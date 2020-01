Die sieben besten Winteraktivitäten in St. Petersburg

1. Besuchen Sie eine Banja

Seit vielen Jahrhunderten schon gehen Russen in die Banja. Dort entspannen sie sich. Es gibt im Winter kaum etwas typisch Russischeres als eine Banja. Banja bedeutet „Badehaus“ und war früher ein ritueller Ort. Dort vereinigten sich die Elemente Wasser, Luft, Feuer und Erde. Heutzutage ist ein Besuch in der Banja bei Russen und auch Touristen beliebter denn je.

Sie sitzen eine gewisse Zeit in einer hölzernen Hütte in der ein Ofen große Hitze verbreitet. Geraten Sie nicht in Panik, wenn sich in der Banja plötzlich Menschen gegenseitig mit Birkenzweigen schlagen. Das gehört zum Wenik dazu, einem Banja-Ritual, das die Durchblutung in Schwung bringt.

2. Schlittschuhlaufen auf Neu-Holland

Im Winter gibt es in der Stadt viele Eisbahnen, aber die auf der Insel Neu-Holland gehört zu den schönsten. Zum Aufwärmen können Sie im berühmten Restaurant „Kuznyahouse“ speisen oder im „Bottle House“ Streetfood probieren.

3. Erleben Sie ein orthodoxes Taufritual

Erinnern Sie sich noch an den Internet-Trend „Icebucket-Challenge“, bei dem man sich einen Eimer eiskaltes Wasser übergegossen hat? Nun, wenn das bereits eine Herausforderung für Sie war, dann sollten Sie voller Respekt für all diejenigen sein, die am 19. Januar gleich dreimal in einem Loch untertauchen, das in einen zugefrorenen See oder Fluss gehackt wurde. Allein in St. Petersburg tauchten im letzten Jahr 50.000 Menschen unter. Warum? Es ist ein Ritual anlässlich des Tages der Erscheinung des Herrn. Wenn Sie zuschauen oder sogar teilnehmen möchten, gibt es 17 Tauchstellen in St. Petersburg, wo Sie Ihren Mut unter Beweis stellen können. Die meisten befinden sich am Ufer der Newa in der Nähe der Peter-und-Paul-Festung.

4. Eine Wanderung über das zugefrorene Meer

Die Nordküste des Finnischen Meerbusens, bekannt als Kurortni Distrikt, mit ihren endlosen Stränden, flankiert von Pinien, ist ein sehr beliebtes Ziel für die Einwohner von St. Petersburg. Frische Luft, eine entspannte Atmosphäre und viele gute Restaurants machen diesen Besuch zu einem Muss. Im Winter können Sie auch auf dem zugefrorenen Meer spazieren gehen und eine umwerfende Aussicht genießen.

5. Märchenhafte Shows für Groß und Klein

Winter ist ein Synonym für Märchen, Tradition, Überraschungen und Familienzeit. Im Dezember finden in St. Petersburg zahlreiche Veranstaltungen für Jung und Alt statt, die Sie nicht verpassen sollten. Die berühmtesten Theater der Stadt führen Klassiker wie „Aschenputtel“ oder den „Nussknacker“ auf. Schauen Sie auf den Spielplan von Mariinski- oder Michailowski-Theater und buchen Sie Ihre Eintrittskarten.

6. Multikultureller Weihnachtsmarkt auf dem Platz der Pioniere

Der Weihnachtsmarkt auf dem Platz der Pioniere ist der größte in St. Petersburg. Jedes Jahr kommen hier Russen und internationale Besucher zusammen und feiern ein Fest der Kulturen. Hier finden Sie traditionelles Kunsthandwerk, seltene Delikatessen, köstliche Speisen und Getränke aus aller Welt. Sie können Schlittschuhlaufen, über den Jahrmarkt schlendern oder Väterchen Frost treffen.

7. Spaß beim Wintersport

Wintersaison bedeutet Outdoor-Sport in St. Petersburg. Statt Joggen ist jetzt Snowboarden oder Skifahren angesagt. Egal, ob Sie ein Wochenende außerhalb der Stadt oder nur eine Tagesreise planen, das St. Petersburger Umland bietet für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas. Lassen Sie sich nach einem Tag auf der Piste in einem Spa verwöhnen und den Abend bei einem Dinner mit Bergblick ausklingen. Am nächsten Tag schnallen Sie wieder die Skier an oder beweisen ihr akrobatisches Talent auf dem Snowboard. Die besten Resorts in der Nähe der Stadt sind Igora, Ohta Park, Tuutari Park und Snezhny Kurort.

