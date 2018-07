Die besten sechs Sankt Petersburger Bars an den ungewöhnlichsten Orten

In Sankt Petersburg scheint alles möglich. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass viele in diese Stadt kommen, um in einem besonderen Ambiente einen Drink zu genießen. Statten auch Sie einer dieser sechs ungewöhnlichen Bars einen Besuch ab!

Stirka 40º

Im Großen und Ganzen besitzt jeder russische Haushalt eine Waschmaschine. Sollte es wider Erwarten jedoch in Ihrem Haus keine geben oder Ihr Hotel zu viel Geld fürs Wäsche waschen verlangen, ist diese Bar der ideale Ort für Sie. Nicht umsonst ist „Stirka 40°“ (zu Deutsch "Wäsche bei 40 Grad") bei jungen Europäern so beliebt.

Die Besitzer dieser Bar waren wohl in vielen europäischen Secondhand-Läden unterwegs, um eine Atmosphäre wie bei Hausbesetzungen zu schaffen. Das merkwürdigste Merkmal des Interieurs sind jedoch die Waschmaschinen, in denen Sie tatsächlich Ihre Kleidung waschen können. Während die Socken, Hemden und Taschentücher also in der Waschmaschine ihre Runden drehen, legt ein DJ elektronische Musik auf und der Barkeeper schenkt Ihnen einen Tee umsonst aus. Es gibt hier jedoch auch Alkoholgetränke zu „Studentenpreisen“: Wodka kostet 100 Rubel beziehungsweise 1,40 Euro, Tischwein 200 Rubel beziehungsweise 2,50 Euro und Glühwein 250 Rubel beziehungsweise 3,30 Euro.

Im Übrigen handelt es sich bei „Stirka 40°“ wohl um die einzige Bar auf der Welt, aus der Sie mit frisch gewaschener Kleidung wieder rauskommen.

Adresse: Kazanskaja Straße 26

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag: 11:00 – 01:00 Uhr; Freitag und Samstag: 11:00 – 04:00 Uhr.

Arka

Der ganze 13-Meter-Barbereich dieser Bar, die seit dem Jahr 2012 in Sankt Petersburg als Publikumsmagnet gilt, ist in den Bogen eines Gebäudes integriert. Man kann im „Arka“ ("Bogen") alle möglichen Menschen treffen: Von russischen Geschäftsleuten bis hin zu Johnny Depp, wenn er der Stadt mal einen Besuch abstattet. Die Speise- und die Cocktailkarte enthalten viele Hausspezialitäten, wie Entenbrust mit gebackener Quitte und schwarzer Johannisbeersauce oder Cocktails mit Birkensaft, dunklem Brot oder Pilzen.

Adresse: Bolschaja-Konjuschennaja-Straße 27

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag: 12:00 – 02:00 Uhr; Freitag und Samstag: 12:00 – 06:00 Uhr

Bar 8

Das Mietgebäude, das einst den Brüdern Kolobow gehörte, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts am Bolschoi-Prospekt errichtet. Das mit Stuckaturen und Figuren von Atlanten geschmückte historische Gebäude wird heute größtenteils als Bürokomplex genutzt. Dort ist auch die bescheidene „Bar 8“ zu finden, die sich am alten „aristokratischen“ Eingang des Kolobow-Gebäudes befindet. Die Wände, der Boden und die Decke dieser Bar sind über 100 Jahre alt und eignen sich hervorragend, um in gemütlicher Atmosphäre ein Glas Wein oder anderen Alkohol zu genießen.

Ein Besucher meint: „Wenn man in die Bar geht, sollte man unbedingt an die Decke schauen, denn sie ist wirklich einen genauen Blick wert. Danach kann man zum Tresen gehen und für sich und die weibliche Begleitung einen Gin mit Holunder und rosa Limonade bestellen. Der lässt sich dann unten auf der Fensterbank besonders gut und entspannt genießen.“

Adresse: Leninstraße 8

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag und Sonntag: 18:00 – 01:00 Uhr; Freitag und Samstag: 18:00 – 05:00 Uhr

Dwe Baschni

Dieser Ort ist besonders bei Bikern beliebt, da sich ihr Lieblingsclub in der Nähe dieser Bar befindet. Sie brauchen sich vor den Machomänner in Bikerlederjacken jedoch nicht zu fürchten – hier wird jeder willkommen geheißen.

„Dwe Baschni“ ("Zwei Türme") befindet sich inmitten eines ehemaligen Industriegebiets am Ufer des Obwodny-Kanals in einem gigantischen Gasbehälter eines Backsteingebäudes, das im 19. Jahrhundert in der Stadt zur Speicherung von Gas gebaut wurde. Die Preise sind niedrig und das Essen unprätentiös.

Von Zeit zu Zeit werden hier zudem an Freitagen Boogie-Woogie-Parties veranstaltet. Aber auch sonst sollten Sie zum Beispiel auf einen „Bikers’ Tea“ mit Ingwer, Zitrone und Kräutern vorbeischauen, um anschließend zu den härteren Spirituosen überzugehen.

Adresse: Obwodny-Kanal-Damm 74

Öffnungszeiten: täglich 12:00 – 02:00 Uhr

Bar Mitja

Die Sankt Petersburger sind besonders gut darin, alles, was größer als eine Streichholzschachtel ist, in eine Bar zu verwandeln – „Bar Mitja“, das sich in einem Schrank beziehungsweise in einem „geheimen Raum“ des Cafés „Rubinstein“ befindet, ist der lebende Beweis dafür. In dieser Kultbar finden zwar nur zehn Personen Platz; dennoch wird die Getränkekarte jeden Tag individuell zusammengestellt. Darüber hinaus bietet die Bar Wein aus der Rubinstein-Sammlung sowie ihre berühmten Hauscocktails an. Schauen Sie also mal auf ein Glas Wein oder eine „Bloody Mary“ herein, wenn sie gerade in Sankt Petersburg unterwegs sind!

Übrigens: Hinein gelangen Sie nur durch den Serviceeingang im Hof.

Adresse: Rubinstein Straße 20

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag: ausschließlich abends

AF Brew Taproom

Sankt Petersburger haben eine Passion für Starkbier. Daher ist es nicht verwunderlich, dass früher oder später ein Ort wie der „AF Brew Taproom“ seine Pforten öffnete: Eine Bar, die an eine Brauerei angeschlossen ist und die angesagtesten russischen Biersorten verkauft. „AF Brew Taproom“ befindet sich in der alten Ziegelei „Stepan Rasin“, die vor mehr als 200 Jahren vom britischen Industriellen Noah Cazalet gegründet wurde – in einem gotischen Gewölbe aus dem 18. Jahrhundert, das mit Schälputz, Fresken und Bierfässern verziert ist. Zudem gibt es hier noch einen Verkostungsraum sowie musikalische Releaseparties, deren Repertoire von Jazz- bis hin zur Elektro- und Downtempomusik reicht und bei einem Glas Starkbier genossen werden kann.

Adresse: Kurljandskaja Straße 48

Öffnungszeiten: 15:00 – 22:00 Uhr

