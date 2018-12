Zehn Orte in Sankt Petersburg, die Expats besonders mögen

Schluss mit dem Reiseführer! Ausländer, die seit Jahren in der Stadt leben, geben Geheimtipps, welche Orte Sie als Besucher in Sankt Petersburg unbedingt sehen sollten.

Viertel

1. Die Gegend um die Metrostation Tschernyschewskaja

Dieser Bezirk ist berühmt für seine luxuriösen Bauten aus dem späten 19. Jahrhundert. „Alle diese Häuser sind wunderschön, haben aber nicht diesen süßlichen Charme der frisch gestrichenen Gebäude im Zentrum. Sie sind heruntergekommen und alt, aber wundervoll“, sagt Leonie Lawrowa Woldring, eine Niederländerin, die seit zwei Jahren in der Gegend lebt.

„Ich empfehle einen Abstecher in eine der alternativen Kneipen in der Nekrasowa Straße und einen Besuch bei „Camorra Pizza e Birra“, das versteckt in einem Hinterhof am Kowenski Weg liegt.“

2. Petrograder Seite

Nach dem Bau der Troitzki-Brücke im Jahr 1903 wurde die Petrograder Seite zu einem der nobelsten Stadtviertel und zu einem echten Freilichtmuseum der Jugendstil-Architektur.

„Es gibt unzählige Restaurants und kleine Boutiquen sowie den schönen Fluss Karpowka in der Nähe“, erzählt die amerikanische Auswanderin Stacey Watson, die einen Blog über Sankt Petersburg betreibt. „Wenn Sie sich dorthin verirren, sollten Sie unbedingt den Botanischen Garten besuchen, den Peter der Große hat anlegen lassen.“

3. Kolomna

Im Jahr 1835 schrieb der Schriftsteller Nikolai Gogol über diese Gegend: „Es ist weder Hauptstadt, noch Provinz … wo alles ruhig und zurück gezogen ist“.

Zwischen dem Mariinski-Theater und der Bucht gelegen, ist es ein malerischer, ruhiger Teil der Stadt, in dem die vielen Kanäle der Innenstadt zusammenfließen“, sagt Josh Nadeau, ein freier Schriftsteller, der aus Kanada kommt. Er empfiehlt einen Spaziergang von der Metrostation Sadowaja entlang des Gribojedow-Kanals bis zum Fluss Fontanka. Sie sollten einen Halt an der Nikolaus-Marine-Kirche machen.

Parks

4. Neu Holland

Vor einigen Jahren wurde aus dem ehemaligen Holzlager und einst geheimer Militäranlage ein moderner Stadtraum. Der Name kommt von den niederländischen Schiffsbauern, die dort im frühen 18. Jahrhundert fertiggestellt wurden.

Jina Park aus Südkorea kommt gerne mit ihren Kindern hierher: „Das ehemalige Gefängnis ist jetzt eine Ansammlung von Cafés und Restaurants. Genießen Sie im Sommer die Sonne auf den großzügigen Freiflächen, ruhen Sie sich auf einem der vielen Stühle aus und gehen Sie im Winter hier Schlittschuh laufen“, rät Jina Park.

5. Jelagin-Insel

Im 18. Jahrhundert gehörten der Park und das Anwesen Iwan Jelagin, dem Gründer der russischen Freimaurerloge. Später kaufte Zar Alexander es und machte daraus eine kaiserliche Sommerresidenz.

Woldring findet, dass man hier den Geist der Vergangenheit spürt: „Wenn man am Palast entlang geht und durch die Gassen läuft, kann man sich gut vorstellen, wie früher die Adeligen hier spazieren gegangen sind.“ Die Insel ist bei Einheimischen beliebt wegen ihres großen Angebots an Outdooraktivitäten und Open Air-Festivals.

6. Moskowskij Siegespark

Der Park wurde 1946 zum Gedenken an den Sieg über die Nazis eröffnet. Treten Sie ein und laufen Sie durch die „Heldenallee“ vorbei an den Büsten heldenhafter Sowjets. „Der Siegespark ist eher unter den Ortsansässigen beliebt, sodass hier an sonnigen Tagen weniger Menschen unterwegs sind“, weiß Stacey Watson.

Märkte

7. Sennaja-Platz

Die Gegend um den Sennaja-Platz war schon immer die Schmuddelecke der Stadt. In seinem Werk „Schuld und Sühne“ beschreibt bereits Dostojewski ihn als größten und billigsten Marktplatz.

"Wenn Sie dorthin gehen, nehmen Sie jemanden mit, der Russisch spricht, damit die Händler Sie nicht übers Ohr hauen“, empfiehlt die Mexikanerin Sylvia Sura. Sie kauft häufig dort ein, warnt aber: „Sie werden immer mehr kaufen, als Sie tragen und essen können.“

Kunst und Nachtleben

8. Golizyn-Loft

2016 wurde dieses Kunstzentrum im ehemaligen Herrenhaus des Grafen Golizyn eröffnet. "In den vielen Bars, Cafés und Kunsthandwerkläden und den im Sommer belebten Innenhöfen kommen Ausländer und Einheimische bei einem Getränk oder einem erlesenen Tee zusammen“, erzählt Josh Nadeau.

9. Versteckte Kneipen

Sankt Petersburg ist bekannt für seine Trinkkultur und eine große Zahl von Bars. In den letzten Jahren sind immer mehr Speakeasies [zu Deutsch: Flüsterkneipen] entstanden. Diese versteckten Orte sehen von außen gar nicht aus wie eine Bar. „In jeder Flüsterkneipe, in der ich bisher war, etwa im „El Copitas“ oder im „Kabinet“, gibt es Kellner, die perfekt Englisch sprechen. Das Publikum ist super lustig und freundlich“, berichtet Jina Park.

10. Galerien für zeitgenössische Kunst

Besuchen Sie auf jeden Fall die Eremitage und das Fabergé Museum mit all den weltberühmten Meisterwerken. Doch auch die lokale Kunstszene hat einiges zu bieten. Versteckt in Hinterhöfen oder Privatwohnungen zeigen diese Galerien die Kunst des „Leningrad Underground“ und zeitgenössische Werke. Online erfahren Sie mehr über Öffnungszeiten und Ausstellungen. Besuchen Sie die Pig Snout Gallery, die K-Gallery, Anna Nova, die Marina-Gisich-Gallery, Molbert und das Mitki-Art-Center.

