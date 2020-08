Die 7 schönsten Gebäude in Wladiwostok (FOTOS)

1 Der Bahnhof

Viele Menschen träumen davon, mit der Transsibirischen Eisenbahn zu fahren. Und diejenigen, die es den ganzen Weg schaffen, werden am Ende ihrer Reise dieses Gebäude sehen. Der Bahnhof erhielt sein heutiges Aussehen in den Jahren 1910-1912, als er im pseudo-russischen Stil umgebaut wurde. Ziel war es, ihm ein ähnliches architektonisches Erscheinungsbild zu verleihen wie das Gebäude des Jaroslawler-Bahnhofs in Moskau, von wo aus die Transsibirische Eisenbahn beginnt.

2 Die Post

Postverbindungen waren eines der größten Probleme dieser Stadt am Ende des Russischen Reiches, weshalb die Organisation der Post- und Telegrafiedienste in zaristischen Zeiten von den Stadtbehörden als Priorität angesehen wurde. Das Postgebäude ist ein weiteres Beispiel für den pseudo-russischen Stil in Wladiwostok. Es wurde in den 1890er Jahren erbaut. Das Gebäude beherbergt noch immer die Russische Post.

3 Das Warenhaus Kunst und Albers

Wladiwostok wurde 1860 gegründet und die Stadtentwicklung war hier in den 1880er Jahren auf ihrem Höhepunkt. Gustav Kunst und Gustav Albers, die deutschen Kaufleute aus Hamburg, machten Geschäfte in der brandneuen Stadt und eröffneten hier ein einstöckiges Kaufhaus aus Holz. Später würden sie mehrere Kaufhäuser und Filialen in ganz Fernost haben. In den 1900er Jahren entwarf der junge deutsche Architekt Hugo Junghändel für sie ein großes Gebäude im Jugendstil an einer der Hauptstraßen der Stadt - Swetlanskaja. Das Gebäude beherbergt noch immer ein Kaufhaus

4 Das Haus der Gesellschaft für die Erforschung der Amur-Region

Ein weiteres Gebäude im Jugendstil in der Swetlanskaja-Straße wurde 1912-1914 für die Gesellschaft zur Erforschung der Region erbaut. Das Gebäude war eigentlich ein Mietwohnblock. Eine gewisse Zeit beherbergte es auch ein Kabarett-Restaurant im Keller. Während der Sowjetzeit wurde das Gebäude teilweise in ein Kino und teilweise in ein Labor für ein örtliches wissenschaftliches Forschungsinstitut umgewandelt. Und später wurde es der Fernost-Abteilung der Akademie der Wissenschaften übergeben, die heute noch im Gebäude untergebracht ist.

5 Evangelisch-Lutherische Pauluskirche

Diese protestantische Kirche gilt als das älteste erhaltene religiöse Gebäude der Stadt. Es wurde übrigens vom gleichen deutschen Architekten, Hugo Junghändel, entworfen, der auch das Warenhaus Kunst und Albers entworfen hatte und sich vom nordgotischen Stil inspirieren ließ. Das Handelsunternehmen Kunst und Albers leistete einen bedeutenden finanziellen Beitrag zum Projekt. In den 1990er Jahren wurde die Kirche an die neu belebte lutherische Gemeinde zurückgegeben.

6 Das Brynnerhaus

Im Jahr 1913 errichtete der Architekt Hugo Junghändel ein weiteres Beispiel für den romantischen Jugendstil. Dieses Herrenhaus wurde vom Seidenhändler Jules Brynner in Auftrag gegeben, einem Lutheraner, dem die russische Staatsbürgerschaft verliehen worden war und der Land in Wladiwostok gekauft hatte.

7 Katholische Kirche der Heiligen Mutter Gottes

Diese neugotische Kirche war lange Zeit die größte katholische Kirche im Fernen Osten. Die Gemeindemitglieder waren überwiegend polnische Einwanderer. Während der Sowjetzeit wurde die Kirche geschlossen und dem Staatsarchiv übergeben. In den 1990er Jahren wurde sie restauriert.

