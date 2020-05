Jakutsk: Tipps für einen Sommerurlaub im Permafrost

Diamanten, Mammuts und Permafrost. Wenn Sie es nicht ganz so kalt mögen, reisen Sie im Sommer nach Jakutsk. Auch zu dieser Jahreszeit hat die frostige Stadt ihren Reiz.

In der Hauptstadt der größten Teilrepublik Russlands, der Republik Sacha (Jakutien), stehen die Gebäude wegen des Permafrosts auf Stelzen. Die Bewohner der Gegend lassen die Motoren ihrer Autos den ganzen Winter über laufen, damit sie nicht einfrieren. Willkommen in Jakutsk.

Sie haben die Wahl, ob Sie lieber im Sommer, wenn die Natur sich von der schönsten Seite zeigt, oder im Winter, wenn es so richtig kalt wird, nach Jakutsk fahren. Es ist eine der ältesten Städte Russlands. Das ganze Jahr über starten Direktflüge von Moskau, Nowosibirsk und St. Petersburg. Ab August dieses Jahres besteht nun auch die Möglichkeit, mit dem Zug von Moskau nach Jakutsk zu gelangen, dies dauert jedoch sechs Tage.

Die Altstadt

Legion Media Legion Media

Jakutsk ist eine kompakte Stadt. In zwei bis drei Stunden haben Sie das Zentrum abgelaufen. Die Hauptstraße heißt Lenin-Prospekt. Es ist das historische Zentrum, obwohl die ältesten Gebäude aus den 1940er und 1950er Jahren stammen.

Nicht weit vom Leninplatz entfernt finden Sie diese Altstadt mit einigen Beispielen für die für Jakutsk typische Holzarchitektur des 17. und 18. Jahrhunderts, die jedoch neu gebaut wurden.

Im Herzen der Altstadt befindet sich das Einkaufszentrum Kruschalo, in dem Sie die Waren der besten Schmuckhersteller Jakutiens finden. Es gibt eine große Auswahl an Gold- und Silberschmuck, der mit Diamanten aus der Region besetzt ist.

Der Schatz von Sacha (Jakutien)

Die Schatzkammer der Republik Sacha Die Schatzkammer der Republik Sacha

Auf dem Weg in die Altstadt befindet sich im Gebäude des Komitees für Edelmetalle und Edelsteine der Republik Sacha (Jakutien) die Schatzkammer der Republik. Das Museum zeigt herausragende Arbeiten örtlicher Juweliere, außerdem Goldnuggets, Edelsteine und Diamanten, die in Jakutien gefunden wurden.

Von Montag bis Freitag finden jede Stunde Führungen durch das Museum statt. Sie dauern etwa 45 Minuten und kosten rund drei Euro für Erwachsene. Es gibt keine fremdsprachlichen Führungen.

Das Königreich des Permafrosts

Alexander Rjumin/TASS Alexander Rjumin/TASS

Ein weiteres Museum, das man gesehen haben muss, ist das Königreich des Permafrosts, in dem das ganze Jahr über winterliche Temperaturen herrschen. Es befindet sich in einem alten Bergbautunnel am Fuße des Chochur-Muran-Hügels. Während die Temperatur in Jakutien zwischen +40 °C im Sommer und frostigen -40 °C im Winter schwankt, liegt sie im Museum konstant bei -6 °C.

Bevor Sie sich in den Permafrost begeben dürfen, müssen Sie einen speziellen Thermoanzug, warmes Schuhwerk und Socken überziehen. Kleiden Sie sich in jedem Falle schon vorher warm genug, auch, wenn draußen hochsommerliche Hitze herrscht. Im Museum findet sich eine kleine paläontologische Abteilung, in der Sie Funde von Mammuts bewundern können.

Der Ticketpreis beträgt rund 6 Euro für Erwachsene. Es gibt Ermäßigungen für Kinder, Schüler und Studenten.

Nationalpark Lena-Felsen

Wsewolod Pulja Wsewolod Pulja

Die Lena-Felsen liegen im benachbarten Bezirk Changalasski. Sie sind von Jakutien aus leicht zu erreichen.

Dieses Naturdenkmal ist vor über 400.000 Jahren entstanden.

Die Sommersaison beginnt in den letzten zehn Tagen des Monats Mai und endet Mitte September. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Lena-Felsen nur auf dem Wasserweg erreichen. Wasserfahrzeuge und Motorboote starten am Pier in der Siedlung Bulgunnjachtach, etwa 114 Kilometer von Jakutsk entfernt.

Seit dem Jahr 2018 besitzt das Naturschutzgebiet Lena-Felsen den Nationalpark-Status. Daher sollten Sie sich einen Passierschein für Touristen bei der Parkverwaltung besorgen, um nicht eventuell bei einer Kontrolle durch die Nationalpark-Aufsicht ein Bußgeld zahlen zu müssen. Alle wichtigen Kontaktdaten stehen auf der offiziellen Webseite. Eine Tageskarte kostet knapp über drei Euro pro Person. Auf Anfrage können Sie einen englischsprachigen Führer buchen.

Wsewolod Pulja Wsewolod Pulja

Wenn Sie nur einen Tag bei den Lena-Felsen verbringen wollen, hilft Ihnen die Parkverwaltung auch beim Transfer von Jakutsk nach Bulgunnjachtach und von dort zu den Felsen. Der Preis liegt zwischen 75 und 150 Euro. Auch der Reiseveranstalter „Visit Yakutia“ hat Tagesausflüge im Programm. Sie können den Ausflug entweder in einer Gruppe von zehn bis 15 Personen im Motorboot für rund 150 Euro pro Person buchen oder Sie fahren mit dem Auto nach Bulgunnjachtach und besteigen erst dort ein Boot. Dann können Sie in der Gruppe oder alleine unterwegs sein. Vier Personen zahlen etwa 120 Euro pro Person. Eine Einzelreise ist deutlich teurer und schlägt mit 400 bis 450 Euro zu Buche.

Wenn Sie mindestens zwei Tage Zeit haben, können Sie eine Flusskreuzfahrt ab dem Anleger Retschnoi Station in Jakutsk buchen. Zum Beispiel bietet Lenaturflot 36- und 48-Stunden-Kreuzfahrten auf seinen komfortablen Passagierbooten an. Die Kosten für eine 36-stündige Reise variieren zwischen rund 90 Euro pro Person in einer Kabine mit vier Schlafplätzen und rund 520 Euro für eine Deluxe-Kabine. Im Preis enthalten ist der Besuch des Lena-Nationalparks und der Aussichtsplattform, ein Ausflug zu einer Sandbank, Versicherung und das Bordprogramm. Verpflegung kostet extra. Im Durchschnitt zahlen Erwachsene zwischen 35 und 45 Euro. Kreuzfahrten werden von Mitte Mai bis Mitte September durchgeführt. Alle oben genannten Preise sind saisonabhängig und ändern sich jedes Jahr.

Buluus Gletscher

Der Buluus-Gletscher ist ein Naturwunder, das selbst an den heißesten Tagen von Eis und Schnee bedeckt ist. Im Winter bildet sich aus den eisfreien unterirdischen Quellen des Buluus-Sees eine enorme Eisschicht. Im Sommer nimmt der Gletscher leicht ab, ist aber seit vielen Jahren schon nicht mehr vollständig geschmolzen.

In der heißen Jahreszeit bilden sich im Inneren Eishöhlen und Tunnel, in denen ein Erwachsener aufrecht stehen kann.

Um zum Gletscher zu gelangen, müssen Sie den Fluss Lena überqueren und dann noch 100 Kilometer auf der Bundesstraße bis zum Touristencamp Buluus zurücklegen. Sie können selbst ein Auto mieten (Angebote finden Sie hier oder über die App 2GIS) oder sich einer Tour anschließen. Die Autovermietung kostet je nach Fahrzeugtyp 35 bis 70 Euro am Tag. Sie können das Auto auch mit Fahrer mieten.

„Visit Yakutia“ bietet eintägige Gruppenreisen nach Buluus an. Die Kosten sind abhängig von der Teilnehmerzahl. Für eine Gruppe von fünf Personen liegen sie bei etwa 70 Euro und für Einzelpersonen bei rund 275 Euro. Im Preis inbegriffen sind die Fahrzeugmiete, der Fahrer, der zugleich Ihr Reiseführer ist, und die Fährfahrt. Eintrittskarten und Mahlzeiten sind exklusive. Der Zugang zum Gletscher kostet etwa drei Euro pro Person.

