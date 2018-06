Wie schlafen, wenn die Sonne nie untergeht: Acht Blogger aus Nord-Russlands erzählen aus ihrem Leben

Leben im Permafrostgebiet? Wie kommen die Menschen ohne richtige Straßen voran? Warum ist Essenhier fünfmal teurer als in Moskau? Warum hat Geld hier keinen Wert?

Sie müssen nicht unbedingt Russisch sprechen, um diesen Blogs zu folgen. Schauen Sie sich die Fotos und Videos an. Sie werden sich in den Norden Russlands verlieben.

1 Kleiner Narr aus dem Norden: Valeria Chlebnikowa

"Alles über Tschukotka und noch etwas mehr." Valeria Chlebnikowa lebt in der nördlichsten russischen Stadt: Pewek mit nur 4.500 Einwohnern. Sie ist aus der Großstadt hierher gezogen und alles war neu für sie: Schlafen während des Polartages, Transportprobleme (nur mit dem Flugzeug) und Lebensmittelpreise. Nimm zum Beispiel Eier: In Tschukotka sind sie bis zu zehnmal teurer als in Moskau. Aber man vergisst solche Dinge, wenn man das Nordlicht beobachtet und lokalen Stroganina - gefrorenen Fisch - isst.

2 Chukotka in Legenden: Larissa Pletnjowa

Dieser Blog veröffentlicht unglaubliche Fotos von Sonnenuntergängen auf Tschukotka. Larissa Pletnjowa erzählt auch Geschichten über das geheimnisvolle Land, seine Menschen, Traditionen und Kultur. Gibt es in Anadyr Eisbären? Wie ist es, im Eis stecken zu bleiben? Woran denkt der Hubschrauber, während er auf seinen Piloten wartet?

3 Einmal in Tschukotka: Jewgenij Basow

Jewgenij Basow schreibt über Reisen in Tschukotka. Die Zeit wird in Tagen gemessen, nicht in Stunden; Sie können die Region nicht ohne spezielle Genehmigung besuchen, aber am Ende entscheidet nur das Wetter über Ihre Reiseroute. Geld hat hier nicht viel Gewicht und Sie werden niemanden mit Ihrem neuen Smartphone überraschen: Die Qualität der Verbindung ist nur für Anrufe gut, Internet können Sie getrost vergessen.

4 Naturforscher-Foto-Blog: Igor Schpilenok

Geboren in der Region Brjansk (Westrussland), verbringt Igor Schpilenok mehrere Monate im Jahr in Kamtschatka. Er ist berühmt für seine Fotos von schwimmenden Bärenjungen und liebenswerten Füchsen im Schnee des Kronozk-Nationalparks. Wilde Natur ist seine Leidenschaft: Man kann seine Fotoausstellungen oft in ganz Russland sehen. Auch Igors Frau ist Umweltaktivistin und eine beliebte russische Bloggerin.

5 Der virtuelle Botschafter Jakutien: Alexej Tolstjakow

Der Pressesprecher des Ministeriums der Republik, Alexej Tolstjakow, hat sein ganzes Leben in Jakutien verbracht und reist gerne durch Russland. Jakutsk ist eine der kältesten Städte der Welt, aber das bedeutet nicht, dass Sie hier keinen herzlichen Empfang erwarten dürfen! Wenn Sie davon träumen, die Heimat von Mammuts und russischen Diamanten zu besuchen, folgen Sie Alexej!

6 Tagebücher eines Ex-Moskowiters: Igor Podgornyj

Igor Podgornyj lebt in Petrosawodsk und schildert die wundervolle Natur Kareliens, die atemberaubende Seen und Wälder bietet. Alte Holzkirchen, wilde Tiere und herzliche, gastfreundliche Menschen sind in seinem Blog zu finden.

7 Lokale Gesche(n): Natalja Axentywa

Natalja Axentywa ist nicht nur Bloggerin, sondern auch Historikerin aus der Region Perm im Ural. Sie zeigt das wahre Leben der Region und ihrer entlegenen Bezirke, die Sie während einer normalen Tour kaum sehen werden. Der westliche Ural ist durchsetzt von atemberaubenden Sehenswürdigkeiten.

8 Blog über Susuman: Juri Sljunkow

Der Fotograf und Motorradfahrer Juri Sljunkow kreiert einen Video-Blog, der seine beiden Leidenschaften mischt. Er schreibt und dreht ein Video über die Stadt Susuman in der Region Magadan und fährt mit seinen zwei Rädern in entlegene Gegenden. Sie haben wahrscheinlich noch nie von diesen Orten gehört, aber ein Blick auf seinen Blog wird Sie dazu inspirieren zu reisen!

