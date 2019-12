Russlands Silberkette: Warum Sie die Region Weliki Nowgorod besuchen müssen

Es muss nicht immer der Goldene Ring sein … Interessante Orte, Menschen und Geschichten finden Sie auch aufgereiht an Russlands Silberkette mit den Städten Weliki Nowgorod, Waldai, Ljubytino, Borowitschi und anderen.

Wer nach Weliki Nowgorod reist, sollte diese Orte und Aktivitäten keinesfalls verpassen. Tauchen Sie ein in die Geschichte dieser Region, die zu Russlands Silberkette gehört, und lernen Sie all ihre Facetten kennen.

1 Erleben Sie russische Staatsgeschichte in Weliki Nowgorod

Weliki Nowgorod ist die Wiege der russischen Staatlichkeit. Hier steht die älteste Kirche des ganzen Landes, die Sophienkathedrale, die vor mehr als 1.000 Jahren erbaut wurde. Die Stadt war die erste russische Siedlung und liegt an beiden Ufern des Wolchow. Auf der einen Seite liegt der imposante Kreml, auf der anderen Seite stehen mittelalterliche Bauwerke im historischen Marktviertel. Sie können zudem verschiedene besondere Angebote wählen, etwa einen nächtlichen Besuch auf dem alten Friedhof oder eine kulinarische Stadtrundfahrt.

Hier erhalten Sie weitere Tipps und Hinweise.

2 Erlernen Sie traditionelles Kunsthandwerk in Krestetski

Aus Krestetski stammt ein traditionelles russisches Stickmuster. Dieses volkstümliche Handwerk wurde ab 1860 ausgeübt. In der Sowjetzeit entstand hier eine kleine Fabrik, die einzigartige Leinwaren hergestellt hat. Die Wirtschaftskrise während der Perestroika hat fast zu ihrer Schließung geführt. Doch noch heute besteht das Werk und bietet geführte Touren an.

Mehr Informationen finden Sie hier.

3 Treffen Sie die Altgläubigen von Lyakowa

Russlands sogenannte Altgläubige leben nicht nach den Regeln des orthodoxen Christentums sondern pflegen weiterhin alte Traditionen. Jahrhundertelang waren sie deshalb staatlicher Verfolgung ausgesetzt. Ein Teil der Altgläubigen akzeptiert die christlich-orthodoxen Hierarchien, andere haben eigene Gotteshäuser. Ihren Gemeinden steht kein Priester vor, sondern ein Gemeindevorstand.

Offizielle Statistiken fehlen, doch geschätzt lebt noch rund eine Million Altgläubige in Russland. In Lyakowa heißen sie Sie herzlich willkommen und laden Sie zu einem traditionellen Abendessen ein.

Hier können Sie sich anmelden.

4 Besuchen Sie die Glockenstadt Waldai

Die Region Nowgorod war das Zentrum der russischen Staatlichkeit unter der Herrschaft der Rurikiden. Nach dem Zusammenbruch der Kiewer Rus war die Region ein autonomer russischer Staat. Jeder Bürger konnte eine große Glocke läuten, wenn er etwas von öffentlichem Interesse anzusprechen hatte. In Waldai steht daher auch, wenig überraschend, das erste russische Glockenmuseum. Versuchen Sie als Reiseführerin Nadeschda Jakowlewa zu bekommen. Sie präsentiert Ihnen die historischen Fakten besonders anschaulich und unterhaltsam.

Hier geht es zur Webseite des Museums.

5 Entdecken Sie in Ljubytino das Leben im 10. Jahrhundert

Dieses Dorf der alten Slawen wurde restauriert, um Touristen zu zeigen, wie die Menschen vor vielen Jahrhunderten gelebt haben. Hier sind verschiedene Stile russischer Holzhäuser vertreten, ebenso alte Grabhügel, die von Slawen für Bestattungsriten genutzt wurden.

Sie können ganz in die Geschichte eintauchen und sich kleiden wie damals. Halten Sie diesen Moment im Bild fest.

Hier finden Sie mehr Infos.

6 Besichtigen Sie das historische Museum von Borowitschi

Dies ist eines der ältesten Museen in der Region. Es wurde 1918 gegründet und befindet sich in einem Steinhaus aus dem 19. Jahrhundert. Es widmet sich der Geschichte der Region von der Steinzeit bis zur Revolution von 1917. Ende des 19. Jahrhunderts wurde Borowitschi bekannt durch die erste internationale Ausstellung für landwirtschaftliches Handwerk und Industrie in Europa, die dort stattfand.

Buchen Sie unbedingt eine Führung.

Wenn Sie auch die Umgebung erkunden möchten, finden Sie hier hilfreiche Informationen.

