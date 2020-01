Wer sich einmal abseits der bekannten Touristenorte in Russland bewegen möchte, der sollte nach Archangelsk reisen. Dort vereinen sich harmonisch Tradition und Moderne.

Direkt unterhalb des Polarkreises liegt Archangelsk. Sowohl die Stadt als auch die Oblast Archangelsk haben jahrhundertealte Volkstraditionen bewahrt. Hier vereint sich imperiale, sowjetische und zeitgenössische russische Kultur. Besuchen Sie die Stadt am Weißen Meer im Sommer oder im Winter. Es lohnt sich zu jeder Jahreszeit, diesen Teil Russlands zu entdecken.

Geschichte

Ab dem 12. Jahrhundert siedelten sich in der Region Archangelsk die Pomoren (deutsche Übersetzung sinngemäß „am Meer“) entlang der Küste des Weißen Meeres und der Nördlichen Dwina an.

Pomoren im frühen 20. Jahrhundert gemeinfrei gemeinfrei

Die Pomoren sind als indigenes Volk des russischen Nordens zwar nicht offiziell anerkannt, dennoch betrachten sich viele der Bewohner Archangelsks als eigenständige Ethnie und sind stolz auf ihre Kultur, die durch die beliebten Designs von DoskaTreska gerade im Trend ist. Die Einheimischen betonen ihre Abstammung von den Pomoren und tragen gerne Bekleidung von DoskaTreska.

Populäres Sweatshirt von DoskaTreska DoskaTreska DoskaTreska

1584 gilt als Gründungsjahr von Archangelsk. Es war mehrere Jahrhunderte lang Russlands wichtigster Hafen und bedeutender Handelsknotenpunkt mit den Europäern. Peter der Große beendete jedoch die Blütezeit von Archangelsk, indem er 1703 Sankt Petersburg gründete, das zum neuen Zentrum und wichtigsten Ostseehafen wurde.

Dennoch spielte Archangelsk aufgrund seiner geografischen Lage weiterhin eine wichtige Rolle. Als Verbindungspunkt zwischen Zentralrussland und Europa war Archangelsk bei späteren militärischen Konflikten Russlands, insbesondere wenn der Ostseehafen von Sankt Petersburg nicht genutzt werden konnte, von immenser Bedeutung. Dort landeten die Verbündeten und es kamen Lieferungen aus dem Westen an.

Trophäe von 1919: Britischer Panzer im Zentrum von Archangelsk Iwan Kibirew, Stary Archangelsk Iwan Kibirew, Stary Archangelsk

Sie sollten in Archangelsk den britischen Panzer Mark V 9303 aus dem Jahr 1919 besichtigen. Er war eine sowjetische Trophäe und Symbol für den Sieg der Bolschewiki über die Weiße Armee und deren Verbündete während des russischen Bürgerkriegs.

Kultur

Archangelsk ist reich an Wäldern und hauptsächlich aus Holz gebaut, was zu einer Vielzahl von Zeugnissen für die charakteristische nordische Architektur führte. Obwohl viele der Holzhäuser nach und nach verschwinden, werden die herausragendsten Beispiele traditioneller Holzarchitektur aus der gesamten Region Archangelsk im spektakulären Freilichtmuseum Malyje Korely (rus), das 25 km von der Stadt entfernt liegt, sorgfältig bewahrt, einschließlich der Inneneinrichtung, die detailgetreu nachgebaut wurde.

Malyje Korely, Staatliches Museum für Holzbau- und Volkskunst der nördlichen Gebiete Russlands Legion Media Legion Media

Weitere Beispiele für Archangelsks Holzarchitektur finden sich in der Stadt. Die Bauten aus Holz wechseln sich dort mit außergewöhnlichen Stein- und Ziegelkonstruktionen aus dem 17. und frühen 20. Jahrhundert ab. Zu besichtigen sind prunkvolle Stalinkas (während der Herrschaft von Joseph Stalin errichtete Gebäude), pragmatische Chruschtschowkas (während der Herrschaft von Nikita Chruschtschow erbaut) und kolossale Breschnewkas (erbaut zu Zeiten Leonid Breschnews).

Isaac Sligh Isaac Sligh

Die ersten utopischen konstruktivistischen Bauwerke der Sowjetunion waren aus Holz, was Archangelsk mit seinen hochfunktionellen Bauten aus diesem natürlichen Werkstoff zu einem einzigartigen Ort macht.

Ein Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert in der Tschumbarowa-Lutschinskogo-Straße in Archangelsk Isaac Sligh Isaac Sligh

Die ersten konstruktivistischen Gebäude aus Holz sind leider in bedauernswertem Zustand und warten auf ihre Restaurierung. Beispiele dieser romantischen Ruinen finden Sie in der Sewerodwinskaja-Straße 3-7.

Konstruktivistische Holzbauten in den 1930er Jahren. Sie dienten als Unterkünfte für die Professoren der örtlichen Universität in der Sewerodwinskaja-Straße 3-7. Archivfoto Archivfoto

In der Tschumbarowa-Lutschinskogo-Straße stehen besonders viele der historischen Holzhäuser von Archangelsk. Sie wechseln sich mit Bauten aus der Breschnew-Zeit ab.

Wiktoria Malik Wiktoria Malik

Was auch eine nostalgische Erinnerung und ein charakteristisches Merkmal des alten Archangelsk bleibt, sind die Mostotschki, schmale Straßen aus Holzplanken. Sie verlaufen entlang der Holzhäuser ebenso wie zwischen modernen Hochhäusern. Die Behörden unternehmen nichts zu ihrer Pflege, beseitigen sie aber auch nicht.

Holzpfade in Archangelsk Ilja Warlamow (CC-BY-SA 4.0) Ilja Warlamow (CC-BY-SA 4.0)

Viele der alten regionalen Kunsthandwerke leben in Archangelsk weiter. Schnitzereien aus Elfenbein und Holz, Stickereien, Webwaren und dekorative Volksmalerei finden Sie in der Burchewskogo Schule für Kunsthandwerk im Stadtzentrum und in örtlichen Fachgeschäften wie Belomorskii Uzori.

Hölzernes Andenken an Archangelsk: Der „Glücksvogel“ Legion Media Legion Media

Das Kunstmuseum von Archangelsk ist im Besitz einer Vielzahl von Ikonen, die aus den kleinen Dorfkirchen der Region stammen.

Kunstmuseum von Archangelsk Isaac Sligh Isaac Sligh

Vor nicht allzu langer Zeit hat das Museum lokale Graffitikünstler eingeladen, das Gebäude mit berühmten Gemälden des 20. Jahrhunderts zu gestalten. Die russische Avantgarde verbindet sich auf diese Weise symbolisch mit der christlich-orthodoxen Kunst des Mittelalters, die großen Einfluss auf sie hatte. Dieses Projekt hat auch andere Künstler der Region dazu ermutigt, viele weitere Gebäude mit der Spraydose „aufzuwerten“.

Kunstmuseum Archangelsk: Graffiti nach Werken von Dmitri Wrubel, Edward Munch und Rene Magritte. Wiktoria Malik Wiktoria Malik

Kulinarisches

Durch die Nähe zum Weißen Meer können Sie zahlreiche Fische wie Paltus (Heilbutt), Treska (Atlantischer Kabeljau), Nawaga (Safran-Kabeljau) und Sjomga (Atlantischer Lachs) probieren.

Gebäck finden Sie in Archangelsk an jeder Ecke: Watruschki mit Wald-, Molte-, Preisel- oder Heidelbeere. Eine weitere berühmte lokale Köstlichkeit ist Kozuli, ein Lebkuchengebäck mit einem Dekor aus Glasur.

Kozuli: Lebkuchen aus Archangelsk Legion Media Legion Media

Wenn Sie Archangelsk im Winter besuchen, können Sie die märchenhafte Natur des Nordens am besten am Ufer der Nördlichen Dwina erleben.

Wiktoria Malik Wiktoria Malik

Wenn Sie im Sommer anreisen, versuchen Sie, bis Ende Juni zu kommen. Dann können Sie beim Internationalen Straßentheaterfestival dabei sein, das seit 1990 jedes Jahr vom Regionalen Jugendtheater Panow Archangelsk mit Künstlern aus aller Welt organisiert wird.

Internationales Straßentheaterfestival www.teatrpanova.ru www.teatrpanova.ru

Seien Sie also herzlich willkommen in Archangelsk. Die Reise lohnt sich!

