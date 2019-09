Sankt Petersburg aus einer anderen Perspektive: Erleben Sie die Stadt vom Boot aus

Russlands nördliche Hauptstadt ist aus jedem Blickwinkel wunderschön, doch am schönsten ist sie vom Wasser aus. Sankt Petersburg besteht aus 42 Inseln, die durch ein Netz von Flüssen und Kanälen miteinander verbunden sind. Entdecken Sie die Stadt bei einer Bootstour. Egal, ob Sie die klassische Touristenroute bevorzugen oder lieber an Bord tanzen – es gibt für jeden das passende Angebot.

Klassische Touren

Es gibt viele Anbieter, die in der Innenstadt für ihre Bootstouren werben. Meiden Sie diese Unternehmen, die Straßenpromoter einsetzen und kaufen Sie Ihre Tickets an den Schaltern direkt am Pier. Diese finden Sie zum Beispiel an der Löwen-Skulptur am Dworzowaja Pier (Admiralteiskaja Uferstraße 2) oder am Faberge Museum Pier (Fontanka-Uferstraße 21). Stündlich legen hier Ausflugsschiffe ab und schippern über die Newa, bis zum Finnischen Meerbusen, durch die Kanäle der Stadt und sogar bis zu den Brunnen von Peterhof.

Sehr empfehlenswert ist eine Hop-On-Hop-Off-Tour. Sie können jederzeit an sechs Stationen ein- und aussteigen. Haltepunkte liegen in der Nähe der bekannten Museen und Sehenswürdigkeiten wie Eremitage, Peter-und-Paul-Festung, Sommergarten, Anitschkow-Brücke (Newski-Prospekt), die Nehrung der Wassiljewski-Insel und die Isaak-Kathedrale.

Die größten Reedereien in St. Petersburg sind Neva Trip und Astra Marine. Tickets sind vorab auch online erhältlich. Die Online-Tickets sind günstiger als am Pier gekaufte. Der Preis für die klassische Tour „Flüsse und Kanäle von St. Petersburg“ beginnt je nach Dauer bei 700-750 Rubel (9 bis 10 Euro). Eine Hin- und Rückfahrt nach Peterhof kostet 900 Rubel. Eine Hop-On-Hop-Off-Tour kostet 950 Rubel (13 Euro) pro Tag.

Vergewissern Sie sich vor dem Kauf oder der Buchung einer Tour, dass es einen englischen (oder eine Sprache Ihrer Wahl) Audioguide gibt.

Private Veranstalter

Private Bootstouren bieten Unabhängigkeit und die Möglichkeit, dorthin zu fahren, wo Sie wollen. In der Regel können Sie Ihre eigenen Getränke mitbringen. Vergessen Sie also nicht, eine Flasche Champagner und ein paar Gläser zu kaufen. Sie können solche privaten Anbieter auf Instagram mit Hashtags wie #арендакатераспб finden.

Es sind oft nicht-kommerzielle Anbieter, Menschen, die Eigner einer Yacht sind oder ein Boot besitzen und diese vermieten. Wir können @rustam_katera empfehlen. Auf seiner Instagram-Seite können Sie Kontakt mit ihm Aufnehmen und Ihre Reise planen.

Sie können verschiedene Bootsgrößen wählen. Je größer das Boot, desto teurer wird es. Die Preise beginnen bei 6.000 Rubel (84 Euro) pro Stunde für ein Boot für bis zu sechs Personen.

Wenn Ihnen das zu viel ist, mieten Sie ein Boot ohne Kapitän (z. B. Na Katere). Sie benötigen keinen speziellen Bootsführerschein, aber Sie müssen sich genaustens an die Vorschriften halten. Anlegen dürfen Sie überall und können Ihre Route ganz nach Ihren Vorstellungen zusammenstellen. Kosten: ab 4.990 Rubel (69 Euro) pro Stunde für ein Boot für bis zu vier Personen.

Abfahrt ab Sevkabel

Der Hafen Port Sevkabel auf der Wassiljewski-Insel ist ein Ort, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Sevkabel, eine verlassene ehemalige Seekabelfabrik, die heute eine Kreativwerkstatt beherbergt.

Im Hafen können Sie vom Ufer aus, beim Essen in einem der zahllosen In-Restaurants, auf Kunst- und Musikfestivals und nun auch vom Boot aus einen großartigen Sonnenuntergang beobachten.

Die Boote legen am eigenen Pier ab und fahren in die Altstadt. Das Boot macht Halt am Pier Senatskaja-Uferstraße in der Nähe der Bronzestatue „Der eherne Reiter“ und am Pier Dworzowaja-Uferstraße (Palast-Uferstraße) in der Nähe des Winterpalastes, doch Sie können auch an Bord bleiben und zurückfahren. Die Rundfahrt (zwei Stunden) kostet 700 Rubel (9 Euro). Die einfache Fahrt in die Innenstadt kostet 450 Rubel (6 Euro). Abfahrt ist zweimal täglich, um 13:00 Uhr und um 15:15 Uhr. Der Zeitplan kann sich jedoch ändern, prüfen Sie ihn also besser zuerst online.

Exklusives Dinner auf dem Wasser

Wenn Sie eine Bootstour planen und diese mit einem kulinarischen Erlebnis verbinden möchten, besuchen Sie das berühmte Restaurant Wolga-Wolga der Restaurantholding Ginza Project . Es ist ein erstklassiges Restaurant auf einem Schiff mit Außenterrasse, dass täglich auf der Newa verkehrt. Sie genießen einen fantastischen Blick auf die Stadt. Die Speisekarte des Restaurants vereint die besten kulinarischen Traditionen der italienischen, europäischen, thailändischen, japanischen und russischen Küche. Auf der Speisekarte finden sich vor allem Fischspezialitäten und Meeresfrüchte. Ein Abendessen kostet zwischen 5.000 und 6.000 Rubel (70 bis 84 Euro). Das Wolga-Wolga ist sehr beliebt, deshalb sollten Sie reservieren. Das Schiff legt ab um 13:00, 15:00, 19:00, 22:00 und 01:00 Uhr.

Nachtfahrten und Klappbrücken

Roman Pimenov/TASS Roman Pimenov/TASS

Fast alle Schifffahrtsunternehmen bieten die berühmten „Klappbrücken-Touren“ an. Das sollte in jedem Falle auf Ihrer Liste stehen. Auf dieser Tour können Sie aus der Nähe erleben, wie sich die einzelnen Flügel der Brücken anheben. Hunderte von Booten sind deshalb in der Nacht unterwegs.

Diese Tour empfiehlt sich vor allem im Juni und Juli während der Weißen Nächte, Sie können aber auch zu jedem anderen Zeitpunkt zwischen April und Oktober buchen.

Nehmen Sie eine Jacke mit, denn selbst im Hochsommer kann es spät auf dem Fluss kalt werden. Eine Nachtfahrt kostet ab 900 Rubel (13 Euro).

Feiern wie ein Russe

Für Nachtschwärmer gibt es auch spezielle Partyschiffe. Zwei Anbieter können wir empfehlen.

„Purga” ist ein sehr beliebtes Partyschiff. Es legt jeden Freitag und Samstag um 22:00 Uhr vom Pier Fontanka 15 ab. Vier Stunden lang können Sie dann an Bord feiern. Kosten: 1.500 Rubel (21 Euro) bei Online-Ticketkauf, 2.000 Rubel (28 Euro) vor Ort am Pier.

Der zweite Anbieter ist „Hidrovoyage”. Dieser verrät die Ablegestelle erst, wenn Sie ein Online-Ticket kaufen, damit es vor Ort nicht zu langen Warteschlangen vor der Abfahrt kommt. Meist legt das Schiff jedoch am Pier Nahe der U-Bahn-Station Tschernyschewskaja ab. Abfahrt ist jeden Freitag und Samstag um 23:50 Uhr. Zwei Stunden feiern kostet 1.300 Rubel (18 Euro), Getränke-Flat inklusive. An Bord ist ein professioneller Fotograf.

