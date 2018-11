Neun interessante Fakten über Sankt Petersburg

Die Stadt wurde dreimal umbenannt

Aufgrund der antideutschen Stimmung im Ersten Weltkrieg wurde die Stadt in das russischer klingende Petrograd umbenannt. “Wir sind in Petersburg zu Bett gegangen und in Petrograd aufgewacht!”, jubelten die Schlagzeilen voller Hurrapatriotismus.

Nach dem Tod von Wladimir Lenin wurde die Stadt zu Ehren des Anführers der Revolution in Leningrad umbenannt. Unter diesem Namen hat die Stadt die Schrecken des Zweiten Weltkrieges und die Blockade überlebt. Im September 1991 wurde beschlossen, der Stadt ihren historischen Namen, Sankt Petersburg, zurückzugeben.

In den USA gibt es einige Sankt Petersburgs

Die größte von ihnen befindet sich ironischerweise im sonnigen Florida. Die fünftbevölkerungsreichste Stadt dieses Bundesstaates ist bekannt für herrliches Wetter und heiße Strände – alles Dinge, die gar keine Assoziationen mit der nördlichen Hauptstadt Russlands wecken.

Die Klappbrücken bereiten Kopfschmerzen

In Sankt Petersburg gibt es rund 800 Brücken, zwölf von ihnen werden zu bestimmten Zeiten (meist in der frühen Nacht) hochgeklappt. Gegen Mitternacht wird der Straßenverkehr zwischen einigen Bezirken der Stadt plötzlich kompliziert. Wenn Sie also noch spät zu Besuch bei Freunden sind, können Sie genauso gut dort bleiben, weil auch die U-Bahn ihren Dienst zwischen 24.00 und 06.00 Uhr einstellt.

Die riesige Säule auf dem Palastplatz ist freistehend

Die 600-Tonnen-Alexandersäule steht 185 Jahre lang dank ihres Eigengewichts. Zuerst vermieden sie die Stadtbewohner aus Angst, eingequetscht zu werden. Der Architekt Auguste de Montferrand musste jeden Tag unter ihr herlaufen, um ihnen zu beweisen, dass sein Bau sicher war.

Es würde mehr als zehn Jahre dauern, um die gesamte Eremitage zu sehen

Jährlich besuchen etwa drei Millionen Menschen die Eremitage, aber bisher hat niemand die gesamte riesige Sammlung des berühmten Museums gesehen. Es wird geschätzt, dass ein Besuch des gesamten Museums mehr als ein Jahrzehnt dauern würde, wenn ein Besucher nur etwa eine Minute an jedem Ausstellungsobjekt verbrächte.

Die Eremitage stellt Katzen ein, die man adoptieren kann

Tatsächlich beschützen Katzen die Eremitage schon seit 270 Jahren vor Ratten. Bis heute sind Dutzende Katzen offiziell in ihrem Dienst. Zurzeit leben hier mehr als 60 Tiere, unterstützt von einer Gruppe von Freiwilligen und Tierärzten. Ältere Katzen leben im Café „Katzen-Republik“ in der Nähe des Museums. Sie können sogar eine von ihnen adoptieren.

Um eine Katze zu erhalten, müssen potenzielle Eigentümer ein Interview überstehen und ihre Vertrauenswürdigkeit unter Beweis stellen. Offizielle Besitzer einer „Eremitage-Katze“ erhalten außerdem ein Zertifikat, das den besonderen Status ihres neuen Haustiers bestätigt.

Die Isaaks-Kathedrale ist aus der Luft gut sichtbar. Interessanterweise wurde sie dadurch vor Bombenangriffen geschützt

Die Isaaks-Kathedrale ist eine der größten Kathedralen der Welt. Dies rettete sie im Zweiten Weltkrieg vor der Zerstörung. Es wird angenommen, dass die deutsche Luftwaffe die hohe Kuppel während der Blockade als Bezugspunkt für die Sichtung verwendete.

Die Sankt Petersburger Metro ist eine der tiefsten der Welt

Die tiefste Station, Admiraltejskaja, liegt in einer Tiefe von 86 Metern unter der Erde. Tiefere U-Bahn-Stationen gibt es nur in Kiew und Nordkorea, wo sie für einen Kriegsfall absichtlich so weit unten gebaut wurden.

Sankt Petersburg hat ein seltsames Denkmal, das sieben Mal gestohlen wurde

An der Kreuzung der Flüsse Fontanka und Moika steht eine kleine Vogelstatue, die unter den Einheimischen als der Tschischik-Pyschik bekannt ist. Touristen werfen Münzen darauf, in der Hoffnung, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Noch unternehmungslustigere Menschen haben die kleine Skulptur sogar schon für sich selbst geschnappt ... nicht weniger als sieben Mal. Aber jedes Mal wurde die Skulptur immer wieder an ihren rechtmäßigen Platz zurückgebracht.

