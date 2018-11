Fünf Dinge, die Sie wissen sollten, bevor Sie nach Dagestan gehen

In dieser südlichen Republik an der Grenze zu Tschetschenien steht die Sicherheit an erster Stelle. Aber anders als in Tschetschenien sind die Regeln an diesem Ort am Kaspischen Meer etwas lockerer.

1. Wie komme ich nach Dagestan?

Der Hauptzugang der südlichen Republik ist der Flughafen Uitasch, der 25 Kilometer von der Hauptstadt Machatschkala entfernt ist. Der Flughafen hat mehrere Flugrounten, wobei Moskau die Beliebteste von ihnen ist. Weitere sind Sankt Petersburg, Kasan, Rostow am Don, Surgut sowie ein seltener Flug aus einer kasachischen Stadt Aktau. Ein Flug von Moskau nach Machatschkala ist günstig und kurz, nur zwei Stunden und etwa dreißig Minuten.

Die Anreise nach Dagestan mit dem Auto ist möglich, aber nicht ratsam für Touristen, die kein Russisch sprechen, da die Notwendigkeit, die Lingua franca von verschiedenen lokalen Ethnien in Dagestan zu beherrschen, wächst exponentiell desto näher Sie an die Republik kommen. Hier werden Autos viel häufiger für Sicherheitskontrollen angehalten als in den meisten Städten in Russland und Sie müssen mit den Strafverfolgungsbehörden kommunizieren, da manchmal auch Ihr Hintergrund zusammen mit den Kennzeichen des Autos überprüft wird.

2. Ist es sicher, nach Dagestan zu gehen?

Auf dem Weg vom Flughafen Uitasch nach Machatschkala passieren Autos Straßensperren, wo bewaffnete Polizisten Fahrer und Passagiere anhand ihrer Datenbank der gesuchten Kriminellen und des Kofferraums des Autos für Waffen überprüfen.

Besucher, die nicht an übermäßige Sicherheitsmaßnahmen gewöhnt sind, könnten die lokale Lebensweise auf den ersten Blick etwas einschüchternd finden. Paradoxerweise ist es vor allem auf diese verschärften Maßnahmen zurückzuführen, dass Dagestan bleibt eine relativ sichere Republik, wenn man bedenkt, dass sie noch vor 20 Jahren ein Schlachtfeld im Konflikt zwischen Regierungskräften und islamischen Terroristen war.

Iljas Hadschi Iljas Hadschi

Einige Regionen der Republik bleiben eine Herausforderung für die Strafverfolgungsbehörden, da gelegentliche Berichte über getötete Terroristen, Banditen oder bewaffnete Überfälle auf Polizeibeamte auch 2018 auftauchen.

In der Innenstadt von Machatschkala ist der Terrorismus in den Augen der Einheimischen jedoch ein Relikt der Vergangenheit, da diese ein normales Leben führen. Kleinkriminalität ist in der Stadt praktisch nicht vorhanden und die Einheimischen sind sehr stolz auf diese Tatsache.

Machatschkala, wie auch andere Teile der Dagestanischen Republik, ist relativ sicher: Haben Sie keine Angst davor, betrogen zu werden, weil Sie touristisch aussehen - das wird in Dagestan nie passieren. Es ist jedoch ratsam, auf spontane Ausflüge in die dagestanische Wildnis zu verzichten, die nicht von einem lokalen Reiseleiter begleitet werden.

3. Wie kann man mit den Einheimischen kommunizieren?

Iljas Hadschi Iljas Hadschi

Die Einheimischen sind sehr hilfsbereit und einladend. Es sollte Sie nicht überraschen, wenn sie Ihnen eine Mahlzeit anbieten. Ausländische freundlich zu behandeln ist das dagestanische Credo. Dies ist eine kleine Republik und die Einheimischen scheinen eine enge Bindung zueinander entwickelt zu haben. Wenn Sie also aus persönlichen oder geschäftlichen Gründen jemanden suchen, verschwenden Sie keine Zeit damit, online Kontakte zu knüpfen - Vor-Ort-Netzwerke sind der Weg, wie die Dinge in Dagestan erledigt werden.

4. Was ist mit der Unterhaltung in Dagestan?

Iljas Hadschi Iljas Hadschi

Dies ist nicht der touristischste Ort in Russland. Aus diesem Grund erscheinen die Einheimischen in Machatschkala oft verwirrt, wenn sie nach Formen der Unterhaltung gefragt werden, die die Stadt bietet. Die meisten von ihnen liegen am Kaspischen Meer und einem zentralen Park, aber letzterer erinnert eher an eine kleine Gasse als an einen Park. Das Kaspische Meer ist schön, aber kälter als das Schwarze Meer, das Reisenden zur Verfügung steht, die das viel touristischere Sotschi besuchen.

Anstatt sich auf die städtischen Attraktionen zu konzentrieren, wird den Touristen empfohlen, die dagestanische Landschaft zu erkunden: Felsen, Gebirgszüge, alte Denkmäler und Bergdörfer bieten eine großartige Landschaft für Besucher, die sich mit der Natur auf der Suche nach Ruhe und Gelassenheit verbinden wollen.

Iljas Hadschi Iljas Hadschi

Die besten Sehenswürdigkeiten befinden sich innerhalb von zwei bis drei Autostunden von Machatschkala entfernt. In der Regel sind eintägige Führungen erforderlich, um eine bestimmte Attraktion zu besuchen. Online gibt es kaum Quellen über sie, der beste Weg um zu erfahren, was angeboten wird, ist, die Mitarbeiter Ihres Hotels zu fragen. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören das Dorf Kubatschi, das für das Handwerk lokaler Schmuckhersteller berühmt ist, eine alte Kala-Koreisch Festung, eine wunderschöne Sary-Kum-Düne und die älteste und südlichste Stadt Russlands Derbent.

5. Gibt es in Dagestan ein Nachtleben?

Iljas Hadschi Iljas Hadschi

In Machatschkala gibt es nur wenige Nachtklubs. Obwohl es elegante Restaurants gibt, gibt es nur wenige und kleine und schäbige lokale Orte, die die Umgebung dominieren.

Etwas überraschend sind die Bars in dieser Republik, wo die Mehrheit der Bevölkerung Muslime sind. Ein Getränk zu finden ist kein Problem, aber Sie müssen es höchstwahrscheinlich alleine trinken. Da die meisten Einheimischen Sport treiben und auf ein Glas verzichten. Doch ein Mensch mit einem Bier wird kein Stirnrunzeln verursachen.

Gute Reise!

