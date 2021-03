San Francisco des Fernen Ostens: Was ist dran am Mythos Wladiwostok?

Sobald das Antonow An-24 Twin Turboprop Flugzeug mit mir an Bord an einem Frühlingsabend im Jahr 2003 in Wladiwostok gelandet war, bat das Kabinenpersonal alle Passagiere, ihre Pässe für eine Überprüfung durch die Polizei bereit zu halten. Obwohl dies ein Inlandsflug von der Insel Sachalin war, folgte die Flughafenpolizei strikt dem Reglement, das ein Relikt der vergangenen sowjetischen Tage war, als die Stadt als Hauptquartier der Pazifikflotte für Ausländer gesperrt war.

Gerade zu der Zeit, als sich die Stadt für Außenstehende öffnete, war sie besonders heruntergekommen. Dennoch hatte sie sich einen besonderen Charme bewahrt. Wegen der Hügel, die einen atemberaubenden Blick auf den Pazifik bieten, dem Dauernebel und klappriger Straßenbahnen (die jetzt größtenteils verschwunden sind), nannten es einige optimistische Einheimische stolz Russlands „San Francisco“.

In den frühen 2000er Jahren als ein leicht identifizierbarer Ausländer in der Stadt zu leben, war wie ein roter Elefant zu sein! Es war zu dieser Zeit nie einfach, mit unverhohlenen, musternden Blicken umzugehen. Über ein Dutzend Reisen und 16 Jahre später, habe ich jedoch meinen Blick auf die Stadt weiterentwickelt. Sie hat eine völlig neue Identität bekommen.

Wladiwostok unterscheidet sich stark von dem, was es 2003 war. Zunächst einmal hat sich die Infrastruktur sprunghaft verbessert und es ist heute eine der offensten und einladendsten Städte des Landes. Die Stadt war einer der ersten Orte in Russland, der ein E-Visum für einen Kurzbesuch anbot.

Japanische Autos

Jedes Jahr, am 2. Juli, wenn die Stadt ihren Gründungstag feiert, macht eine halb ernsthafte, halb ironisch gemeinte, weitergeleitete Nachricht auf WhatsApp die Runde und beschreibt das Leben in der Stadt aus lokaler Sicht.

Der erste Punkt in dieser weitergeleiteten Nachricht ist, dass die Stadt mehr japanische Autos hat als jede andere Stadt in Russland. Am Rande der Stadt gibt es einen speziellen Markt, auf dem verschiedene Modelle japanischer Autos zum Verkauf stehen. Diese Autos sind Rechtslenker, in einem Land, in dem die Norm Linkslenker sind! Toyota Landcruiser sind der Offroader der Wahl für diejenigen, die in die Wildnis von Primorje (der Provinz, in der sich Wladiwostok befindet) fahren. „Alles, was wir in der Stadt haben, stammt aus China, aber nicht die Autos. Sie kommen aus Japan“, heißt es in der Nachricht.

Wetterkapriolen und das Meer

„Alle Einwohner hassen und lieben das Klima gleichzeitig“, heißt es in der weitergeleiteten WhatsApp-Botschaft. Im Gegensatz zu anderen Teilen des russischen Fernen Ostens fällt in Wladiwostok nicht viel Schnee, aber lassen Sie sich davon nicht täuschen. Ein mildes Klima hat die Stadt nicht.

Das Wetter ist selbst für russische Verhältnisse unvorhersehbar. Einheimische Freunde von mir schwören jedoch auf den geliebten Tuman („Nebel“) der Stadt. Der Nebel kann für viele Yachtausflüge zu den Außeninseln ein echter Spielverderber sein, aber es gibt auch diejenigen, die morgens einfach nicht aufstehen wollen, wenn der Tag klar und sonnig ist!

Einer der berühmtesten Einwohner der Stadt ist ein Mann Anfang 50, der jeden Morgen in der Nähe der Amur Bucht gesichtet wird. Selbst an einem kalten Wintertag folgt er seinem täglichen Ritual des Sonnenbadens. Im Sommer geht er sogar schwimmen. Jewgeni Moskalew ist ein Objekt der Aufmerksamkeit und eine Ein-Mann-Touristenattraktion.

Wladiwostoker haben auch das, was Außenstehende für eine seltsame Beziehung zum Meer halten würden. Als ein Freund von mir aus Moskau in die Stadt zog, wollte er eine Wohnung mit Meerblick, was seinen Immobilienmakler anscheinend überraschte! „Das Meer ist überall, alles was Sie tun müssen, ist nach draußen gehen… Warum wollen Sie das Meer dann von zu Hause aus sehen können?“, fragte ihn der Makler.

Die bereits erwähnte häufig geteilte WhatsApp-Nachricht macht sich über die seltsame Beziehung lustig, die die Stadtbewohner zum Meer haben. „Viele Menschen leben ihr ganzes Leben am Meer, können aber nicht schwimmen und gehen nicht einmal an den Strand.“

Hohe Lebenshaltungskosten und China

Die Wladiwostoker bestehen darauf, dass die Stadt nach Moskau und St. Petersburg die höchsten Immobilienpreise in Russland hat, und fügen hinzu, dass ein Studio-Apartment in der Stadt teurer ist als eine Villa in Thailand.

Die niedrigen Gehälter und hohen Lebenshaltungskosten finden auch Eingang in die jährlich weitergeleitete und aktualisierte WhatsApp-Nachricht: „Das durchschnittliche Gehalt beträgt 20.000 Rubel pro Monat (ca. 228 Euro) und die durchschnittlichen Kosten für ein Auto liegen bei 500.000 Rubel (ca. 5.700 Euro).“

Die gehobenen Restaurants der Stadt scheinen jedoch immer voll zu sein. In Bezug auf dieses Phänomen heißt es in der Botschaft: „Die Hälfte der jungen Menschen arbeitet nirgendwo und studiert nicht. Wie sie so gut leben, bleibt ein Rätsel.“

Chinesische Produkte sind buchstäblich überall in der Stadt zu finden, von technischen Geräten bis hin zu Obst und Gemüse. „Die meisten Geschäftsaktivitäten sind an China gebunden, und fast jeder war schon mehrere Male in China“, heißt es bei WhatsApp. Die Abwertung des Rubels im Jahr 2014 führte auch zu einem starken Anstieg der chinesischen Touristen in der Stadt. „Früher haben wir billige Ferien in China gemacht, aber jetzt kommen die Chinesen hierher, um einen billigen Urlaub zu verbringen.“

Alle im russischen Fernen Osten sehen zu Wladiwostok auf - außer denen, die in Chabarowsk (ebenfalls eine russische Stadt nahe der Grenze zu China) leben. Die weitergeleitete Nachricht fügt hinzu: „Jeder Einwohner ist sich sicher, dass Wladiwostok besser ist als Chabarowsk. Obwohl das, ehrlich gesagt, niemand wirklich glaubt.“

