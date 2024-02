„Wie gefällt dir das, Elon Musk?“: Die 7 wichtigsten russischen Meme

Prewed, Medwed!

Das wichtigste russische Mem ist bereits 17 Jahre alt. Das Gemälde des amerikanischen Künstlers John Lurie, auf dem ein Bär beim Anblick eines nackten Paares Surprise! sagt, wurde vom User Lobbz auf der Website dirty.ru leicht abgewandelt. Er ersetzte das Wort einfach durch Prewed!, eine abgewandelte Variante des russischen Priwjet (dt.: Hallo), im damals beliebten Stil des Padonki-Jargons, bei dem sehr geläufige Wendungen und Ausdrücke verballhornt werden. Prewed, Medwed!, die Textversion des Mems, wurde noch viel beliebter als die grafische Version.

Kak tebje eto, Ilon Mask? (Wie gefällt dir das, Elon Musk?)

Ein Satz, der den amerikanischen Milliardär und Erfinder beim Anblick des Einfallsreichtums und der Flexibilität des russischen Ingenieurdenkens in Verlegenheit bringen sollte. Er erschien als Reaktion auf den Start der Rakete Falcon Heavy mit einem Tesla Roadster an Bord.

Zum ersten Mal wurde diese Phrase in der Nachricht verwendet, dass Wissenschaftler in Nowosibirsk gelernt hatten, Heringe in einem Teilchenbeschleuniger zu räuchern. Und so machte der Spruch Wie gefällt dir das, Elon Musk! die Runde. Dem Milliardär wurde über alle möglichen russischen „Erfindungen“ berichtet, von einem Besen als Scheibenwischer bis hin zu einem einem rückwärtsfahrenden Lada 2106, bei dem der Motor im Kofferraum eingebaut war. Zu dieser Mitteilung hinterließ Musk, der den Scherz schnell durchschaute, sogar einen Kommentar auf Russisch: haha ofigenno (dt.: haha, genial).

Ukrasili ofis (Das Büro wurde geschmückt)

„Die Wolgatreidler“ von Ilja Repin, 1870—1873. Russisches Museum Russisches Museum

Was wäre Silvester ohne einen Weihnachtsbaum. Clevere Leute im Internet haben dem berühmten Gemälde Die Wolgatreidler von Ilja Repin eine festliche Stimmung verliehen. Das erste Bild zeigt Wolgatreidler, die ein Schiff gegen die Flussströmung ziehen, und das zweite Bild das gleiche Sujet, aber mit einem festlichen Weihnachtsbaum geschmückt. Die Wirkung auf den Betrachter ist gleich eine ganz andere!

Eto fiasko, bratan (Das ist ein Fiasko, Bruder)

Public Domain Public Domain

Ein dramatisches Video mit einem Hund der Rasse Shiba, der trotz der Warnungen seines Besitzers versucht, einen Fluss auf einem zwischen den Ufern liegenden Baum zu überqueren. Der Hund rutscht ab und sein Besitzer ruft: Das ist ein Fiasko, Bruder! Das Video ging sofort viral und der Satz wurde zu einem Mem. Und tatsächlich kann man ihn nach jedem gescheiterten Vorhaben sagen: von einer nicht erledigten Hausaufgabe bis hin zu Napoleons misslungenem Einmarsch in Russland.

Natascha, wstawaj (Natascha, steh auf)

Ursprünglich ging es bei diesem Mem um zwei Katzen, die ihr Frauchen aufweckten und ihr mitteilten, dass es sechs Uhr morgens ist, indem sie die ganze Wohnung in ein Chaos verwandelten. Aber im Laufe der Zeit wurde das Video immer weiter verändert: Das Frauchen ist nicht mehr auf dem Bild zu sehen und es waren merklich mehr Katzen zu sehen - und diese haben Angst vor allem: vorfallenden Ölpreisen, vor Einschränkungen der Lebensgewohnheiten, vor zu wenig Sonne im Winter.

Ja kalendarj perewernu (Ich werde das Kalenderblatt umdrehen)

Das Lied Dritter September des russischen Chansonsängers Michail Schufutinskij ist die Quelle einer Vielzahl von Memen geworden. Es begann mit einem Foto des Rappers Rick Ross, der Schufutinskij sehr ähnelt. Das Bild war mit folgender Unterschrift versehen: Ich werde das Kalenderblatt umdrehen und es wird wieder der dritte September sein. Und es entstanden weitere Variationen mit dem Text des Liedes. Die meisten Meme zu diesem Thema erschienen natürlich am 1. und 2. September – oft ging es dabei um den Beginn des neuen Schuljahres. Manchmal hat das Bild nicht einmal etwas mit Michail Schufutinskij zu tun. Die Bildunterschrift Keine Zeit für Erklärungen – blättere einfach das Kalenderblatt um! reicht aus, um zu verstehen, wovon die Rede ist.

Agutin schmjot na knopku (Agutin drückt auf den Knopf)

Der dramatische Höhepunkt der Talente-Show Golos,der russischen Variante von The Voice, ist der Moment, wen der Sänger Leonid Agutin entscheidet, ob er die jeweilige Kandidatin in das Team aufnehmen soll. Eine dieser Aufnahmen ging im sozialen Netzwerk Vkontakte viral: Sie illustriert jede Art schwieriger Entscheidungen – soll man, zum Beispiel, sein gesamtes Gehalt an einem Tag auszugeben oder soll man seine Ex anzurufen.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.