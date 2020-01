7 malerische Linien mit öffentlichen Verkehrsmitteln in St. Petersburg

angelius1979 (CC BY 3.0)

1. Obus 1: Chasanskaja-Straße – Ordinarnaja-Straße

Pjotr Kowalew/TASS Pjotr Kowalew/TASS

Dies ist die längste Obuslinie der Stadt - 19 km! Sie verbindet zwei Wohngebiete über zentrale Stadtteile. Steigen Sie in die Nähe des Moskauer Bahnhofs ein (Haltestelle am Newski-Prospekt) und wählen Sie eine beliebige Option: Wenn Sie die Chasanskaja-Straße wählen, sehen Sie das Alexander-Newski-Kloster, Sie überqueren die Newa und sehen die Makarow-Universität der Marine- und Flussflotte und den Ladoga-Bahnhof. Auf der Rückfahrt durchquert der Obus den gesamten Newski-Prospekt und Sie sehen die Eremitage, den Palastplatz, das Admiralitätsgebäude - und wenn Sie die Newa überqueren, sehen Sie die Kunstkammer und den Menschikow-Palast.

2. Obus 5: Konnogwardeiski-Boulevard – Tulskaja-Straße

Alexander Demiantschuk/TASS Alexander Demiantschuk/TASS

Eine andere Möglichkeit, den Newski-Prospekt zu erkunden, ist die Fahrt mit dem Obus Nr. 5 (Abfahrt ebenfalls vom Moskauer Bahnhof). Bei der Admiralität biegt er in Richtung der Isaaks-Kathedrale ab, fährt durch die Malaja-Morskaja-Straße, vorbei am Manage (ehemalige Reithalle für die kaiserlichen Pferdewächter) und endet fast in der Nähe des Zentralen Museums der Marine.

3. Straßenbahn 3: Repin-Platz– Lenin-Platz

Legion Media Legion Media

Die kurze Strecke führt Sie über die Sadowaja-Straße, eine der schönsten und gemütlichsten im historischen Zentrum der Stadt. Der Weg verläuft parallel zum Ufer der Fontanka und des Griboejdow-Kanals. Hier sehen Sie den Jussupow-Garten, den Sennaja-Platz, Gostiny Dwor (das älteste Einkaufszentrum), das Marsfeld und die Troizki-Brücke. Die letzte Station ist in der Nähe des Finlandski-Bahnhofs.

4. Obus 10: Korablestroitelej-Straße – Ordinarnaja-Straße

Wladimir Astapkowitsch/Sputnik Wladimir Astapkowitsch/Sputnik

Vom Newski-Prospekt zur Wassiljewski-Insel! Die Insel befindet sich in Sichtweite der Eremitage, auf der anderen Seite der Newa, und birgt auch viele interessante Sehenswürdigkeiten für den neugierigen Reisenden. Wenn Sie von der Eremitage oder der Kunstkammer mit dem Obus 10 fahren, können Sie die St. Andrej-Kathedrale, den malerischen Garten der Insel, das Erarta Museum für Moderne Kunst (wirklich einen Besuch wert!) besichtigen und schließlich den trendigen Kreativ- und Gastromarkt Sewkabel-Port besuchen.

5. Bus 3: 5. Predportowy Projesd– Pimskogo-Korsakowa Straße, 39

Dennis Jarvis (CC BY 2.0) Dennis Jarvis (CC BY 2.0)

Dies ist eine sehr lange Route, die Sie ausprobieren können, wenn Sie das Grand Maket Rossija Museum (Russland in einer Miniaturversion) besuchen möchten. Die Bushaltestelle in der Sastawskaja-Straße ist davon nicht weit entfernt. Der Bus bringt Sie entlang dem Moskowski-Prospekt, durch den Ligowski-Prospekt und den Newski-Prospekt und biegt dann in die Malaja Morskaja-Straße ab. Sie werden die Isaaks-Kathedrale, das Mariinski-Theater, den Fluss Moika und die Insel Neues Holland sehen, die ziemlich weit von der Metro entfernt ist.

6. Straßenbahn 6: Korablestroitelej-Straße– Lenin-Platz

Legion Media Legion Media

Dies ist eine der besten Routen, um das Viertel Petrograd in St. Petersburg zu erkunden! Steigen Sie am Finlandski-Bahnhof ein, überqueren Sie den Fluss Bolshaja Newka (auf der linken Seite sehen Sie den Aurora-Kreuzer), und fahren Sie dann mit der Straßenbahn über den Kronwerski-Prospekt (wo Sie aussteigen können, um ein Foto von der Peter-und-Paul-Festung zu machen) zum riesigen Leningrader Zoo und zur Tutschkow-Brücke (die den Bezirk Petrograd mit der Wassiljewski-Insel verbindet).

7. Bus 10: Baltijski-Bahnhof – Krestowski-Insel

Pjotr Kowalew/TASS Pjotr Kowalew/TASS

Das ist eine landschaftlich sehr reizvolle Strecke. Auf der Insel gibt es den großen Siegespark der Marine, ein Gebiet mit Landhäusern aus der Zeit vor der Revolution und einige moderne Stadien. Der Bus überquert die gesamte Insel über den Stadtteil Petrograd, die Dworzowy-Brücke (Palastbrücke), fährt am Mariinski-Palast vorbei und hält am Baltijski-Bahnhof.

