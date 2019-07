Vom Cocktail zum Taxi: Was kostet es, Moskau und Sankt Petersburg zu besuchen?

Moskau

Taxi, Bus oder Bahn? Die erste Frage, die sich stellen wird ist die, wie Sie vom Flughafen in die Innenstadt gelangen. In Sachen Preis, Komfort und Schnelligkeit gewinnt dabei der Aeroexpress. Der Zug fährt auf direktem Wege in die Stadt.

500 Rubel oder 7€: Aeroexpress Ticket Economy-Klasse

Legion Media Legion Media

Es gibt aber noch mindestens fünf weitere Möglichkeiten, von einem der Flughäfen Scheremetjewo, Domodedowo und Wnukowo, ins Zentrum zu kommen, darunter Car-Sharing und Autovermietung.

2 000 Rubel oder 27,50€: Tagespreis (Minimum) für einen Mietwagen in Moskau

Artyom Geodakyan/TASS Artyom Geodakyan/TASS

In Moskau gibt es alle erdenklichen Übernachtungsmöglichkeiten, von Hotels und Hostels bis Airbnb und Couch Surfing. Die Übernachtung im Hostel kostet rund 250 Rubel, was in etwa einem Preis von 3,50€ entspricht. Ein Drei-Sterne-Hotel verlangt durchschnittlich 3 800 Rubel pro Nacht, rund 50€. Denken Sie auch an die Vororte Moskaus. Die U-Bahn fährt ebenso dorthin und kostet selbst von der entlegensten Station nicht mehr als 55 Rubel.

2 700 Rubel oder 37€: Durchschnittspreis für eine Airbnb-Unterkunft in Moskau

Maksim Blinov/Sputnik Maksim Blinov/Sputnik

Ein Abendessen für Zwei in einem Moskauer Restaurant und dazu ein Glas Wein wird mit rund 2 500 Rubel bzw. 35€ zu Buche schlagen, aber es geht auch günstiger. Teremok, Kroshka-Kartoshka, Mumu, ​​oder die bekannteren Ketten McDonalds und KFC bieten eine Mahlzeit schon ab 200 Rubel an, was umgerechnet knapp 3€ sind. Spezielle Mittagsangebote können die Geldbörse entlasten. Sie werden wochentags in vielen Restaurants angeboten. Sie kosten so viel wie eine Mahlzeit und ein Getränk aus der Hauptkarte.

286 Rubel oder 4€: Durchschnittspreis für ein günstiges Mittagessen in Moskau

Peter Kovalev/TASS Peter Kovalev/TASS

Für diejenigen, die gerne selbst kochen, bietet sich der Einkauf bei Discountern wie Pyaterochka, Auchan und Dixie an. Im mittleren Preissegment gibt es Perekrestok, Magnolia und VkusVill. Deutlich teurer ist Asbuka Wkusa.

Wer gerne einen Drink nimmt, wird dafür das meiste Geld ausgeben müssen. Ein Cocktail kostet in einer Moskauer Bar im Schnitt 400 bis 600 Rubel (4,50€ - 8€).

Ab 250 Rubel oder 3,40€: Das günstigste Bier in Moskauer Bars und Restaurants

Moskva Agency Moskva Agency

Rechnen Sie mit Ausgaben von 3 000 bis 5 000 Rubel oder 40€ - 70€ für einen Abend. Mit dieser Summe können Sie sich ein paar Cocktails, eine Mahlzeit und eine Taxifahrt leisten.

200 Rubel oder 2,75€: Kosten für eine Taxifahrt von zehn Kilometern.

Sergey Kovalev/Global Look Press Sergey Kovalev/Global Look Press

Wenn Sie noch nie zuvor in Moskau waren und noch nicht viel gesehen haben, müssen Sie mit Ausgaben von etwa 500 Rubel (7€) pro Museumsbesuch rechnen. So viel kostet es zum Beispiel hinter die Kremlmauern zu gelangen und die dort gelegenen Paläste und alten Kirchen zu besichtigen. Dieser Preis wird auch für eine Eintrittskarte für das Puschkin-Museum verlangt (es sei denn, es gelingt Ihnen vorzutäuschen, dass Sie ein Russe sind).

Entspannen Sie zwischendurch in den Sanduny-Bädern zwischen barocken Säulen. Der Preis für den Eintritt startet bei 1 800 Rubel, also bei etwa 25€.

Die Preisspanne bei den Angeboten für Schiffstouren über die Moskwa ist ebenfalls riesig und beginnt bei 800 Rubel pro Person (ca. 10€). Hier verraten wir Ihnen, wie Sie ein Schnäppchen machen können und wie Sie es vermeiden, in typische Touristenfallen zu tappen.

1 380 Rubel (umgerechnet rund 19 Euro): Tagesbudget für Moskau (Minimum).

Mikhail Voskresenskiy/Sputnik Mikhail Voskresenskiy/Sputnik

Mit dieser Summe sind die Kosten für ein Hostel, zwei Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln und zwei Mahlzeiten in nicht allzu teuren Restaurants abgedeckt.

Wie Sie von Moskau nach Sankt Petersburg kommen

Für diese beliebte Strecke gibt es viele Möglichkeiten wie Flugzeug, Bus oder sogar Taxi. Während der Sommersaison kosten Flüge um die 7 000 Rubel, was fast 100€ entspricht. Wir empfehlen jedoch unbedingt die Fahrt mit dem Sapsan. Der Hochgeschwindigkeitszug bringt sie blitzschnell in nur vier Stunden nach Sankt Petersburg. Tickets gibt es online oder an den Verkaufsstellen in den Bahnhöfen.

2 700 Rubel oder 37€: Ticketpreis für den Sapsan in der Nebensaison

Legion Media Legion Media

Sank Petersburg

Hier ist fast alles etwas günstiger als in Moskau. Ein ansprechendes Drei-Sterne-Hotel kostet ab 2 700 Rubel (37€) pro Nacht.

300 Rubel oder 4€: Eine Nacht in einem Sankt Petersburger Hostel

Alexandra Mudrats/TASS Alexandra Mudrats/TASS

Auch das Essen ist in Sankt Petersburg günstiger. In der Stadt gibt es viele preiswerte Restaurants, die Hausmannskost anbieten. Einige haben keinen Namen sondern nur eine Nummer. Besuchen Sie die beliebte Kette Stolowaja №1. Ein Mittagessen kostet dort 100 bis 250 Rubel (1,50€-3,50€).

Preiswerte Snacks gibt es zum Beispiel bei Pirogowy Dwor oder Pljuschkin Hause. Im Café St.Pete kostet ein Cappuccino rund 87 Rubel, das ist etwas mehr als 1€.

1 900 Rubel oder 26€: Abendessen für Zwei mit Wein in einem Sankt Petersburger Restaurant

Legion Media Legion Media

Für diejenigen, die gerne etwas alkoholisches trinken möchten, bietet die Stadt viele günstige Gelegenheiten. Die lokale Biersorte ist einen Schluck wert und kostet pro Flasche 62 Rubel. Härtere Sachen gibt es in Bars und Pubs (die ebenfalls häufig nur Nummern statt Namen haben). Ein Glas Wodka kostet 45 Rubel (61ct). Einen exotischen Cocktail in einer Sankt Petersburger Bar gibt es bereits für 300 Rubel (4€).

Die U-Bahn bringt Sie für 45 Rubel (61ct) an Ihr Ziel. Sie können auch ein Taxi nehmen.

316 Rubel oder 4,50€: Durchschnittspreis für eine Taxifahrt von zehn Kilometern.

Natalia Seliverstova/Sputnik Natalia Seliverstova/Sputnik

Sankt Petersburg ist ein Paradies für Kunstbegeisterte. Es gibt alleine fast 300 Museen in der Stadt. Wenn Sie nur 72 Stunden Zeit haben und das wichtigste sehen wollen, kostet Sie das rund 2 250 Rubel bzw. 30€. Das reicht für die Eremitage und den Peterhof, das russische Versailles, und für einen Besuch der Kolonnaden der Sankt Issak Kathedrale. Sogar eine Bootstour über die Newa ist noch inbegriffen.

450 Rubel oder 6€: Startpreis für Bootstouren auf der Newa

Legion Media Legion Media

Rechnen Sie mit täglichen Kosten von 800 Rubel (10€) für ihre Reise in Sankt Petersburg. Das reicht für ein Hostel, zwei U-Bahn-Fahrten und zwei Essen in einem Café.

14 200 Rubel (umgerechnet rund 195 Euro): So viel Geld benötigen Sie mindestens für eine einwöchige Reise nach Moskau und Sankt Petersburg.

Legion Media Legion Media

*Daten: Rosstat, Hermitagemuseum.org, Tripbest.ru, Triplinks.ru, Booking.com, Sravni.ru price aggregator.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.