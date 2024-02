5 verblüffende Fakten über das russische Spitzbergen

Russia Beyond

Die Inselgruppe Spitzbergen, die auf Norwegisch Svalbard heißt, ist einer der Orte auf der Welt, an dem Menschen in Permafrost und ständiger Gefahr leben. Der größte Teil des Archipels gehört zu Norwegen, aber auf seinem Territorium gibt es ein russisches Bergbaudorf namens Barentsburg.

Der größte Teil von Spitzbergen gehört zu Norwegen, aber die Insel hat einen besonderen politischen Status. Nach dem Spitzbergenvertrag von 1920 hat jeder Vertragsstaat (und das sind mehr als 40) das Recht, auf der Inselgruppe gleichberechtigt mit den Norwegern wirtschaftliche Tätigkeiten auszuüben und dort zu leben. Derzeit nutzt jedoch nur Russland dieses Recht.

Die UdSSR besaß drei Siedlungen auf Spitzbergen, von denen inzwischen zwei aufgegeben wurden und nur noch eine – Barentsburg – aktiv ist. Etwa 400 Menschen leben hier, fast alle im Kohlebergbau oder in der Dienstleistungsbranche tätig, und ihr Leben hier ist voller unerwarteter Regeln.

1. Es ist verboten, auf Spitzbergen geboren zu werden oder zu sterben

Atlantide Phototravel/Getty Images Atlantide Phototravel/Getty Images

Tatsache ist, dass es auf der Inselgruppe nur ein einziges Krankenhaus gibt, das nicht über die nötige Ausrüstung für Entbindungen verfügt. Deshalb wird schwangeren Frauen geraten, die Insel einige Monate vor der Ankunft des Babys zu verlassen – zu ihrer eigenen Sicherheit. Dann können sie zurückkehren.

Mit dem Sterben sieht es ist hier ein wenig anders aus. Auf dem Gebiet des Archipels gibt es ein Gesetz, das Erdbestattungen verbietet. Wegen des Dauerfrostes werden die Leichen eher mumifiziert als zersetzt. Das ist gefährlich, weil es Raubtiere anlockt.

2. Katzen sind nicht erlaubt

1992 wurde auf der Inselgruppe ein Gesetz verabschiedet, das den Bewohnern den Besitz von Katzen verbietet. Dies dient dem Schutz der lokalen Vogelpopulation, von denen einige nur hier leben.

Trotz des Verbots lebten jedoch vier Katzen namens Kescha, Ryschij, Mila und Njura auf Spitzbergen. Der Kater Kescha hat sich einen besonderen Ruf verdient: Er kämpfte mit Füchsen, jagte Nagetiere, rührte aber keine Vögel an. Leider starb er im Jahr 2021 im Alter von zwölf Jahren.

3. Dort befindet sich das nördlichste Lenin-Denkmal

Christian Aslund/Getty Images Christian Aslund/Getty Images

Offiziell ist dieses Denkmal die nördlichste Statue des Führers der bolschewistischen Revolution. Es steht in der verlassenen sowjetischen Siedlung Piramid, die einst die größte russische Siedlung auf Spitzbergen war. Nachdem sie eingemottet wurde, blieb die Infrastruktur erhalten. Jetzt werden nur noch Touristen in die Geistersiedlung und zum nördlichsten Lenin-Denkmal geführt, ansonsten gibt es keine weiteren Sehenswürdigkeiten – außer dem Hotel, in dem eine Nacht 187 Euro kostet.

4. Fast jeder kann auf den Archipel gelangen

Paul Souders/Getty Images Paul Souders/Getty Images

1920 wurde ein Vertrag unterzeichnet, nach dem Norwegen die volle Souveränität über Spitzbergen erlangt hat, allerdings mit einer Reihe von Vorbehalten und Bedingungen. Die Inseln sind eine visafreie Zone und gehören nicht zum Schengener Abkommen, so dass Einwohner der mehr als 40 Länder, die den Vertrag unterzeichnet haben, sie besuchen können. Für Russen und diejenigen, die das „kleine norwegische Russland“ besuchen wollen, ist kein Visum erforderlich.

5. Die Einwohner müssen Waffen tragen

Cultura/Getty Images Cultura/Getty Images

Natürlich nicht überall. In den Siedlungen ist beispielsweise das offene Tragen von Waffen verboten, aber wenn jemand außerhalb der Siedlungen unterwegs ist, ist er verpflichtet, eine Schrotflinte zu tragen. Diese Sicherheitsmaßnahmen tragen dazu bei, die Zahl der Todesfälle durch Angriffe von Wildtieren, insbesondere Eisbären, zu verringern. Außerdem wird allen empfohlen, Fackeln mitzuführen, um ihren Standort zu zeigen, falls sie sich verirren, und um Raubtiere zu verscheuchen.



