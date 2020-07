Eisstrände und unersättliche Mücken: Fünf Fakten über den Sommer in Sibirien

Sibirien ist ein riesiges Gebiet mit nahezu jeder Art von Landschaft: Taiga, Tundra, Berge und Seen. Und sehr kurze Sommer. Was müssen Sie über die wärmste Jahreszeit in Sibirien wissen?

1 Sibirische Mücken

In der Regel leben die Schwärme riesiger Mücken am Land, und weder die fortschrittlichsten Abwehrmittel noch eine spezielle Schutzkleidung werden Sie vor ihnen retten können. Sie beißen einfach durch die Kleidung. Die Einheimischen haben sich daran schon gewöhnt und betrachten diese Mücken als ein lokales Merkmal. „Zuerst juckt und schwillt jeder Biss an einer Stelle von fast 4 bis 5 cm an, aber nach ein paar Tagen gewöhnt man sich daran und geht besser damit um“, sagt ein Anwohner.

Folgendes Video wurde in Jakutien gedreht:

2 Sonnenbad auf einem Gletscher

Die Winter in Sibirien sind extrem kalt und frostig, und die Region hat Permafrostgebiete sowie

einige der kältesten Orte der Erde, wie Oimjakon und Werchojansk. Die Sommer können im Gegensatz dazu mittlerweile sehr heiß werden, wie zum Beispiel in der Schwarzmeerstadt Sotschi! Dies gilt insbesondere für Südsibirien (Krasnojarsk, Abakan, Kemerowo), wo es wochenlang heiß sein kann. In der Zwischenzeit kann sich das Wetter im zentralen und nördlichen Teil Sibiriens sehr schnell ändern. Manchmal kommen heiße Tage so plötzlich, dass noch nicht der ganze Schnee geschmolzen ist.

In Jakutien gibt es Gletscher, die auch bei heißem Wetter nicht schmelzen. Am Buluus-Gletscher, der berühmteste von ihnen, kann man sich entspannen und sonnen. Im Sommer werden diese Orte zu Erholungsgebieten für Touristen.

3 Keine Zeit zum Schlafen

Im Sommer werden die Tage länger und die Nächte kürzer. Je weiter nördlich eine Siedlung liegt, desto länger sind die Tage im Sommer. In Breitengraden von 60 Grad gibt es sogar weiße Nächte - wenn die Sonne nur ein paar Stunden lang hinter dem Horizont verschwindet. Aber es wird nachts nie wirklich dunkel. Jenseits des Polarkreises gibt es im Sommer sogar Polartage rund um die Uhr.

4 Reise mit einer Fähre

Eines der Probleme Sibiriens ist, dass es viele Flüsse aber kaum Brücken zur Überquerung gibt. Grund hierfür sind die Flussbetten der sibirischen Flüsse, die es sehr schwierig machen, stabile Brücken zu bauen. Um eine benachbarte Stadt auf der anderen Seite des Flusses zu erreichen, ist es oft notwendig, einen Umweg zu nehmen - in einigen Fällen können es mehrere hundert Kilometer sein. Einige Städte, wie zum Beispiel Salechard oder Jakutsk, haben einen Flughafen auf der einen Seite des Flusses und einen Bahnhof auf der anderen Seite. Im Winter überqueren die Einheimischen diese Flüsse auf Eis und im Sommer mit der Fähre.

5 Wildtiere kommen zu Besuch

Viele sibirische Städte sind von Taiga oder Tundra umgeben, und so wandern oft wilde Tiere in die Stadt.

