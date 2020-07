7 der schönsten Gebäude in Rostow am Don (FOTOS)

1 Rathaus

Das Gebäude wurde in den Jahren 1897—1899 im Beaux-Arts-Stil erbaut, einem Baustil, der die Prinzipien des französischen Neoklassizismus mit gotischen und Renaissance-Elementen mischte. In der Sowjetzeit war hier das Regionalkomitee der Kommunistischen Partei untergebracht.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude beschädigt. Das nach dem Krieg restaurierte Rathaus ist bis heute eines der schönsten Gebäude in Rostow am Don.

2 Herrenhaus von Margarita Tschernowa

Dieses prächtige zweistöckige Wohnhaus wurde 1899 speziell für Margarita Tschernowa, eine berühmte Schauspielerin des 19. Jahrhunderts, erbaut. Das Hauptmerkmal des Gebäudes ist die mit einer Miniaturkuppel verzierte Aussichtsplattform. Die auffällige Fassade ist mit Skulpturen und einem massiven Balkon dekoriert.

Das Gebäude wurde nach der bolschewistischen Revolution von 1917 verstaatlicht. Seitdem beherbergte es im Laufe der Jahre eine Schneiderei-Schule, eine Staatsanwaltschaft und ein Archiv.

Das Herrenhaus wurde 2001 umfassend umgebaut. Seitdem beherbergt es ein Bankbüro.

3 Paramonow Herrenhaus

Ein weiteres Wohngebäude wurde 1914 für den Millionär Nikolai Paramonow gebaut, der gerade von einer dreijährigen Haftstrafe amnestiert worden war. Er war wegen „Missachtung der Behörden und Forderung nach dem Sturz des Staatssystems“ im zaristischen Russland verurteilt worden.

Der Millionär lebte dort mit seiner Frau und seinen Kindern, bis das Gebäude von den Bolschewiki beschlagnahmt wurde, die Paramonow noch einige Jahre zuvor unterstützt hatte.

Ein Brand beschädigte das Gebäude 1918, wurde jedoch 1923 wieder aufgebaut, nur wenige Jahre nachdem Paramonow aus Russland geflohen war, um sich in Deutschland niederzulassen. In den 1930er Jahren wurde das Gebäude in ein lokales Museum und später in eine Bibliothek umgewandelt.

4 Das Gebäude der Staatsbank

Es wurde 1915 ursprünglich als Ersatz für ein viel kleineres Gebäude gebaut, in dem sich ein Büro der Staatsbank des Russischen Reiches befand.

Nach der Machtübernahme durch die Bolschewiki wurde es verstaatlicht. Heute beherbergt das historische Gebäude die Rostower Filiale der russischen Zentralbank.

5 Haus der Brüder Martyn

Der Bau dieses zweistöckiges Hauses aus rotem Backstein wurde 1893 abgeschlossen. Der erste Eigentümer war der Brite Iwan Martyn mit seiner Familie. Der ungewöhnliche Baustil vereint russische und deutsche Einflüsse: Das zweistöckige Gebäude hat auch einen kleinen Turm.

In den 1920er Jahren wurde das Gebäude verstaatlicht und in Gemeinschaftswohnungen umgewandelt. 2007 wurde es einem Museumskomplex übergeben, der dem Leben des Autors Michail Scholochow gewidmet ist.

6 Iwerski-Kloster

Die Legende besagt, dass Samuil Fjodorow, ein reicher Rostower Kaufmann, dieses Kloster für seine Tochter in Auftrag geben ließ, die Nonne werden wollte. Das Kloster wurde 1908 fertiggestellt und geweiht.

Einheimische glauben auch, dass Nikolaus II. und sein Sohn Alexei das Kloster während eines Aufenthaltes in Rostow besuchten. Im Ersten Weltkrieg beherbergte es ein Waisenhaus für Mädchen aus Polen.

Die sowjetischen Behörden schlossen das Kloster im Jahr 1929. Erst 1991, nach der Auflösung der UdSSR, wurde es wiedereröffnet.

7 Surb-Сhatsch Kirche (Kirche des Heiligen Kreuzes)

1783 gründete Erzbischof Joseph von Argutinskij, geistlicher Führer aller in Russland lebenden Armenier, das Kloster Surb-Chatsch. Die Kirche wurde von 1786 bis 1792 vom renommierten russischen Architekten Iwan Starow im Stil des Klassizismus erbaut.

In den frühen 1920er Jahren wurde das Kloster von den sowjetischen Behörden geschlossen. In seinem Hof befand sich ein Waisenhaus. Die Gottesdienste in der Kirche dauerten aber bis 1931, danach wurde sie geschlossen und in ein Getreidelager umgewandelt.

Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts war die Kirche so baufällig, dass sie hätte abgerissen werden müssen. In den Jahren 1968-1972 wurde sie letztendlich restauriert und das Museum für russisch-armenische Freundschaft eröffnet.

Heute funktioniert die Surb-Chatsch-Kirche wieder und wird oft als das älteste Gebäude der Stadt bezeichnet, das bis heute erhalten geblieben ist.

