16 russische Zugschaffnerinnen, die für eine angenehme Reise sorgen (FOTOS)

Die Russische Eisenbahn verbindet viele abgelegene Ecken des größten Landes, von der westlichen Stadt Kaliningrad bis zum östlichen Punkt Wladiwostok. Für viele Russen ist es das bestzugängliche Transportmittel. Treffen Sie die Zugschaffnerinnen, die sich auf der ganzen Strecke um die Fahrgäste kümmern.

1. Eine Zugschaffnerin wartet auf die Passagiere des Sapsan-Hochgeschwindigkeitszuges zwischen Moskau und St. Petersburg.

Ilia Pitalew/Sputnik Ilia Pitalew/Sputnik

2. Eine Zugschaffnerin des Zuges “Stiller Don” (benannt nach dem populären Roman von Michail Scholochow), der zwischen Moskau und Rostow-am-Don in Südrussland fährt.

Sergei Venjavsky/Sputnik Sergei Venjavsky/Sputnik

3. Eine Zugschaffnerin begrüßt die Passagiere des neuen Tawria-Zuges zwischen Moskau und Simferopol. Dieser Zug überquert die Straße von Kertsch auf der Krimbrücke und erreicht die Endhaltestelle in 33 Stunden.

Sergei Fadeitschew/TASS Sergei Fadeitschew/TASS

4. Tee in einem Metallbecherhalter - ein Symbol für Zugreisen in Russland! Diese wunderbare Tradition begann Ende des 19. Jahrhunderts mit der Entwicklung der Eisenbahnen und besteht bis heute. Warum? Weil Russen einfach gerne Tee trinken und das Glas in einem Halter auf einem Zugtisch sicherer ist!

Wladimir Astapkovitsch/TASS Wladimir Astapkovitsch/TASS

5. Eine weitere interessante Eisenbahntradition: Russische Hochgeschwindigkeitszüge sind nach Vögeln benannt. Der Sapsan-Zug (zu Deutsch Wanderfalke) fährt zwischen Moskau und St. Petersburg und Moskau und Nischni-Nowgorod; der Iwolga-Vorortzug (zu Deutsch Pirol) in Moskau, der Lastotschka-Zug (zu Deutsch Schwalbe) fährt von St. Petersburg nach Petrosawodsk und nach Sotschi. Der auf dem Foto unten gezeigte Strisch-Hochgeschwindigkeitszug (zu Deutsch Segler) fährt von Moskau nach Berlin.

Waleri Scharifulin/TASS Waleri Scharifulin/TASS

6. Sapsan-Schaffnerinnen tragen eine gut erkennbare Uniform in grauen und roten Farben.

Stanislaw Krasilnikow/TASS Stanislaw Krasilnikow/TASS

7. Eine Zugschaffnerin, die Sie von St. Petersburg in die abchasische Stadt Suchumi begleitet. Die Reise dauert über zwei Tage.

8. Viele Zugschaffner(innen) in Russland sind Studenten oder Studentinnen, die nicht allein des Geldes willen arbeiten, sondern auch, um das Land zu sehen.

9. Der Retro-Zug Ruskeala Express verbindet die karelische Stadt Sortawala mit einem Bergpark, in dem sich im russischen Reich Marmorminen befanden. Die Zugschaffnerinnen sind auch im Stil des frühen 20. Jahrhunderts gekleidet!

10. Im Zugschaffner-Abteil

11. Zugschaffnerin beim Anhalten an einer kleinen Station.

12. Zugschaffnerin in Nordossetien.

13. Treffen Sie die Zugschaffnerin, die Sie im Zug von Moskau nach Wladiwostok begleitet. Ja, eine ganze Woche!

14. Diese Zugschaffnerin kümmert sich um die Passagiere des “Ozean”-Zuges von Wladiwostok nach Chabarowsk.

15. Die Zugschaffnerin wartet auf die nächste Station.

16. Willkommen an Bord!

Bonus:

In Russland arbeiten nicht nur Frauen als Zugschaffner, sondern auch sehr nette Männer!

