Die „sibirische Provence“ ist vom Aussterben bedroht ... wegen Instagram (FOTOS)

Dieses Feld neben einer Autostraße in der Region Tomsk nennen Einheimische die „Sibirische Provence“. Selfie-Fans kommen oft hierher, um Fotos zu machen.

„Zauberhafter Geruch, eine malerische Landschaft… Wärmstens empfohlen“, schreibt eine Bloggerin.

„Zahlreiche Autos am Straßenrand, dutzende posierende Frauen im Feld und die entsprechend große Zahl der Männer, die sie fotografieren!“ Hauptsache Sie warten, bis Sie an der Reihe sind!

Doch Biologen bitten die Menschen darum, mit den Selfies aufzuhören. Blumen und Pflanzen werden von der Menschenmenge zerstört.

Dieses Feld gehört dem sibirischen Forschungsinstitut für Landwirtschaft und Torf und ist reich an Honigpflanzen. Der wissenschaftliche Name der Pflanzen ist Phacelia tanacetifolia. Im Alltag ist diese Pflanze unter dem Namen Rainfarn-Phazelie, oder Büschelschön, bekannt. Dank der Farbe ähnelt er der Lavendel-Pflanze. Wie kann ein Blogger auf ein Foto vor so einem Hintergrund nur verzichten?

Wegen der unerwarteten Popularität müssen die Institut-Mitarbeiter Menschen darum bitten, die Arbeit der Forscher zu respektieren und die Autos am Rande des Feldes nicht zu parken.

„Wir haben nichts gegen Fotos. Aber das Problem ist, dass die Menschen über die Felder und Wiesen trampeln“, sagte die Pressesprecherin des Instituts, Darja Saweljewa der Nachrichtenagentur RIA Novosti. „Hier werden sogar Hochzeiten veranstaltet!“

„Wir bemühen uns sehr, das Tomsker Gebiet mit Saatgut zu versorgen. Dieses Phacelia-Reservat ist das einzige Saatgutreservat mit hoher Reproduktion dieser Kultur in der Region Tomsk und es ist fast zerstört“, so Saweljewa.

Jetzt wurden hier Verbotsschilder aufgestellt, um die Menschen davon abzuhalten, durch das Feld zu gehen und die Pflanzen zu zertrampeln.

Aber wird das die Selfie-Gemeinde von Instagram aufhalten?

