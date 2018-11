Die perfekte Anleitung für Ihren Besuch in Russland: Praktische Tipps und Fakten

Nach Russland zu reisen ist einfacher als Sie denken. Wir beantworten in fünf einfachen Schritten die FAQs mit Fakten, praktischen Tipps und Anleitungen.

Schritt 1: Holen Sie sich ein Visum

Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie das Glück haben, aus einem Land zu kommen, dass eine visafreie Vereinbarung mit Russland hat. Das können Sie herausfinden, indem Sie die Website der russischen Botschaft besuchen oder Informationen in Ihrem Heimatland anfordern.

Ganz kurz:

- Bürger südamerikanischer Länder außer Suriname benötigen kein Visum;

- Bürger der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten benötigen ein Visum.

Sergej Mamontow/Sputnik Sergej Mamontow/Sputnik

Das Verfahren ist nicht zu kompliziert, aber wie immer gibt es Nuancen. Eine Sache, die Sie benötigen, ist ein Reisebeleg. Jeder braucht diesen Gutschein von einem Hotel/Hostel, der bestätigt, dass Sie dort übernachten wollen, unabhängig davon, ob Sie es tatsächlich tun. Es reicht nicht aus, eine Reservierung einfach von Services wie Booking.com oder Airbnb auszudrucken. Es muss sich um ein Hotel/Hostel handeln, das vom russischen Föderalen Migrationsdienst und dem Außenministerium akkreditiert ist. Fragen Sie am besten bei der Buchung nach.

Die zweite Überlegung ist die Zeit. In der Hauptsaison kann es bis zu 20 Tage dauern, glücklicherweise können Sie sich online bewerben.

Schritt 2: Wählen Sie eine Saison, einen Ort und die Art von Urlaub aus

Getty Images Getty Images

Sie können immer einen guten Grund finden, Russland zu jeder Jahreszeit zu besuchen, auch oder gerade im Winter! Aber es hängt alles von Ihnen und Ihren Zielen ab.

Wir empfehlen dringend, mit Moskau oder Sankt Petersburg zu beginnen. Die russischen Hauptstädte sind vollgepackt mit Meisterwerken der Weltkunst, erstaunlicher Architektur, gutem Service, pulsierendem Nachtleben und erstklassiger russischer Küche.

Was das Wandern betrifft, so gibt es in Russland mindestens zehn sehenswerte Orte.

Die Skigebietssaison in Russland dauert eine ganze Weile, und es gibt Möglichkeiten für Ökotourismus wie zum Beispiel das Surfen. Beachten Sie die bürokratische Lücke, dass bei einem Besuch von Kaliningrad, Sankt Petersburg oder Wladiwostok auf einer im Voraus gebuchten Kreuzfahrt kein Visum erforderlich ist.

Schritt 3: Lesen Sie die Leitfäden von Russia Beyond

Sicher, Sie können die Hotelbewertungen auf booking.com einsehen und Kommentare auf Tripadvisor lesen, aber wenn es darum geht, tiefer zu graben, sind unsere Reiseleiter unschlagbar. Sie bieten alles, was Sie wissen müssen, und mehr über jedes Reiseziel. Hier sind nur einige Beispiele.

Wenn Sie nach Moskau reisen, beginnen Sie mit unserem allgemeinen Leitfaden: wie man öffentliche Verkehrsmittel benutzt, wie man mit Einheimischen kommuniziert, wo man kostenloses WLAN findet und wie man ein Taxi bestellt. Für kurze Aufenthalte vergessen Sie nicht unseren Reiseführer oder unser empfohlenes Kulturprogramm mit den besten Restaurants, Museen, Parks und Bars der Hauptstadt.

Sankt Petersburg Anton Waganow/TASS Anton Waganow/TASS

Wir haben einen ähnlichen praktischen Leitfaden für Sankt Petersburg. Sie können die besten Bars der Stadt kennenlernen und vergessen Sie nicht die Dächer von Petersburg.

Wenn Sie sich von den ausgetretenen Pfaden lösen möchten, besuchen Sie Altai und Kamtschatka.Lesen Sie im Voraus über fünf Dinge, die Sie vor Ihrem Besuch in Dagestan wissen sollten, und Abenteuerideen für Ihre Russlandreise.

Weitere nützliche Informationen:

- wie man von den Flughäfen Scheremetjewo, Domodedowo und Wnukowo in die Moskauer Innenstadt kommt;

-wie man in den Moskauer Kreml kommt;

- wie man mit Russen spricht, wenn man kein Russisch kann.

Schritt 4: Tickets kaufen, ein Hotel buchen

Kapselhotel im internationalen Flughafen Wnukowo

Hier sind ein paar Tipps, die für jede russische Stadt funktionieren. Scheuen Sie sich nicht, sich für ein Hotel außerhalb des Stadtzentrums zu entscheiden, sondern stellen Sie sicher, dass es eine U-Bahnstation oder einem anderen Verkehrsmittel in der Nähe gibt. Routen und Fahrzeiten können unter metro.yandex.ru (eng) eingesehen werden, die für alle Städte die U-Bahn-Anschlüsse aufzeigen. Oder laden Sie die App auf Ihr Smartphone herunter:

- iPhone (eng);

- Android (eng).

Wenn Sie ein kleines Budget haben und in einem billigen Hostel übernachten möchten, achten Sie genau auf die Kommentare und Fotos: Einige Orte sind aus einem bestimmten Grund zu billig, und die Dinge können noch schlimmer sein, als Sie denken.

So wählen Sie ein Hotel in Moskau, das zu Ihrer Reise passt. Booking.com, Airbnb und CouchSurfing gibt es auch in Russland.

Schritt 5: Nicht zu viel mitnehmen

Machen Sie sich nicht die Mühe, Konserven oder Wasserflaschen mitzunehmen. Mit Lebensmittel und Trinkwasser sind Sie in Russland gut versorgt, leere Regale und Engpässe gehören der Vergangenheit an. Heute sind alle großen Städte voll von Hypermärkten, Minimärkten und kleinen Geschäften.

Gastromarket Wokrug Sweta [Um die Welt] auf der Nikolskaja-Straße in Moskau Anton Nowodereschkin/TASS Anton Nowodereschkin/TASS

Eine nette Eigenschaft der russischen Lebensmittelgeschäfte und Apotheken ist, dass viele bis spät geöffnet bleiben und einige rund um die Uhr. Das Gleiche gilt für Restaurants, Cafés und Bestelldienste. So wie zum Beispiel Delivery Club (rus) und Yandex.Eda (rus).

Das Einzige, was man nachts nicht in Geschäften kaufen kann, ist Alkohol. Alkohol ist bis 23 Uhr erhältlich und in manchen Städten nur bis 22 Uhr.

