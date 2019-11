Fünf Tipps für Ihre allererste Russlandreise

Russia Beyond

Der erste Besuch in unserem Land kann für viele Menschen überwältigend sein. Es sind einige Vorbereitungen notwendig und es ist immer zu wenig Zeit. Daher haben wir Ihnen eine Liste zusammengestellt, was Sie benötigen und was Sie unbedingt sehen sollten, damit Ihre Reise unvergesslich wird.

1. Vorbereitungen

Aljona Repkina Aljona Repkina

Beantragen Sie ein Visum.

Buchen Sie Flug und Hotel im Voraus.

Entscheiden Sie sich für eine Jahreszeit. Wir empfehlen April bis September, es sei denn, Sie lieben die Kälte, dann reisen Sie im Dezember oder Januar. Jede Zeit ist gut. Planen Sie mindestens einen einwöchigen Aufenthalt.

Lesen Sie einige unserer Ratgeber und beachten Sie unsere Hinweise, wie sie mit Russen gemeinsam trinken, wie Sie durch den russischen Winter kommen, wie Sie sich im Labyrinth der Moskauer Metro zurechtfinden usw.

Noch mehr hilfreiche Tipps und Tricks für Ihren Besuch in Russland finden Sie hier:

2. Besuchen Sie Moskau!

WDNCh Legion Media Legion Media

Um die ganze Hauptstadt zu erkunden, würden Sie Jahre brauchen. Aber für den ersten Eindruck reichen drei Tage.

Hinter dem Roten Platz und dem Kreml liegen wunderschöne Grünanlagen, etwa der Gorki-Park. Radeln oder spazieren Sie dort an der Moskwa entlang. Anschließend können Sie sich an einem der ausgezeichneten Imbissstände im Park Museon stärken und den inoffiziellen Friedhof sowjetischer Statuen und anderer Kunstwerke besuchen. Eine weitere großartige Option ist der kürzlich renovierte WDNCh-Park mit seinem nostalgischen Sowjetflair. In beiden Parks, Gorki und WDNCh, gibt es im Winter Eislaufbahnen.

Wenn Sie an russischem Ballett interessiert sind, buchen Sie Tickets für das Bolschoi im Voraus. Erschrecken Sie nicht über die hohen Preise und wundern Sie sich nicht, wenn bereits alles ausverkauft ist. Die Vorführungen werden auch weltweit in einigen Kinos live übertragen. Finden Sie das für Sie nächstgelegene hier.

Folgen Sie unserem Restaurantführer und lernen Sie die russische Küche in allen Preiskategorien kennen.

3. Besuchen Sie eine der Städte des Goldenen Rings

Kathedrale Geburt der Gottesmutter in Susdal Legion Media Legion Media

Der beste Weg, um ein traditionelles russisches Erlebnis zu haben, ist ein Besuch in Susdal, der „russischsten“ Stadt des Landes. Es ist ein äußerst pittoresker Ort, etwa 200 km von Moskau entfernt, mit alten Kirchen, urigen Holzhäusern und einer ansprechenden Landschaft.

Susdal ist eine sehr touristische Stadt, buchen Sie Ihr Hotel also im Voraus, wenn Sie dort übernachten wollen (es gibt dort auch viele Privatunterkünfte).

Die Sehenswürdigkeiten der Stadt lassen sich aber auch an einem einzigen Tag entdecken. Lesen Sie unseren Reiseführer für Susdal:

4. Besuchen Sie ein Landgut

Schachmatowo Boris Kawaschkin/TASS Boris Kawaschkin/TASS

Berühmte Schriftsteller, Grafen und andere Adelige, Wissenschaftler: sie alle verbachten die Sommer auf dem Land. Einige der Residenzen sind geradezu paradiesisch. Wandeln Sie durch gepflegte Parks und enge Gassen, besuchen sie die Orangerien mit exotischen Früchten, bestaunen Sie kunstvolle Pavillons – Sie werden sich kaum sattsehen können.

Es gibt zu viele dieser Anwesen, als dass man sie alle aufzählen könnte. Schauen Sie sich diese Bilder an und treffen Sie Ihre Wahl:

5. Besuchen Sie St. Petersburg

Legion Media Legion Media

Ob diese Haltestelle die erste oder letzte auf Ihrer Reise ist, entscheiden Sie selbst. Denken Sie daran, dass es mehr als 700 km von Moskau entfernt ist. Das heißt, die Reise nach St. Petersburg bietet Ihnen eine Chance, eine Fahrt in einem russischen Nachtzug zu erleben. Dies ist ein guter Einstieg, um herauszufinden, ob man wirklich bereit ist für eine siebentägige Fahrt in der Transsibirischen Eisenbahn. Wenn Sie eher sensibel sind, wählen Sie den Schnellzug Sapsan, der Sie in vier Stunden von Moskau nach St. Petersburg bringt.

Spazieren Sie dort angekommen entlang des Newski-Prospekts und besichtigen Sie die wunderschönen Paläste. Am Newa-Ufer, dem Palastplatz, können Sie sich in die Schlange für einen Besuch in der Eremitage stellen. Sie können das Ticket aber auch vorher online kaufen.

Mieten Sie ein Fahrrad - das ist die beste Option, um alle Sehenswürdigkeiten der Stadt zu sehen. Besuchen Sie Peterhof mit dem Boot - direkt vom Schlossplatz aus. Fahren Sie um Mitternacht durch die berühmten Klappbrücken.

Flanieren Sie, essen Sie, trinken Sie, feiern Sie, wonach auch immer Ihnen der Sinn steht! Hier ist unser St. Petersburg-Führer:

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.