenze

Einwohner der Länder der Europäischen Union müssen ein Visum für Russland beantragen. Dazu müssen Sie lediglich einen Termin bei der Botschaft oder der Visastelle der Russischen Föderation in Ihrem Land vereinbaren. Die Beantragung des Visums dauert etwa eine Woche, aber am besten erkundigen Sie sich auf der Website des Konsulats oder am Ort der Antragstellung nach den Fristen. Einwohner von 25 Ländern benötigen kein Visum. Prüfen Sie hier, ob Ihr Land dazugehört.

Helsinki, Finnland – St. Petersburg

Dies ist eine bequeme Route für Einwohner von Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland.

Die Kosten für die Fahrt mit dem Bus betragen 5.390 Rubel (54,00 €), und für junge Leute (Jugendliche von 13 bis 18 Jahren oder Inhaber des Studentenausweises ISIC) 4.850 Rubel (48,50 €). Sie können sowohl vom Busbahnhof als auch vom Flughafen Vantaa abfahren.

Die Fahrzeit beträgt acht Stunden, kann aber wegen der Warteschlangen am Zoll manchmal länger sein. Es gibt auch Buslinien von Helsinki nach Petrosawodsk und Moskau, aber in jedem Fall muss man in St. Petersburg umsteigen.

Insgesamt gibt es zwei Busunternehmen, die Sie von Helsinki nach St. Petersburg bringen können: Ecolines und Lux Express.

Kirkenes, Norwegen – Murmansk

Diese Strecke eignet sich für alle, die in Nordnorwegen oder Schweden leben und nach Nordrussland reisen möchten.

Im Gegensatz zu den Bussen von Helsinki nach St. Petersburg, die bis 15:00 Uhr alle 2-3 Stunden verkehren (und dann noch Nachtbusse um 23:00 Uhr), gibt es auf der Strecke Kirkenes – Murmansk nur einen Bus pro Tag. Er fährt um 12 Uhr vom Flughafen Heibuktmoen ab und kommt um 19:30 Uhr in Murmansk am Hotel Polarnyje Sarí an.

Es kann auch vorkommen, dass der Bus nicht ausgebucht ist, aber das bedeutet nicht, dass die Reise ausfällt. In diesem Fall wird kein Bus, sondern ein Minivan oder ein normales Auto eingesetzt. Die Fahrt wird von einem privaten Unternehmen durchgeführt, das Sie vorab per E-Mail kontaktieren können – die Informationen finden Sie auf dieser Website.

Der Preis beträgt 6.500 Rubel (65,00 €). Für Studenten gibt es keine Vergünstigungen.

Tallinn, Estland – St. Petersburg

Es gibt nur drei Unternehmen, die diesen Strecke anbieten: Lux Express, Ecolines und Baltic Shuttle. Die Reise dauert etwa sieben Stunden, wenn es keine Warteschlangen am Grenzübergang gibt.

Es ist auch möglich, von Narva in Estland aus zu reisen – dann dauert die Reise nur drei Stunden. Die Kosten können variieren – von 2.000 bis 3.400 Rubel. Es gibt auch zahlreiche Flüge von Helsinki nach St. Petersburg: um 00:30, 06:00, 07:00, 10:15, 11:15, 15:45, 16:45, 22:00 und 23:00 Uhr.

Riga, Lettland – Pskow

Diese Fahrt wird einmal pro Tag durchgeführt. Der Bus fährt um 19:30 Uhr ab und kommt um 01:30 Uhr in Pskow an. Es handelt sich um ein Privatunternehmen, der Preis beträgt 3-950 Rubel.

Vilnius (Wilna), Litauen – Minsk, Belarus – Moskau

Seit Frühjahr 2023 kann man mit einem Visum für Russland nach Belarus einreisen, da die Russische Föderation und Belarus ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Visa ratifiziert haben.

Busse verkehren stündlich, wobei die Fahrten sowohl von Ecolines als auch von Privatunternehmen angeboten werden. Von Minsk gelangen Sie nach Moskau mit dem Lastotschka-Express oder einen regelmäßigen Nachtzug. Ersterer benötigt 7 Stunden, der zweite braucht 10 Stunden. Aber dafür können Sie auf dieser längeren Strecke ein Nickerchen machen – die Waggons sind mit vollwertigen Schlafplätzen ausgestattet! In den Lastotschka-Wagen gibt es nur Sitzplätze.

Die Fahrkarte von Vilnius nach Minsk kostet 3.300 Rubel, für die Fahrt Minsk – Moskau zahlen Sie zwischen 1.500 und 7.000 Rubel.

Gdansk (Danzig), Polen – Kaliningrad

Das Kaliningrader Gebiet ist eine Enklave, ein Teil des Hoheitsgebiets Russlands, das vollständig vom Territorium eines anderen Staates umgeben ist.

Busse von Gdansk nach Kaliningrad fahren um 9:00, 15:00, 16:00, 17:00 und 18:00 Uhr ab. Die Fahrt dauert 3 Stunden. Von Kaliningrad aus können Sie mit dem Zug über Litauen, mit der Fähre (etwa 24 Stunden) oder mit dem Flugzeug (2,5 Stunden) über den Flughafen Hrabrowo.

Eine Fahrt mit dem Bus von Gdansk nach Kaliningrad kostet etwa 4.000 Rubel.

Tbilisi (Tiflis), Georgien – Wladikawkas

Die Busse fahren täglich um 00:00, 6:00, 07:25, 9:30, 10:00, 15:00, 17:00, 22:00 und 23:00 Uhr. Seien Sie bereit, auf schier nicht enden wollenden Serpentinen zu fahren!

Die Straße von Tbilisi nach Wladikawkas ist recht beliebt, es gibt viele Taxis, und man kann sogar per Anhalter fahren. Dazu informieren Sie sich am besten in den entsprechenden Chat-Gruppen auf VK und Telegram. Das ist praktisch, da Sie so nicht von den Abfahrtzeiten der Busse abhängig sind.

Aber diese Route ist auch für lange Warteschlangen an der Grenze bekannt. Auf der Website heißt es, dass die Fahrt zwischen 5 und 9 Stunden dauern wird. In Wirklichkeit kann die Reise jedoch einen ganzen Tag oder sogar länger dauern – vor allem im Sommer, wenn viele aus dem Urlaub zurückkehren.

Die Kosten für eine Busfahrt schwanken zwischen 2.500 und 4.000 Rubel.

Tipps für das Überqueren von Landgrenzen:

1. Drucken Sie alle Dokumente aus: Rückfahrkarten, Hoteladresse und -reservierung, Versicherungen, Kontoauszüge. Möglicherweise werden Sie an der Grenzübergangsstelle danach gefragt. Auch wenn Sie nicht danach gefragt werden, ist es besser, eine Papierversion bei sich zu haben, da das Internet nicht immer funktioniert und der Akku Ihres Handys zwischendurch den Geist aufgeben kann.

2. Planen Sie Ihre Reise und die Anzahl der Dinge, die Sie benötigen. Manchmal ist es besser, einen Rucksack zu nehmen, in den man alles packt, was man braucht, als einen Koffer. Oft müssen Sie bei der Grenzkontrolle alle Ihre Taschen mitnehmen. Das kostet viel Zeit und Mühe. Mit einem Rucksack geht das alles viel schneller.

3. Nehmen Sie Lebensmittel und Wasser mit, besonders auf der Strecke Tiflis – Wladikawkas. Nicht an allen Grenzübergängen gibt es Lebensmittelgeschäfte, und das Anstehen in der Schlange dauert manchmal sehr lange.



