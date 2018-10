Acht russische Köstlichkeiten, die Sie am besten auf dem Markt kaufen

Würstchen/Salo

Russische Schweinefleischprodukte gibt es in den verschiedensten Variationen. Russische Würstchen („Kolbasa“) werden in der Regel perfekt geräuchert und haben eine harte als auch feste Konsistenz. Frisch vom Bauernhof kann man diese in vielen verschiedenen Sorten auf dem Markt bekommen.

Wenn Sie ein wenig mutiger sein wollen, probieren Sie Salo, eine salzige und würzige Scheibe Fett, die manchmal das Aussehen eines fetten Stückchen Specks hat. Leider ist es kein Speck, er passt aber wunderbar zu Wodka oder Borschtsch und ist ein Grundnahrungsmittel der russischen und ukrainischen Küche.

Lavasch

Dieses kaukasische Brot ist einzigartig, denn es ist weder eine Tortilla, noch ein Fladenbrot. Leicht, knusprig und trocken kann es mehr oder weniger zu allem gegessen werden. Gemüse, Hummus, gegrilltes Fleisch – einfach alles, was das Herz begehrt. Wenn es noch warm ist, schmeckt es auch wunderbar pur. Kaufen Sie es sich auf einem Markt, wo es im Steinofen zubereitet wird.

Kaviar

Im Ausland ist eines der symbolträchtigsten Lebensmittel des Landes meist als Luxusgericht bekannt. Während teurer schwarzer Kaviar auch in Russland zu finden ist, kann es für Ausländer eine Überraschung sein, dass ein gewisses rotes Zeug (Rogen) von Einheimischen beim Essen auf Snackgerichten wie Pfannkuchen oder sogar Weißbrot und Butter verwendet wird. Rogen vom Markt ist wesentlich größer und hat meist weniger Salzgehalt.

Tschurtschchela

Dieses georgische kerzenförmige Bonbon ist so natürlich, wie ein Dessert nur sein kann. Es wird mit Nüssen, Früchten und Schokolade gefüllt, während die herrliche Hülle aus getrocknetem Traubensaft besteht. Diese farbenfrohe Delikatesse, die am besten frisch und hausgemacht probiert wird, ist auf dem Markt unübersehbar, da diese normalerweise zum Trocknen aufgehangen werden.

Halva

Dieser süße Leckerbissen soll seinen Ursprung im Mittleren Osten haben und kann in fast jedem russischen Geschäft gekauft werden. Die trockene Sesammischung ist bekannt für ihre völlig einzigartige Textur und ist ein Grundpfeiler eines jeden russischen Desserttisches.

Halva, welches auf dem Markt verkauft wird, ist jedoch etwas anders. Händler kämpfen an den Verkaufsständen darum, diesen traditionell einheitlichen Leckerbissen besonders einzigartig zu gestalten. Sie können marmorierte Variationen mit Schokolade, Himbeeren und allen Arten von Früchten bekommen. Halten Sie den Verkäufer auf Trab und er wird Ihnen im Handumdrehen eine Probe in Größe eines Schokoriegels geben.

Tworog

Diese Delikatesse gehört, genauso wie saure Sahne, in die Kategorie der „irgendwie merkwürdigen Milchprodukte, von denen die Russen besessen sind“. Um ehrlich zu sein ist diese Besessenheit gerechtfertigt, da es einfach himmlisch schmeckt. Besonders wenn es mit Marmelade und Beeren serviert wird. Außerdem ist es die perfekte Mahlzeit nach dem Training. Leider gibt es in den Geschäften eine Menge minderwertigen Tworog. Um das geschmeidigste und cremigste Produkt zu bekommen, müssen Sie sich das Original besorgen – von einem Bauern mit einem großen Kübel.

Trockenfrüchte

Vielleicht ist das Erste, was Ihnen beim Betreten des Marktes auffallen wird, die allgegenwärtige bunte Wand aus Trockenfrüchten. Hier gibt es buchstäblich alles – von Aprikosen und Mandarinen bis hin zu interessanteren Produkten wie Feigen und Datteln. Mit der Kombination aus Geschmacksrichtungen und der Überzeugung der Verkäufer kehren Sie beladen mit Kilos von Trockenfrüchten nach Hause zurück und es gibt nichts, was Sie dagegen tun können.

Kwas

Ja, na gut! Es ist ein Getränk aus Schwarzbrot, aber es ist wirklich nicht so schlimm, wie es sich anhört – versprochen!

Wahrscheinlich kann man es geschmacklich am besten als etwas zwischen Bier und Cola beschreiben. Kwas ist ein überraschend erfrischendes Sommergetränk, welches die Leute in Russland trinken. Es ist genauso russisch wie Kalaschnikows und ein mürrischer Händedruck. Versuchen Sie unbedingt auf einem Markt eine flüssige Probe des ländlichen Lebens zu probieren.

